OpenLight stellt Markenidentität und Technologieportfolio vor, um die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern einzuführen

Neue Ära der Laserintegration und Skalierbarkeit bietet beispiellose Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit

OpenLight, ein neu gegründetes Unternehmen, stellte heute die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern vor, die den wachsenden Anforderungen des Silizium-Photonik-Marktes nach verbesserter Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit gerecht wird.

Die Plattform von OpenLight bietet ein neues Maß an Laserintegration und Skalierbarkeit, um die Entwicklung hochleistungsfähiger photonischer integrierter Schaltungen (PICs) für Anwendungen wie Datacom, Telekommunikation, LiDAR, Gesundheitswesen, HPC, KI und optisches Computing zu beschleunigen. Die Technologie hat die Qualifikations- und Zuverlässigkeitstests für den PH18DA-Produktionsprozess von Tower bestanden. OpenLight erwartet, dass der erste offene Multi-Project-Wafer (MPW), der auf dem PH18DA-Prozess läuft, sowie 400G- und 800G-Referenzdesigns mit integrierten Lasern im Sommer 2022 verfügbar sein werden.

„Wir glauben fest daran, dass die Technologie von OpenLight die Silizium-Photonik-Industrie verändern wird", sagte Dr. Marco Racanelli, Senior Vice President und General Manager der Analog Business Unit von Tower Semiconductor. „Die Bereitstellung einer offenen Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern, die für den Prozess von Tower qualifiziert ist, wird unseren gemeinsamen Kunden helfen, Innovationen zu entwickeln und die nächste Generation von Silizium-Photonik-Designs in großem Maßstab voranzutreiben. Wir freuen uns, mit OpenLight auf diesem Weg zusammenzuarbeiten."

Im Zuge des Fortschritts in der Optikindustrie ist eine der größten Herausforderungen für die Silizium-Photonik die Laserintegration und die hohen Kosten, die mit dem Hinzufügen diskreter Laser verbunden sind, einschließlich der Herstellung, Montage und Ausrichtung dieser Laser. Dies wird umso wichtiger, je größer die Anzahl der Laserkanäle und die Gesamtbandbreite sind. Durch die Verarbeitung von Indiumphosphid (InP)-Materialien direkt auf dem Silizium-Photonik-Wafer reduziert die PH18DA-Plattform die Kosten und den Zeitaufwand für das Hinzufügen von Lasern und ermöglicht eine Skalierbarkeit des Volumens und eine verbesserte Leistungseffizienz. Darüber hinaus verbessern monolithisch integrierte Laser die allgemeine Zuverlässigkeit und vereinfachen das Packaging.

„OpenLight ebnet den Weg für die neue Generation der Silizium-Photonik, indem es die skalierbare Integration von Lasern in steckbare und Co-Packaged-Optiken ermöglicht", sagte Aveek Sarkar, Vice President of Engineering bei Synopsys. „Die Kombination von Synopsys' vereinheitlichter elektronischen und photonischen Designlösung und der innovativen Silizium-Photonik-Plattform von OpenLight wird die Entwicklung von Photonik-ICs erheblich beschleunigen."

OpenLight arbeitet unter dem Slogan „Open. Integrated Scalable" Die offene Plattform umfasst integrierte Laser, optische Verstärker, Modulatoren, Photodetektoren und andere wichtige photonische Komponenten, die eine Komplettlösung für Photonik-ICs mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Leistung bilden. Darüber hinaus bietet OpenLight ausgewählte PIC-Designs und Design-Services an, um die Markteinführung zu beschleunigen.

Das Führungsteam von OpenLight verfügt über jahrzehntelange praktische Erfahrung im Photonik-Design und wird von Dr. Thomas Mader, Chief Operating Officer, Dr. Daniel Sparacin, VP of Business Development and Strategy, und Dr. Volkan Kaman, VP of Engineering, geleitet.

„Der schnell wachsende Markt für Silizium-Photonik wird durch die unablässige Nachfrage nach höherer Bandbreite angetrieben, die für die Analyse, Speicherung und Übertragung komplexer Daten benötigt wird", sagte Dr. Thomas Mader, Chief Operating Officer bei OpenLight. „Die offene Silizium-Photonik-Plattform von OpenLight mit integrierten Lasern ermöglicht die Skalierung von einem Laser auf Hunderte oder sogar Tausende von Lasern pro PIC, die alle monolithisch auf Waferebene integriert sind. Mit unserer Plattform können Unternehmen schneller in neue Märkte eintreten, neue Anwendungen beschleunigen und die Art und Weise, wie ihre Teams die photonischen Systeme von morgen entwickeln, völlig verändern."

Über OpenLight

OpenLight verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Photonik-Design. Unsere Führungs- und Entwicklungsteams liefern die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern, um die Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Designs für Telekommunikations-, Datenkommunikations-, LiDAR-, Gesundheits-, HPC-, KI- und Optical-Computing-Anwendungen zu verbessern. Mit über 200 Patenten bringt OpenLight optische Lösungen an Orte, an denen sie noch nie zuvor waren, und ermöglicht Technologien und Innovationen, die zuvor nicht möglich waren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien, und Büros im Silicon Valley beschäftigt etwa 40 Mitarbeiter. Lesen Sie mehr auf www.openlightphotonics.com

