Digital Enterprise Show stellt den ehemaligen Präsidenten Barack Obama als einen der Hauptredner der Konferenz 2022 in Málaga vor

Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten wird am Digital Business World Congress teilnehmen

DES2022 findet vom 14. bis 16. Juni in Malaga statt und wird mehr als 12.000 Kongressteilnehmer, 500 internationale Experten und 300 ausstellende Unternehmen versammeln

Präsident Obama wird an einem moderierten Frage-Antwort-Gespräch mit dem Hauptredner bei der sechsten Ausgabe des führenden internationalen Forums für Innovation und digitale Transformation, der DES - Digital Enterprise Show 2022teilnehmen. Sie wird vom 14. bis 16. Juni zum ersten Mal in Málaga stattfinden. DES 2022 wird mehr als 12.000 Kongressteilnehmer versammeln und hat zum Ziel, die Digitalisierung von Unternehmen und Verwaltungen zu fördern, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung voranzutreiben.

Unter dem Motto „Reimagine Business" werden mehr als 500 Experten aus der ganzen Welt ihre Strategien, ihr Wissen und ihre Erfolgsgeschichten teilen über die Anwendung von Technologie in verschiedenen Sektoren auf dem Digital Business World Congress, der führenden Konferenz zur digitalen Transformation, die im Rahmen von DES2022 stattfindet. Insgesamt wird es mehr als 250 Stunden Präsentationen in einer inhaltlichen Agenda geben, die durch sechs vertikale Foren mit Fokus auf verschiedene Branchen (Industrie 5.0, Einzelhandel und Logistik, Gesundheit, Smart Cities, Banken sowie Tourismus und Gastgewerbe) und Agenden mit Fokus auf die einzelnen Berufsprofile (CEOs, CIOs, CMOs, CDOs, CFOs und Human Resources) ergänzt wird.

Unter allen Sitzungen, die auf dem Digital Business World Congress stattfinden werden, wird eine der wichtigsten für die Teilnehmer und für die gesamte Stadt Malaga zweifellos diejenige sein, die vom 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, geleitet wird. Das Gespräch hat die Aufgabe, Geschäftsführer, CEOs und leitende Angestellte bekannter internationaler Unternehmen zu inspirieren und zu motivieren, damit sie sich den wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Herausforderungen stellen können, die in letzter Zeit in unser System eingedrungen sind.

Präsident Obama trat sein Amt in einem Moment der Krise an, wie ihn Amerika seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatte - eine Nation im Krieg, ein Planet in Gefahr, der amerikanische Traum selbst bedroht von der schlimmsten wirtschaftlichen Katastrophe seit der Großen Depression. Und doch hat Obamas Führung trotz aller politischen Hindernisse dazu beigetragen, die Wirtschaft zu retten, die amerikanische Autoindustrie wiederzubeleben, das Gesundheitssystem zu reformieren, um weitere zwanzig Millionen Amerikaner zu versorgen, und das Land auf einen sicheren Kurs in Richtung einer sauberen Energiezukunft zu bringen - und das alles, während er die längste Phase der Schaffung von Arbeitsplätzen in der amerikanischen Geschichte beaufsichtigte.

Neben dem ehemaligen Präsidenten werden auf der DES2022 zahlreiche internationale Experten zu Wort kommen, wie z. B. Gunter Pauli, Gründer von ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), Unternehmer und führender Experte auf dem Gebiet der blauen Wirtschaft; Liz Parrish, die die Fortschritte ihrer Forschung zur Entwicklung einer Methode zur Umkehrung der Zellalterung und zur Verlängerung der Lebenserwartung vorstellen wird; und Jesús Hernández Galán, Direktor für Zugänglichkeit und Innovation bei der ONCE-Stiftung, der analysieren wird, wie Technologie Menschen mit Behinderungen helfen kann, ihre Autonomie zu erhöhen. Weitere bestätigte Fachleute, die ihre Visionen und Erfahrungen teilen werden, sind der Branding-Berater Andy Stalman, die internationale Beraterin für Corporate Governance, Risiko, Ethik, Krise, Reputation, ESG und Cybersicherheit, Andrea Bonime-Blanc, die Storytelling- und Kommunikations-Coach Eva Snijders, der Kommunikator für digitale Transformation und Wirtschaftsanalyse Marc Vidal und die Autorin, TED-Rednerin und Unternehmerin, die sich auf Startups, Unternehmenstransparenz und weibliche Talente spezialisiert hat, Paulina Tennerund viele andere.

In dieser Ausgabe werden mehr als 300 Aussteller wie AWS, IBM, KPMG, Kyndryl, T-Systems, Arcopay, Codurance, Personio oder The Cubedie innovativsten technologischen Lösungen wie künstliche Intelligenz, IoT, Cybersicherheit, Big Data, virtuelle Realität, Blockchain oder 5G, unter anderem, präsentieren.

Málaga, Hauptstadt der digitalen Welt

In den letzten Jahren hat sich Málaga zu einem Anziehungspunkt für große internationale Unternehmen entwickelt, die auf Innovation und Digitalisierung setzen. Die strategische Lage der Stadt, ihr kulturelles Erbe und ihre Unterstützung für aufstrebende Unternehmenstalente sind einige der Faktoren, die Málaga zu einem Benchmark-Drehkreuz für technologische Innovation in Südeuropa gemacht haben. Mit der Feier des DES2022 bekräftigt die Stadt ihre Internationalisierungs- und Modernisierungsstrategie, die den Süden Spaniens zu einem optimalen Ort für Investoren aus aller Welt macht, um die Schaffung von Arbeitsplätzen im IKT-Sektor und die Entwicklung eines auf Innovation und Talent basierenden Wirtschaftsmodells zu fördern.

Über die DES | Digital Enterprise Show (14.-16. Juni 2022, FYCMA, Málaga): DES-Digital Enterprise Show ist eine Veranstaltung von Nebext - Next Business Exhibitions in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Málaga und der Junta de Andalucía. In fünf Ausgaben hat sie sich zur größten europäischen Fachveranstaltung zum Thema digitale Unternehmenstransformation entwickelt und ist einer der weltweiten Bezugspunkte, der Führungskräften die neuesten technologischen Lösungen und Produkte bietet, um Großunternehmen, KMUs und europäische öffentliche Verwaltungen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. An drei Tagen kombinieren wir Technologie und Innovation mit digitaler Führung, Technologielösungen zur Verbesserung des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses, der Optimierung betrieblicher Prozesse und der Identifizierung neuer Geschäftsmodelle, Dienstleistungen und Produkte über alle Branchen hinweg.