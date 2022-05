Europe Renewable Energy

Umweltaktivität „Joining hands with clean energy, sharing a better life" in Griechenland

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

Am 26. Mai fand im Windpark Gramatikach, Griechenland, eine Simulationsübung zur Notfallrettung von Unternehmen unter dem Motto „Joining hands with clean energy, sharing a better life—simulation exercise of emergency rescue for enterprises" („Gemeinsam mit sauberer Energie ein besseres Leben teilen - Simulationsübung zur Notfallrettung von Unternehmen") statt. Dies ist eine der Aktivitäten des Tages der offenen Tür von China Energy Europe Renewable Energy. Ziel ist es, das Wissen und das Verständnis für grüne und saubere Energie unter den griechischen Jugendlichen vor Ort zu vertiefen, die Notfallrettungsfähigkeiten der Unternehmen zu verbessern und das Bewusstsein für Umweltschutz und Selbstschutz bei den Beschäftigten und den Menschen in der Umgebung zu stärken.

Die Notfallrettung simulierte die erste Unfallsituation, bei der das Wartungspersonal der Windkraftanlage aus einer unerwarteten Situation in der 70 Meter hohen Gondel gerettet wurde, indem ein Rettungskorb zum Boden transportiert wurde. Mit Seilen und einer echten Person simulierten die Retter den zweiten „Unfall", bei dem sie direkt aus der Gondel auf dem Boden landeten. Der gesamte Prozess wurde geordnet und schnell abgewickelt, was die Fähigkeit des Windparks und des Notfallrettungsteams Nr. 4 der EMAK zur Notfallbewältigung und Koordinierung unter Beweis stellte. Anschließend besichtigten die Gäste die Trainingsgeräte und Rettungseinrichtungen des Rettungsteams und tauschten sich mit den Teammitgliedern aus. Die Schülerinnen und Schüler, die die Simulation beobachteten, sagten, es sei spannend und erstaunlich gewesen.

Xiao Junzheng, chinesischer Botschafter in Griechenland, Christos Metios, Gouverneur von Ostmazedonien und Thrakien in Griechenland, Marios Apostolidis, General der Feuerwehr von Mittelmazedonien-Ostmazedonien und Thrakien, Mitglieder der EMAK Nr. 4 von Komotini sowie Lehrer und Schüler der Grundschule Nr. 8 von Komotini nahmen an dieser Aktion teil.

Am 24. Mai, zwei Tage vor der Veranstaltung, veranstalteten Europe Renewable Energy und die Komotini No.8 Primary School gemeinsam die Campus-Aktivität „New Energy, New Hope and New Future", um Kindern das Wissen über neue Energien näher zu bringen. Das Unternehmen hofft aufrichtig, dass es bei der Lieferung von Ökostrom an die griechische Bevölkerung der Sicherheit der Mitarbeiter und der sicheren Produktion des Unternehmens Vorrang einräumt und sich weiterhin um die Entwicklung der nächsten Generation kümmert, indem es seinen eigenen Beitrag zur lokalen Bildung, zur grünen Entwicklung und zum Umweltschutz leistet.

