Erfolgreiche Conversion: Automobilzulieferer Hirschvogel Group geht gleichzeitig in 6 Ländern mit SAP S/4HANA live

Filderstadt (ots)

Anspruchsvoller Big Bang Go-live an 8 Standorten in 6 Ländern

SAP S/4HANA als digitaler Kern und zentrales Transformationsprojekt

Globale Prozessharmonisierung und Single Source of Truth

Smart Factory nächster Meilenstein in der Hirschvogel Transformation

All for One Group als umsetzungsstarker Digitalisierungspartner

Die Hirschvogel Group mit Stammsitz in Denklingen, erfolgreicher Automobilzulieferer und Global Player auf dem Gebiet der Massivumformung von Stahl und Aluminium mit weltweit mehr als 6.300 Beschäftigten, hat ihre internationale Conversion auf SAP S/4HANA im Rahmen eines Big Bang Go-lives erfolgreich umgesetzt. Seit dem Osterwochenende arbeiten die weltweit mehr als 3.500 User planmäßig in der neuen Systemlandschaft.

Dabei ging das Unternehmen bei der Conversion weit über den rein technischen Umstieg hinaus. Die globale Prozessharmonisierung im Blick wurden im Rahmen der Migration sämtliche Datensilos aufgelöst. Als Single Source of Truth laufen im neuen SAP S/4HANA System nun weltweit alle Daten aus der Hirschvogel Group zusammen - Produktion, Instandhaltung, Finance, HR, Einkauf, Produktentwicklung und Engineering - und stehen überall und immer in Echtzeit zur Verfügung.

Next Level: SAP S/4HANA als zentrales Transformationsprojekt und Business Enabler

"Uns war von Beginn an klar: Das ist kein IT-Projekt, das ist ein Business-Projekt! Und zwar das zentrale Transformationsprojekt, welches die Weichen für die zukünftige Geschäftsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe stellt. Mit der Power eines SAP S/4HANA können Geschäftsprozesse jederzeit an neue Anforderungen angepasst und Innovationen kontinuierlich vorangetrieben werden. Gerade für uns als innovationskräftiger Automobilzulieferer ist dies von immenser Bedeutung", erläutert Dr. Dirk Landgrebe, COO von Hirschvogel.

"Wir haben früh die Voraussetzungen geschaffen, die uns dieses Mammutprojekt in time und in quality stemmen ließen. Allem voran die individuelle Roadmap, die wir zu Beginn mit All for One entwickelten und die weit über den Tellerrand einer technischen Conversion blickte. Zumal das Projekt nicht nur die Migration, sondern auch gleichzeitig die Implementierung neuer Systeme, wie z. B. ein globales CRM-System oder eine neue EDI-Version, umfasste. Erfolgsentscheidend war dabei sicherlich die Expertise und Umsetzungsstärke einer All for One, aber auch die Installation eines globalen SAP S/4HANA Program und Project Managements seitens Hirschvogel, das Fulltime das globale Transformationsprojekt managte", so Florian Sperling, Global Program Manager SAP S/4HANA bei Hirschvogel über die zentralen Erfolgsfaktoren.

Next Move: Smart Factory für eine flächendeckende Digitalisierung der Produktion

"Ganz klar, eine Big Bang-Conversion an 8 Standorten in 6 Ländern ist ein dickes Brett - noch dazu, wenn sie wie bei uns stark business driven war. Dass wir das gemeinsam mit All for One so planmäßig über die Bühne gebracht haben, ist eine bärenstarke Gemeinschaftsleistung. Und die Reise geht weiter. Die flächendeckende Digitalisierung unserer Produktion ist neben einer kontinuierlichen End-to-End Prozessoptimierung der nächste big move bei Hirschvogel, den wir dank der erfolgreichen Conversion nun zügig angehen können und werden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass beides Hand in Hand laufen muss und SAP S/4HANA eine elementare Voraussetzung auf unserem Weg zur Smart Factory ist", ergänzt Jörg Ringmeir, Global Head of IT der Hirschvogel Group.

Michael Zitz, Co-CEO der All for One Group zum Go-live: "Die Hirschvogel Group ist ein unglaublich dynamisches Unternehmen mit einer sehr hohen Innovationskraft, auf die das Potential eines SAP S/4HANA deutlich einzahlen kann. Hirschvogel stellt sich konsequent zukunftsorientiert auf - wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Projekte und darüber, dass wir dieses großartige Unternehmen als Digitalisierungspartner auf seiner Transformation begleiten und unterstützen können."

Die Hirschvogel Group

Die Hirschvogel Group ist Entwicklungspartner und Fertigungsspezialist für Automotive Komponenten aus Stahl und Aluminium sowie für Produktlösungen in den Bereichen elektronische Systeme und Mikromobilität. Die unabhängige Unternehmensgruppe in Familienhand beschäftigt weltweit rund 6.300 Mitarbeitende. Der Gesamtumsatz lag im Jahr 2022 bei 1,4 Milliarden Euro. Muttergesellschaft ist die Hirschvogel Holding GmbH mit Sitz im oberbayerischen Denklingen. Unter ihrem Dach vereint sie neun Produktions- und zwei Beteiligungsgesellschaften.

Im Komponentengeschäft zählt Hirschvogel mit neun Produktionsgesellschaften auf drei Kontinenten zu den weltweit größten Herstellern von massiv umgeformten und weiterveredelten Bauteilen aus Stahl und Aluminium. Das Leistungsspektrum reicht von Antriebsstrangkomponenten für alle Antriebstechnologien, über Getriebe- und Fahrwerkkomponenten bis hin zu Karosserie- oder Rahmenbauteilen. Sie finden in Pkw, Nkw sowie in den Bereichen Mikromobilität und Bike Anwendung.

Die Hirschvogel Industries GmbH versammelt Partnerunternehmen, an denen Hirschvogel eine Mehrheitsbeteiligung hält, unter anderem an der Automotive Synergies GmbH und der Usaneers GmbH. Die Hirschvogel New Ventures GmbH bündelt die Minderheitsbeteiligungen.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter einem Dach und orchestriert mit 2.800 Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 453 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.