Huawei Cloud verpflichtet sich, ein globales Startup-Ökosystem aufzubauen und innerhalb von drei Jahren 10.000 Startups mit großem Potenzial zu fördern

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Huawei Cloud kündigte heute auf dem Huawei Cloud Global Startup Founders Summit in Shenzhen sein Engagement für den Aufbau eines globalen Startup-Ökosystems und drei Schlüsselinitiativen zur Beschleunigung des Startup-Wachstums an: eine innovative Cloud-Plattform, Startup-Beschleunigungsprogramme und Unternehmensressourcen. Gemeinsam mit mehreren erfahrenen Risikokapitalgebern kündigten sie außerdem den Huawei Cloud Accelerator an, ein Programm, das Start-ups in allen Phasen ihres Lebenszyklus unterstützen soll.

In seiner Rede auf dem Gipfel sagte Zhang Pingʼan, Senior Vice President und CEO von Huawei Cloud, dass Huawei Cloud fest an die Kraft von Startups glaubt, die Welt zu verändern, und dass Huawei Cloud bereit ist, die mehr als 30-jährige Erfahrung von Huawei in den Bereichen Technologie und Innovation mit Startups zu teilen und ein robustes Ökosystem für Startups aufzubauen, das von der globalen Cloud-Infrastruktur von Huawei und den umfassenden Technology-as-a-Service-Angeboten von Huawei angetrieben wird, mit dem Ziel, Startups zu unterstützen und ihr Wachstum in der Cloud zu beschleunigen.

Huawei Cloud legt den Schwerpunkt auf die Förderung von Innovationen durch Technologie und die Beschleunigung des Wachstums von Start-ups durch ein starkes globales Ökosystem. Aus diesem Grund hat das Unternehmen angekündigt, seine Bemühungen um den Aufbau eines Ökosystems mit drei Schlüsselinitiativen zu verstärken: eine innovative Cloud-Plattform, Beschleunigungsprogramme für Start-ups und Unternehmensressourcen. In den nächsten drei Jahren plant Huawei, 10.000 Start-ups mit hohem Potenzial weltweit dabei zu helfen, Innovation und Wachstum auf der Huawei-Cloud-Plattform und in einem größeren Ökosystem zu beschleunigen.

Auf dem Gipfel kündigte Zhang Pingʼan zusammen mit mehreren erfahrenen Risikokapitalgebern offiziell den Huawei Cloud Accelerator an. Dieses Programm konzentriert sich derzeit auf sechs Schlüsselbereiche: Unternehmensdienstleistungen/SaaS, KI, Biotech, Fintech, intelligente Energie/Kohlenstoffneutralität und industrielle Digitalisierung, soll aber später auf weitere Branchen und Bereiche ausgeweitet werden. Es bietet ein Early-Stage Startup Bootcamp und ein Industry-Themed Bootcamp an, um den Bedürfnissen von Startups in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus gerecht zu werden.

In Zukunft wird Huawei Cloud mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um ein integratives, dynamisches Startup-Ökosystem aufzubauen, das sich zu einem starken Motor für die digitale Transformation entwickeln soll.

