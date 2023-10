Invitario GmbH

Business-Events als entscheidender Faktor für die berufliche Karriere und den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen - ANHANG

Berlin/Wien (ots)

Ergebnisse der Invitario-Studie mit 362 Teilnehmenden zur Bedeutung und Zukunft von Events im geschäftlichen Kontext veröffentlicht.

Business-Events sind das Instrument der Wahl, um beruflich und

als Unternehmen erfolgreich zu sein. Warum die Durchführung von und Teilnahme an Business-Events wichtig ist, hat die Eventmarketing-Plattform Invitario.com im Rahmen einer Studie in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhoben.

Eventmarketing boomt – sowohl bei den Unternehmen, die Veranstaltungen für ihre internen und externen Zielgruppen durchführen, als auch bei den Teilnehmenden selbst:

Für mehr als die Hälfte (52 %) der Studienteilnehmenden haben Business-Events seit dem Ende der Pandemie an Bedeutung gewonnen, für weitere 40 Prozent ist die Bedeutung gleich wichtig geblieben.

Dementsprechend geben auch 45 Prozent der befragten Unternehmen an, im Jahr 2023 mehr oder deutlich mehr Veranstaltungen durchzuführen als noch im Jahr 2022.

Rund ein Drittel (31 %) der befragten Event-Teilnehmenden will in den kommenden zwölf Monaten mehr Business-Events besuchen als in den vergangenen zwölf Monaten, weitere 52 Prozent haben vor, an gleich vielen Veranstaltungen teilzunehmen.

Dieser Trend wird sich auch mittelfristig fortsetzen: Für 54 Prozent der Befragten werden Business-Events in den kommenden drei Jahren noch wichtiger. Lediglich 5 Prozent gehen von einer abnehmenden Relevanz in diesem Zeitraum aus.

Business-Events sind sowohl für die Unternehmen als auch für die Teilnehmenden unverzichtbar geworden. Aus der Kombination von Inhalt und Networking ergeben sich neue Chancen für Geschäft und Karriere.

Mehr Karriere dank Business-Events

Die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen dürfte auch damit im Zusammenhang stehen, dass die Teilnehmenden darin einen wichtigen Faktor zur Beschleunigung der eigenen beruflichen Karriere sehen: Für 79 Prozent ist der Besuch von Business-Events eine wichtige Voraussetzung für den beruflichen Erfolg. Nur 3 Prozent messen Business-Events in diesem Kontext keine Bedeutung zu.

Wirtschaftlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen

Auch für Unternehmen sind Business-Events ein entscheidender Erfolgsfaktor: 91 Prozent messen der Durchführung von Events eine große oder sehr große Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei.

In der Wirtschaft ist gerade viel in Bewegung. Geschäftsbeziehungen müssen gepflegt oder neu geknüpft werden. Unternehmen lösen diese Herausforderungen mit Business-Events, indem sie die richtigen Teilnehmenden im passenden Kontext zusammenbringen.

Networking als oberstes Ziel

Das am häufigsten genannte Ziel für die Teilnahme an und die Organisation von Business-Events ist Networking: Sowohl für Unternehmen (72 %) als auch für Teilnehmende (77 %) ist der geplante oder zufällige Austausch mit anderen Personen das wichtigste Motiv für die Teilnahme an bzw. die Organisation von Business-Events.

Jedes fünfte Unternehmen spart bei Events

Externe Faktoren wie Inflation, Energiepreise, Klimakrise und Lieferketten veranlassen rund ein Fünftel (22 %) der befragten Unternehmen zu Sparmaßnahmen im Eventmarketing Besonders betroffen von Einsparungen sind die Location, das Catering, die Programmgestaltung, Reisekosten und die Technik.

Weitere Themen der Studie

