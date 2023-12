J.S. Held

J.S. Held baut Praxis für digitale Ermittlungen und Aufklärung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus

Jericho, New York (ots/PRNewswire)

Das Digital Investigations & Discovery Team von J.S. Held Global Investigations heißt vier Ermittlungsexperten unter der Leitung von Simon Placks willkommen.

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S. gibt die Verstärkung seines Digital Investigations & Discovery Teams in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum durch vier Experten bekannt: Chantelle Jalland, Benjamin Guinard, Marybeth Kings und Mayank Sharma, die sich Senior Managing Director Simon Placks anschließen.

J.S. Das Digital Investigations & Discovery (DI&D) Team von J.S. Held sichert und untersucht Daten und bietet forensische Analysen, gehostete Dokumentenüberprüfung, Datenanalyse und Beratung im Bereich Information Governance. Dank der umfangreichen Berufserfahrung unseres Teams und dessen Unterstützung durch marktführende Technologien können wir unseren Kunden bei der Bewältigung rechtlicher, regulatorischer und operativer Risiken helfen. Simon Placks, Leiter der Abteilung für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) kommentiert die Erweiterung des Teams wie folgt: „Das DI&D-Team von J.S. Held ist einzigartig, da es die Barrieren zwischen den technischen Disziplinen beseitigt hat. Dies fördert einen multidisziplinären, kundenorientierten und kooperativen Ansatz, der es unseren Kunden ermöglicht, die Stärken unserer globalen Expertise zu nutzen."

Chantelle Jalland, JD, B.Bus., B.A., verstärkt das Team als Managing Director in der Londoner Niederlassung von J.S. Held. Sie bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Durchführung umfangreicher Prüfungen und in der Beratung von Kunden im Bereich hochentwickelter Analyseverfahren bei Streitfällen und Untersuchungen mit. Chantelle Jalland hat auch auf internationaler Ebene Erfahrungen in verschiedenen Rechtssystemen gesammelt, unter anderem bei Untersuchungen der Europäischen Kommission.

Benjamin Guinard, ein auf Datenanalyse, Programmierung und eDiscovery spezialisierter Experte, verstärkt das DI&D Team (EMEA) als Senior Director in der Londoner Niederlassung. Mit dem Wissen, das er durch seine vielfältigen Projekterfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Regierungs-, Rechts- und Unternehmenskunden gesammelt hat, entwickelt und implementiert er gerne maßgeschneiderte Lösungen, um seine Kunden bei der Lösung ihrer strukturierten und unstrukturierten Datenprobleme zu unterstützen.

Die eDiscovery-Expertin Marybeth Kings verstärkt unser Londoner Büro als Senior Director im DI&D Team (EMEA) und bringt mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Unterstützung von Regierungs-, Rechts- und Unternehmenskunden bei deren eDiscovery-Belangen mit. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse in der Überprüfung und im Projektmanagement von unstrukturierten Daten wie E-Mail, Mobildaten, Sofortnachrichten und Serverdaten. Sie unterstützt Rechtsteams bei der Eingrenzung der zu prüfenden Datenmenge mit Hilfe traditioneller und moderner Methoden der Deduplizierung, des E-Mail-Threading und des kontinuierlichen aktiven Lernens.

Senior Director Mayank Sharma ist Teamleiter für eDiscovery und digitale Forensik in der Niederlassung von J.S. Held in Mumbai. Er verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Leitung und dem Management von Teams bei Projekten, die sich mit der Bereitschaft zu rechtlichen oder regulatorischen Eingriffen, Information Governance, Compliance, Datenzugriffsanfragen, eDiscovery und forensischer Datenerfassung befassen. Vor seiner Tätigkeit bei J.S. Held hat Mayank mit allen Magic-Circle-Kanzleien zusammengearbeitet und bei mehreren internationalen Aufträgen umfassende technische Beratung geleistet.

„Unsere Stärke sind unsere Mitarbeiter", sagt Stephen O'Malley, Senior Managing Director und Global Leader des DI&D-Teams von J.S. Held. „Unsere hochqualifizierten Fachleute haben ihre Erfahrungen durch langjährige Karrieren in der Strafverfolgung, beim Militär, in der Industrie, in der Wissenschaft und in Beratungsunternehmen gesammelt, deren Schwerpunkt auf Informations- und Cybersicherheit, dem Lebenszyklus von Daten und deren Analyse/Verwaltung sowie auf den verschiedenen Elementen der digitalen Forensik und der Gefahrenabwehr liegt."

Die DI&D-Experten von J.S. Held verfügen über zahlreiche Zertifizierungen in den Bereichen Führung, Betrieb und Taktik von branchenführenden Organisationen und Verbänden wie u. a. SANS, ISC2, IAPP, CompTIA, ACFE, EC-Council, und sind anerkannte Vordenker der Branche, öffentliche Referenten und Autoren, die auf wichtigen Veranstaltungen und in branchenführenden Publikationen vorgestellt wurden. Aufgrund ihrer Erfahrungen, Einsichten und Fähigkeiten zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für allgemeine und komplexe Daten sowie Cyber-, Daten- und Informationssicherheit sind sie sehr gefragt.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, wissenschaftliche, finanzielle und strategische Expertise kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken mindern wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.

Kristi.Stathis@jsheld. com