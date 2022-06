Creativestyle

creativestyle wird zum europäischen Top-Player im E-Commerce

Smile Group beteiligt sich an E-Commerce-Spezialist creativestyle

Paris/München (ots)

creativestyle schließt sich europäischem Marktführer in den Bereichen Digital und Open-Source-Expertise an

Smile Group erweitert internationale Präsenz und Open Source Expertise mit dem deutsch-polnischen Team

Private-Equity-Manager der Keensight Capital unterstützen beim sog. Growth-Buyout

Die creativestyle GmbH, eine der führenden deutschen Open-Source E-Commerce-Agenturen mit Sitz in München, schließt sich der Smile Group an. Der bereits 1991 in Frankreich gegründete Technologie-Pionier hat sich zu einem europäischen Marktführer im Bereich Digital und Open Source entwickelt. Beide Unternehmen bündeln ihre E-Commerce- und Open-Source-Expertise und bauen so gemeinsam ihre internationale Präsenz aus. Das Investment in die profitable und wachstumsstarke creativestyle GmbH wurde mit der Unterstützung von Keensight Capital, einem auf paneuropäische Growth-Buyout-Investitionen spezialisierten Private-Equity-Manager realisiert.

creativestyle wird mit Unterstützung der polnischen Tochtergesellschaft auf dem deutschen Markt agieren und wachsen und dabei von der Expertise von Smile profitieren, um sein Kundenangebot zu stärken. Das Projekt profitiert von der aktiven Unterstützung des Managements beider Unternehmen und der Aktionäre der Smile Group: Keensight Capital und Eurazeo PME. Smile und creativestyle bündeln ihre Expertise und ihr Know-how im Bereich digitaler und E-Commerce-Dienstleistungen mit Hilfe von Open-Source-Technologien, um Innovationen zu schaffen und die Kundenerwartungen im DACH-Raum bestmöglich zu erfüllen. Ziel ist es, sich diese internationalen Märkten dank der Kombination von creativestyle-Expertise und Smile-Kapazitäten, -Technologien und -Lösungen sowie der internationalen Präsenz weiter zu erschließen.

Full-Service auf Top-Niveau für den europäischen Markt

creativestyle wird Teil der Smile Group, einem europäischen Marktführer im Bereich Open Digital und Open Source - von der Beratung über die Innovation und Integration bis zur Infrastruktur. Smile trägt jedes Jahr zu hunderten von strategischen digitalen Projekten für die bedeutendsten französischen und europäischen Kunden durch innovative Lösungen und Konzepte auf hohem Niveau bei. creativestyle wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München sowie weitere Niederlassungen in Hamburg, Krakau und Rybnik. Mit einem Team von mehr als 85 Digitalexperten ist creativestyle eine der führenden Agenturen in Deutschland in den Bereichen Beratung, Backend-Integration, Betrieb und Customer Experience von E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen wird für seine Lösungen immer wieder mit Preisen wie den Shop Usability Awards ausgezeichnet.

