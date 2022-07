InEight Inc.

Ausblick: Weiter viel Optimismus für Wachstum der Bauindustrie, aber der Erfolg der digitalen Transformation hängt von menschenzentrierter Umsetzung ab

96 Prozent der Fachleute für Investitionsprojekte und Bauwesen sind optimistisch in Bezug auf die Zukunft ihres Unternehmens. Die digitale Technologie ist der wichtigste Wachstumstreiber, aber das Veränderungsmanagement muss für eine erfolgreiche Transformation verbessert werden

InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Bauprojektmanagement, stellt heute seinen zweiten jährlichen Global Capital Projects Outlook vor. Der Ausblick stützt sich auf Erkenntnisse aus Untersuchungen, die mit 300 der weltweit größten Eigentümer von Investitionsprojekten und Baufachleuten in Nord- und Südamerika, Europa und in der Region Asien-Pazifik durchgeführt wurden.

Die Studie zeigt, dass 96 % der Befragten die Wachstumsaussichten ihres Unternehmens für das nächste Jahr entweder sehr oder ziemlich optimistisch einschätzen, gegenüber 92 % im Jahr 2021. Digitale Technologien (57 %) und Datenerfassung, -analyse und -erkenntnis (53 %) bieten die größten Wachstumschancen. Allerdings gaben fast alle Befragten (93 %) an, dass ihre Erfahrungen mit dem Veränderungsmanagement verbesserungswürdig sind, was auf die Notwendigkeit eines ausgefeilteren, menschenzentrierten Ansatzes bei der Technologieimplementierung hinweist.

Die Befragten nannten insbesondere eine uneinheitliche oder sporadische Implementierung (58 %), Probleme bei der Prozess- und Datenintegration (54 %), schlechte Kommunikation (51 %) sowie technische und systembedingte Einschränkungen (51 %) als größte Frustrationen bei der Technologieeinführung.

Ähnliche Trends kamen auch bei der Frage nach den Hindernissen für größere Technologieinvestitionen zutage, wobei die Befragten die Herausforderung der Integration mit bestehenden Systemen und den Mangel an technisch qualifizierten Fachkräften, die den Prozess reibungslos gestalten könnten, als Hauptprobleme nannten.

Jake Macholtz, CEO von InEight, kommentiert den Ausblick: „Jeder, mit dem wir sprechen, spricht von Wachstumsmöglichkeiten sowohl für Bauherren als auch für Auftragnehmer. Der Optimismus, die Widerstandsfähigkeit und das Vertrauen der Branche sind beinahe greifbar, so stark sind sie. Dies ist vor allem angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Herausforderungen bei der Umsetzung der digitalen Transformation ermutigend. Es sieht so aus, als ob die Aussicht auf die Nutzung digitaler Technologien zum Aufbau einer besseren Welt für gute Stimmung sorgt."

Menschenzentrierte Transformation Die Umfrage ergab, dass die Befragten die digitale Technologie im Großen und Ganzen als hilfreich für ihre tägliche Arbeit ansehen. Der größte Nutzen besteht darin, detaillierte und ganzheitliche Informationen über Projekte und Ereignisse zu erhalten (51 %), Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen bzw. den Projektablauf zu steuern (50 %) und sich zu vergewissern, dass die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien (EHS) eingehalten werden (54 %).

94 % der Befragten betonten jedoch die Notwendigkeit eines menschenzentrierten Ansatzes und gaben an, spezifische Bedenken hinsichtlich der Zukunft der digitalen Transformation zu haben. Der Rückgang der persönlichen Kommunikation (45 %), der Ersatz von Berufserfahrung und menschlicher Intuition durch Technologie (43 %), die Beeinträchtigung des Gleichgewichts zwischen Berufs- und Privatleben (41 %) und der Ersatz von Arbeitsplätzen durch Automatisierung (39 %) standen bei den Befragten ganz oben auf der Liste.

Auf die Frage, welche Vorteile die digitale Transformation in Zukunft bringen könnte, antworteten die Befragten mit mehr Automatisierung (49 %), mehr Kontrolle (48 %), mehr strategische Erkenntnisse (47 %) und bessere Kommunikation (49 %).

„Die Befragten sind sich über die Vorteile digitaler Technologien im Klaren und wollen diese neue Vision der Zukunft umsetzen. Im Moment ist die Branche jedoch nicht in der Lage, organisatorische Veränderungen zu bewältigen, was die digitale Transformation unnötig mühsam macht", so Macholtz.

Ein schwieriges operatives Umfeld Vor dem Hintergrund von Engpässen in der Lieferkette, Inflationsdruck, Energieproblemen und dem Krieg in der Ukraine sind die Eigentümer und Auftragnehmer von Investitionsprojekten unerschütterlich positiv, was die Entwicklung der Branche angeht. Insbesondere berichteten die Befragten von einem deutlichen Anstieg der Bau- und Investitionsausgaben (von 68 % im letzten Jahr auf 76 % im Jahr 2022), während die Widerstandsfähigkeit ebenfalls hoch bleibt. 91 % der Befragten betrachten ihr Unternehmen als sehr oder ziemlich widerstandsfähig.

Anders als im letztjährigen Ausblick ist die termin- und budgetgerechte Fertigstellung von Projekten jedoch drastisch zurückgegangen. Die von den Auftragnehmern gemeldete termingerechte Fertigstellung ist im Vergleich zum Vorjahr um 16 % von 51 % auf 35 % zurückgegangen, während die Fertigstellung innerhalb des oder unter dem genehmigten Budget ebenfalls von 51 % auf 38 % gesunken ist. Bei den Bauherren ist es noch nicht ganz so weit: Sie berichten, dass 43 % der Projekte pünktlich und 45 % innerhalb des Budgets abgeschlossen werden.

In Anbetracht des unsicheren Geschäftsumfelds weltweit nannten die Befragten unkontrollierte oder unerwartete Risiken als den wichtigsten Faktor, der sich darauf auswirkt, ob ein Projekt innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens abgeschlossen werden kann.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter ineight.com/annual-global-capital-projects-report

Informationen zum Global Capital Projects Outlook von InEight Der Bericht basiert auf einer im März 2022 durchgeführten Umfrage unter 300 Fachleuten aus den Bereichen Großkapitalprojekte und Bauwesen im Rahmen einer Online-Umfrage.

Die Umfrage bestand aus 26 Fragen, die das allgemeine Vertrauen und den Optimismus in der gesamten Branche messen und die Erfolgsbilanz, Pläne und Einstellungen zur digitalen Transformation bewerten sollten.

Von den 300 Befragten kamen jeweils 100 Teilnehmer aus unseren Fokusregionen Amerika, Europa und Asien-Pazifik, wobei jeder Teilnehmer die gleiche Gewichtung im Bericht erhielt. Insgesamt sind 67 % der Befragten Projekteigner und 33 % Auftragnehmer.

Alle Befragten sind im Baugewerbe tätig. Um jedoch ein wahrheitsgetreues Bild des weltweiten Bausektors zu erhalten, haben wir auch diejenigen einbezogen, die im Baugewerbe innerhalb breiterer Branchen tätig sind:

Fertigung IT/Computerdienste Bau Bergbau Transport Telekommunikation Öl, Gas und Versorgungsunternehmen Gesundheitswesen Kommunalverwaltung Zentralregierung oder nicht-ministerielle öffentliche Einrichtung (NDPB) Chemikalien und Pharmazeutika Produkte und Technologien für das Gesundheitswesen

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten globalen Marktforschungspartner für Unternehmenstechnologie konzipiert und durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anschließend analysiert und den InEight-Experten zur Kommentierung auf der Grundlage ihrer Erfahrungen und ihres Blickwinkels in der Branche vorgelegt.

Wenn möglich, wurden die Ergebnisse mit unserer vorhergehenden Umfrage aus dem Jahr 2021 verglichen. Dies ist jedoch aufgrund neuer Fragen und Formulierungsänderungen in der diesjährigen Ausgabe nicht in allen Fällen möglich.

Informationen zu InEight

InEight bietet praxiserprobte Projektmanagement-Software für Bauherren, Bauunternehmer, Ingenieure und Designer, die die Welt um uns herum bauen. Mehr als 575.000 Benutzer und über 850 Kunden weltweit verlassen sich auf InEight, wenn es darum geht, in Echtzeit Einblicke zu erhalten, die dabei helfen, Risiken zu managen und Projekte während des gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.

Von der Vorplanung bis zum Entwurf, von der Schätzung bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zum Umsatz hat InEight weltweit Projekte im Wert von mehr als einer Billion Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Handel durchgeführt. Für weitere Informationen, folgen Sie InEight auf LinkedIn oder besuchen Sie InEight.com.

