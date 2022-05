JA Solar Technology Co., Ltd.

JA Solar zum siebten Mal in Folge zum „Top Performer" in PVEL PV-Scorecard 2022 für Modulzuverlässigkeit ernannt

Peking (ots/PRNewswire)

PV Evolution Labs („PVEL") hat JA Solar für die herausragende Produktleistung in seiner kürzlich veröffentlichten PVEL PV-Scorecard 2022 für Modulzuverlässigkeit zum siebten Mal zum „Top Performer" ernannt. PVEL ist ein führendes Labor für Zuverlässigkeits- und Leistungstests von Solarmodulen.

PVEL bewertet PV-Modulhersteller anhand von Produktqualifizierungsprogrammen (PQP) über einen Zeitraum von 18 Monaten. Das Produktqualifizierungsprogramm (PQP) für PQP-Module umfasst unter anderem Tests und Analysen zu thermischen Zyklen (TC600), feuchter Hitze (DH2000), mechanischer Belastungssequenz (MSS), potentialinduzierter Degradation (PID192), lichtinduzierter Degradation (LID) und licht- und temperaturinduzierter Degradation (LeTID).

Im Vergleich zu den meisten standardisierten Tests ist das PQP in Bezug auf Testbedingungen und -sequenzen strenger. Folglich sind die Ergebnisse für praktische Modulanwendungsszenarien detaillierter und aussagekräftiger. Die PQP-Ergebnisse bieten Solarprojektentwicklern, Investoren und Anlagenbesitzern unabhängige, konsistente Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten für eine zuverlässige Auswahl von PV-Produkten sowie ein effektives Lieferantenmanagement.

Die siebte Auszeichnung „Top Performer" macht die kontinuierliche Innovation von JA Solar in den Bereichen Produkte und Technologie deutlich. Laut Daten aus einem einjährigen Energieertragstest (Februar 2021 - Februar 2022), der gemeinsam von JA Solar und TÜV Nord durchgeführt wurde, ist die Stromerzeugung pro Watt des DeepBlue 3.0-Moduls von JA Solar etwa 1,6 % höher als die aktuellen, übergroßen Module.

Durch die Priorisierung von F&E für PV-Produkte und ihre verschiedenen Anwendungen macht JA Solar sein Engagement für Förderung der Entwicklung und Anwendung hocheffizienter PV-Technologie deutlich. Durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte für Kunden weltweit hat JA Solar in der Branche Anerkennung gefunden und wurde von EUPD Research in Europa, in der MENA-Region, Chile, Mexiko, Australien und Vietnam mit den „Top Brand PV"-Siegeln ausgezeichnet.