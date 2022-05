Screeneo Innovation SA

Philips GoPix 1 mit 2022 iF Design & Red Dot Awards ausgezeichnet

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

Der kürzlich auf den Markt gebrachte flachste Projektor der Welt im Taschenformat, der Philips GoPix 1, wurde mit dem 2022 iF-Design-Auszeichnung und Red Dot Award für sein hervorragendes Produktdesign ausgezeichnet.

Philips Projection freut sich sehr über diese Auszeichnungen. Sie bestätigt die Mission unseres Unternehmens, qualitativ hochwertige Taschenprojektionstechnologie herzustellen und Produkte zu liefern, die unsere kreativen Qualitäten in der Gerätekonzeption und im Design unter Beweis stellen.

„Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, diese beiden weltweit anerkannten Auszeichnungen zu erhalten: Red Dot und iF Design 2022. Der GoPix 1 wurde als ultimativer Begleiter für digitale Nomaden entwickelt und stellt die perfekte Verbindung zwischen Design und Funktionalität dar. Er ist zweifelsohne ein einzigartiger Projektor, der dank seiner hochwertigen Funktionen und Oberflächen ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis bietet. Diese Auszeichnungen bestärken uns in unserem Engagement für Innovationen, die das Leben der Menschen verbessern", sagte Dan Mamane, Präsident von Screeneo Innovation SA.

Der Philips GoPix 1 ist ein erstklassiger, tragbarer und ultraflacher DLP-LED-Projektor im Taschenformat, der an nahezu jedem Ort bis zu 75" Unterhaltung bietet. Der GoPix 1 ist mit einem integrierten Akku ausgestattet, der mit einer Powerbank kompatibel ist, und bietet so echte Mobilität und bis zu 2 Stunden Unterhaltung ohne Netzkabel. Mit dem USB-C-Video- und dem HDMI-Anschluss können Sie alle Ihre Smart-Geräte, einschließlich Laptops, Smartphones und mehr, anschließen. Sie können das USB-C-Ladegerät auch mit jedem PD-Ladegerät verwenden, sodass Sie keine zusätzlichen Geräte in Ihrer Tasche mitnehmen müssen. Mit einer Dicke von nur 18 mm (0,71 Zoll) ist der GoPix 1 der eleganteste, schlankste und hellste Projektor der Welt.

Die Philips GoPix 1 wird mit Fernbedienung, Stativ, USB-C-Video- und HDMI-Kabel geliefert und ist ab sofort zu Preisen ab 329 EUR / 329 USD erhältlich.

Philips GoPix1 - Presse-Assets

https://youtu.be/r2zBpm8JpFQ

Informationen zu Screeneo Innovation SA (Philips Projection)

Screeneo Innovation SA, auch bekannt als Philips Projection, wurde 2018 gegründet und ist ein exklusiver globaler Markenlizenzpartner von PHILIPS. Das Unternehmen hat alle weltweiten Rechte an der Marke PHILIPS für Handheld- und Ultrakurzdistanzprojektoren sowie digitale TV-Empfänger erworben. Screeneo Innovation SA ist verantwortlich für die Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und die Kundenbetreuung und fungiert als weltweiter Vertriebshändler für diese Produkte.

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie bitte www.usa.philips.com/c-m-so/projectors

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1810097/Screeneo_Innovation_Philips_GoPix_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1660916/Screeneo_Innovation_Logo.jpg