Metal Pay startet digitalen Vermögens- und Zahlungsverkehrsdienst in Europa und dehnt Reichweite auf 30 neue Märkte aus

Metal Pay jetzt in der gesamten EU/EWR verfügbar

Metallicus, ein führendes Unternehmen im Bereich der Technologie für digitale Vermögenswerte, gab heute die Ausweitung seines Metal Pay-Produkts auf die EU und den EWR bekannt.

Metal Pay ist eine einfache, sichere und kostenlose Finanz-App, mit der Sie über 65 Kryptowährungen kaufen und verkaufen und direkt mit Ihrem Bargeldbestand verknüpfen können. Die Guthaben der Metal Pay-Nutzer in den Vereinigten Staaten sind durch die FDIC versichert, und die Ausweitung auf Europa wird durch den Schutz in einem im EWR zugelassenen Kreditinstitut gleichwertige Sicherheiten gewährleisten.

„Wir haben von Menschen in ganz Europa gehört, dass sie sich wünschen, dass wir Metal Pay in ihre Hände geben - und ich bin begeistert, dass wir das geschafft haben", sagte Marshall Hayner Mitbegründer und CEO von Metallicus. „Wir sind davon überzeugt, dass Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Compliance den Alltagsnutzen digitaler Vermögenswerte erheblich steigern und das transformative Potenzial dieser Technologien für alle - von Verbrauchern bis hin zu Fintechs und Finanzinstituten - freisetzen."

„In der EU gibt es zahlreiche Fintech-KMU, die für die Zukunft gerüstet sein müssen. Angesichts der neuen EU-Anforderungen zur Identitätsüberprüfung verfügt Metallicus über die Lösungen, die sichere, konforme und geschützte Transaktionen ermöglichen", sagte Benedikt Goetz, Geschäftsführer von Metallicus für Europa.

Die Einführung der Metal Pay-Geldbörse in Europa ist ein natürlicher nächster Schritt für das Unternehmen aus San Francisco. Allein in diesem Jahr hat Metallicus eine Partnerschaft mit der in London ansässigen Railsbank bei der Markteinführung in Europa geschlossen und mehrere andere Partnerschaften in der EU und den USA initiiert, um den Nutzen für Banken, Unternehmen und Verbraucher zu erhöhen. Das Unternehmen ist vollständig konform und zugelassen und plant eine weitere Expansion in zusätzliche europäische Länder, Australien und Asien.

Zu den wichtigsten Merkmalen von Metal Pay in Europa gehören:

Krypto kaufen und verkaufen, Gehaltsschecks direkt einzahlen, Rechnungen bezahlen

0 % Gebühren für USDC-Käufe

Cash Wallets mit eindeutigen Konto- und Bankleitzahlen

Dienste, die durch eine EMI-Lizenz in Litauen und eine VASP-Lizenz in Estland ermöglicht werden

Das E-Geld des Nutzers ist bei einem im EWR zugelassenen Kreditinstitut oder bei der Bank von Litauen geschützt

Informationen zu Metallicus Metallicus wurde 2016 in San Francisco gegründet und ist in 45 US-Bundesstaaten und 31 Ländern verfügbar. Die Vision von Metallicus ist es, das weltweit kundenorientierteste Netzwerk zu schaffen, das traditionelle Bankgeschäfte und digitale Vermögenswerte miteinander verbindet. Zu den Vorzeigeprodukten des Unternehmens gehören Metal Pay und Proton, die einzige Blockchain mit verifizierter dezentralisierter Identität. Laden Sie die App herunter oder erfahren Sie mehr unter http://Metalpay.com.

