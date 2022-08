Syncron

Kürzere Reparaturzeiten und bessere Kundenbindung: Neue Syncron Dealer to Dealer (D2D)-Software erweitert die Lieferkette von Händlern

Stockholm (ots/PRNewswire)

Indem Syncron D2D den Händlern Einblick in die Ersatzteilbestände außerhalb ihres Vertriebsnetzes gibt, beschleunigt es die Reparaturzeiten und reduziert gleichzeitig Versandkosten, Überbestände und Teilerücksendungen

Syncron hat heute die Einführung von Syncron D2D angekündigt, einer leistungsstarken Lösungserweiterung für Retail Inventory, die die Reparaturzeiten reduziert und den Umsatz erhöht, indem sie den Teilebestand über Händlervertriebsnetze hinaus auf alternative Händler ausweitet. Syncron D2D geht über die bestehenden Lösungen hinaus und bietet Funktionen wie die Wiederherstellung von Rückständen im Teileverteilzentrum (PDC), eine Funktion, die automatisch eine Teilesuche auslöst und die manuelle Bearbeitung überflüssig macht. Durch die nahtlose Integration in bestehende Inventarsysteme des Einzelhandels und eine leistungsstarke mobile App maximiert Syncron D2D die Teileverfügbarkeit und die Kundenzufriedenheit und reduziert gleichzeitig überschüssige Lagerbestände und Kosten.

„Angesichts des Drucks, den Betrieb der Kunden schneller als je zuvor wieder zum Laufen zu bringen, können sich Erstausrüster nicht mehr nur auf den lokalen Händlerbestand verlassen. Der Umfang und die Breite der Bestände, die erforderlich sind, um den Ersatzteilmarkt zu bedienen, sind einfach zu groß, und die Vorlaufzeiten in den OEM-Vertriebszentren, insbesondere für Teile, die nicht auf Lager sind, sind zu lang", erklärt Staffan Theander, Leiter Service Supply Chain Solutions bei Syncron. „Mit Syncron D2D können Erstausrüster den gesamten Bestand des Händlernetzes nutzen, um die Rückstandszeiten zu verkürzen und die Quote der Reparaturen am selben Tag zu erhöhen, während gleichzeitig der Überbestand des Netzes und die Ersatzteilrückgabe reduziert werden. Diese neue Bestandsoptimierung und Teileverteilung, gepaart mit der kosten- und zeitsparenden Automatisierung bisher manueller Prozesse, macht Syncron D2D zu einem entscheidenden Faktor für Erstausrüster, Händler und die Kunden, die auf sie angewiesen sind."

Wenn ein Händler in der Vergangenheit ein Teil benötigte, das beim Erstausrüster oder im Ersatzteilvertriebszentrum nicht auf Lager war, musste der Kunde warten. Zwar können die meisten Erstausrüster den Händlern einen gewissen Einblick in andere Bestände gewähren, doch diese Systeme sind begrenzt und erfordern langwierige manuelle Prozesse, die eine Beschleunigung der Sendungen mit sich bringen, was die Gewinnspanne schmälert und eine erhebliche Umweltbelastung darstellt. Stattdessen löst Syncron D2D automatisch eine umfassende Suche nach potenziellen Verkäufern aus. Wenn es das benötigte Teil findet, erleichtert Syncron D2D die Transaktion. Mit einer intuitiven mobilen App können Händler automatisch Teile finden, den Lagerbestand optimieren, auf Anfragen reagieren, Händleranreize anbieten, Sendungen verfolgen und vieles mehr. Laut Gene Metheny von Carlisle and Company haben die Unternehmen, die die Art von Prozessen, die Syncron ermöglicht, eingeführt haben, signifikante Verbesserungen bei den Rückstandsquoten, den zukünftigen Ersatzteilrückgaben und der Überalterung des Händlernetzes erzielt, wie in der nordamerikanischen Ersatzteil-Benchmarking-Studie der Carlisle Group erwähnt ist.

Vorteile von Syncron D2D

Reduzierung von Wartezeiten und Ausfallzeiten

Verbesserung der Kunden- und Händlerzufriedenheit

Weniger zurückgegebene und veraltete Teile

Verringern des Gesamtbestands und des Überbestands

Niedrigere Kosten für den Expressversand

Weniger Umsatzeinbußen aufgrund von Lieferverzögerungen

Um mehr über Syncron D2D zu erfahren, besuchen Sie: https://www.syncron.com/de/solutions/dealer-to-dealer-software/

