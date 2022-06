Swiss Finance Chapter

Swiss Finance Chapter - das Community-Netzwerk für moderne Leaders in Finance stellt sich neu auf

Zürich

Im Zuge seiner Neuausrichtung zum internationalen Community-Netzwerk für aufstrebende und etablierte Leaders in Finance verstärkt das Swiss Finance Chapter (SFC) seinen Vorstand mit drei kompetenten Wirtschaftsfrauen: Alona Müller leitet die Filialen Stäfa und Hombrechtikon der Zürcher Kantonalbank und wirkt zusätzlich als stellvertretende Marktgebietsleiterin. Stela Willemstein ist bei Credit Suisse als VP Business Risk Management im internationalen Wealth Management tätig und die Marketing- und Kommunikationsexpertin Jacqueline Leichsering amtiert als Chief Marketing Officer beim internationalen Management- und Technologieberatungsunternehmen AWK Group.

Mit diesem Schritt hat das SFC anlässlich seiner diesjährigen Generalversammlung einen Meilenstein gesetzt, der nicht nur für die Neupositionierung des Netzwerks bedeutend ist, sondern das Diversity Commitment des SFC unterstreicht. "Da Frauen in Führungspositionen nach wie vor zu wenig vertreten sind, bin ich stolz darauf, dass die weiblichen Vorstandsmitglieder beim SFC in der Mehrheit sind", kommentiert Dr. Alfred Künzle, Präsident SFC. Ebenso begeistert von der gewonnenen Frauenpower ist auch Daniel Gattiker, Vorstandsmitglied und Kassier SFC: "Ich freue mich darauf, das SFC gemeinsam mit unseren neuen Kolleginnen weiter auszubauen und erfolgreich in die Zukunft zu führen."

"Leading Finance" bedeutet für das SFC, zukunftsorientiert zu denken, branchenrelevante Trends zu identifizieren und sich als Thought Leader im Finanzmarktumfeld aktiv mit Themen auseinanderzusetzen, die das Finanzwesen im digitalen Zeitalter prägen werden.

SFC hat die Coronakrise deshalb als Chance genutzt und eine solide Basis für ein neuartiges Community-Netzwerk für die Finanzwelt geschaffen, das Finanzfachleuten ermöglicht, sich im Rahmen von virtuellen und physischen Fachveranstaltungen mit ihren Peers auszutauschen und von erfolgreichen Leaders in Finance zu lernen.

Swiss Finance Chapter

Das Swiss Finance Chapter (SFC) ist ein Netzwerk für die Finance Community, das langjährige Tradition mit fokussierter Zukunftsorientierung verbindet. Ziel des SFC ist es, sowohl den fokussierten Wissenstransfer als auch den aktiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu branchenrelevanten Themen im Rahmen von Get-Togethers, Networking- und Fachveranstaltungen, Webinaren, Schulungen und Bildungsreisen zu fördern und damit ein Zeichen für die Zukunft der Finanzindustrie zu setzen. Um Transparenz zu schaffen und Finanzexpert*innen aller Branchen und Fachrichtungen eine Gesamtsicht auf das Veranstaltungsangebot in ihrem Umfeld anzubieten, hat das SFC die digitale Dienstleistungs-plattform Smart-Finance.ch lanciert, über die grundsätzlich alle Events aus diesem Umfeld gefördert werden.

Mehr erfahren:

www.swissfinancechapter.ch

www.smart-finance.ch