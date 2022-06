Home Instead - Seniorendienste Schweiz AG

Home Instead Schweiz feiert Jubiläum

15 Jahre im Dienst betagter Menschen

Bild-Infos

Download

Rheinfelden (ots)

Angesichts der demografischen Entwicklung und der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie gewinnen Betreuung und Pflege betagter Menschen mehr und mehr an gesellschaftlicher Bedeutung. Home Instead, führender Anbieter für die nicht-medizinische Betreuung zuhause, nutzt das 15-jährige Firmenjubiläum, um auf die wachsenden Herausforderungen der Branche aufmerksam zu machen und setzt mit einer Spendenaktion ein Zeichen für ein gutes Miteinander.

Die Schweizerinnen und Schweizer werden immer älter. Weit verbreitet ist der Wunsch, den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Doch was, wenn das allein nicht mehr geht? Wer leistet Pflege und Betreuung zuhause und wann ist ein Heim die bessere Alternative? Seit 15 Jahren berät und unterstützt Home Instead Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige. Paul Fritz, CEO und Gründer des Unternehmens: "Wir alle wünschen uns ein würdevolles und umsorgtes Alter. Neben der medizinischen Versorgung heisst das auch gute Betreuung. Um dies zu ermöglichen, müssen alle Involvierten und Leistungserbringer optimal zusammenarbeiten. Schon heute stehen wir in engem Dialog mit Ärzten, öffentlicher Spitex, Heimen oder auch Behörden. Wir sind überzeugt, dass die Bündelung aller Ressourcen in den kommenden Jahren noch wichtiger wird."

Steigende Nachfrage an häuslicher Betreuung

2007 ist Home Instead in der Schweiz mit einer Geschäftsstelle gestartet. Heute hat das Unternehmen Büros an 14 Standorten, sechs selbstständige Agenturpartner und insgesamt gut 2'000 Mitarbeitende. Diese leisten sowohl stundenweise als auch 24-Stunden-Betreuung. Home Instead ist von Krankenkassen anerkannt, d.h. sowohl Grund- als auch Zusatzversicherung übernehmen Kosten. Markenzeichen von Home Instead sind die individuell zugeschnittenen Betreuungsleistungen. Paul Fritz: "Wir kommen dann, wenn die Kunden es wünschen und unterstützen so, wie Sie es brauchen. Damit Beziehungen entstehen, sind die Betreuenden fest zugeteilt." Als privater Anbieter ergänzt Home Instead genau mit dieser Flexibilität bereits heute die öffentlichen Unternehmen, bei denen Leistungsauftrag und Versorgungspflicht im Fokus stehen.

Gutes Miteinander als Erfolgsschlüssel

Sowohl als Arbeitgeberin als auch als Partnerin im Gesundheitswesen setzt Home Instead auf gute Beziehungen. So sind einige Betreuerinnen bereits seit Beginn dabei und feiern in diesem Jahr ebenfalls 15-Jahr-Jubiläum. Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit externen Partnern führt Home Instead eine besondere Spendenaktion zugunsten von Alzheimer Schweiz und Krebsliga Schweiz durch. Jeder Partner kann sich für eine der beiden Organisationen entscheiden und Home Instead spendet in dessen Namen jeweils 15 Franken.

Über Home Instead

Home Instead ist das weltweit führende Franchise-System in der nicht-medizinischen Seniorenbetreuung mit über 1'000 Standorten in 13 Ländern und auf 4 Kontinenten. In der Schweiz ist Home Instead seit 2007 tätig. Das Unternehmen zählt hier rund 2'000 Mitarbeitende, trägt das SQS-Zertifikat für hohe professionelle Branchenstandards und ist von Krankenkassen anerkannt. Die Dienstleistungen reichen von der Unterstützung bei der Körperpflege und bei allen Arbeiten im Haushalt bis hin zur Erinnerung an Medikamente, der Begleitung ausser Haus oder der Demenzbetreuung. Einsätze können von wenigen Stunden bis rund um die Uhr dauern. Zusätzlich übernimmt Home Instead die Koordination mit Partnern wie Ärzten, Spitälern oder der öffentlichen Spitex sowie den Austausch mit Krankenkassen und Behörden. Die Betreuerinnen und Betreuer sind gut ausgebildet, einfühlsam und verfügen über einen einwandfreien Leumund. Bei Auswahl der Betreuungskraft wird besonderer Wert auf die Beziehung zur betagten Person gelegt. Dank der regionalen Verankerung können Dienste rasch und unkompliziert gestartet, ausgebaut oder reduziert werden. Die umfassende Beratung - auch zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten - ist kostenlos.