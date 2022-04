DAMAC Group

DAMAC Group rüstet sich für den Einstieg ins Metaversum

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

- Bis zu 100 Millionen USD Investition für „D-Labs" geplant

- Neue Initiative für konzernweite Dienstleistungen wie virtuelles Zuhause, digitales Eigentum, digitale Wearables und digitaler Schmuck

- Alle Konzerngesellschaften und Kunden von DAMAC Properties erhalten Priorität

- Teil der unternehmensweiten Digitalisierungsambitionen und des Ziels, eine weltweit tätige digitale Marke zu werden

Das führende in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Geschäftskonglomerat, die DAMAC Group – der Mutterkonzern des globalen Immobilienentwicklungsunternehmens DAMAC Properties, des Rechenzentrumsunternehmens Edgnex, des Luxusjuweliers de Grisogono und des Modehauses Roberto Cavalli – kündigt Pläne an, in die Welt des Metaversums einzusteigen und seine eigenen digitalen Städte zu bauen und damit einer der Pioniere im Golf-Kooperationsrat (GCC) zu werden.

„Mit dem Ziel, uns an die sich ständig entwickelnden Geschäftstrends anzupassen, erweitern wir unser Angebot auf den Metaversums-Bereich, um die vielen Möglichkeiten zu nutzen, die sich daraus ergeben. Wir sind daran interessiert, die Möglichkeiten, die das Metaversum bietet, in einer Weise zu entwickeln, die es uns ermöglicht, uns enger mit unseren Kunden und ihren Interessen zu verbinden", so Hussain Sajwani, Gründer von DAMAC.

Der Konzern wird unter dem Banner „D-Labs" geführt und wird von Ali Sajwani, Chief Executive Officer von D-Labs und Geschäftsführer von DAMAC, geleitet. Die Initiative ist Teil der unternehmensweiten Ambitionen, in digitale Vermögenswerte und Non-Fungible Tokens (NFT) einzusteigen, und er hat die Aufgabe, das Ziel des Unternehmens zu erreichen, eine führende, weltweite digitale Marke zu werden.

Der Konzern plant, bis zu 100 Millionen USD in das Projekt zu investieren.

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Bemühungen zur Digitalisierung aggressiv vorangetrieben, und diese neue Initiative wird unseren digitalen Fußabdruck nur noch weiter stärken. Neben der abteilungsübergreifenden Aktualisierung unserer Systeme, Prozesse und Abläufe haben wir in den Aufbau eines soliden Teams von qualifizierten und talentierten Experten investiert, um unsere Ambitionen als Marktführer der Digitalisierung zu unterstützen. Wir planen, dies fortzusetzen und unser Team und unser Know-how weiter auszubauen", erklärt Ali Sajwani.

Seit letztem Jahr bietet DAMAC Properties, die Immobiliensparte der Gruppe, den Käufern von Eigenheimen eine virtuelle 3D-Erfahrung, die Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) nutzt. Dies ist ein Sprungbrett in den Metaversum-Bereich, der als ein digitales Universum aus VR, AR und erweiterter Realität (XR) betrachtet wird, das sich auf „alle realen und virtuellen kombinierten Umgebungen und Mensch-Maschine-Interaktionen bezieht, die durch Computertechnologie und Wearables generiert werden und in denen die Benutzer das Gefühl haben, etwas selbst zu erleben.

Mit diesem Schritt will die DAMAC Group ihre Dienstleistungen auf die Bedürfnisse des gesamten Konzerns im Bereich digitaler Vermögenswerte ausweiten – von virtuellem Zuhause über digitales Eigentum bis hin zu digitalen Wearables und digitalem Schmuck, letzteres durch die Übernahmen der Schweizer Juweliere de Grisogono bzw. der italienischen Modemarke Roberto Cavalli.

Auch digitale Erlebnisse sind Teil des Angebots: Die Gäste können beispielsweise das Mandarin Oriental Resort Bolidhuffaru, das zum Portfolio der Hotels, Resorts und Serviced Apartments der Gruppe gehört, virtuell erleben.

Die bestehenden Kunden von DAMAC bleiben ihren Interessengruppen verpflichtet und erhalten Priorität bei der Investition in diese digitalen Vermögenswerte, sobald dies möglich ist.

Das Metaversum in der Wirtschaft

Das Metaversum ist dafür bekannt, Unternehmen und ihren Mitarbeitern zugute zu kommen, indem es Kooperationen in einer stimulierenden und stark vernetzten 3D-Umgebung ermöglicht, in der sich alles um soziale Verbindungen dreht. Zu den wichtigsten Vorteilen bei der Anpassung an das Metaversum gehören die Steigerung der Kundenbindung und -loyalität, eine bessere Verbindung und Zusammenarbeit mit den Stakeholdern und letztendlich höhere Einnahmen.

Laut einer Studie von Market Research Future (MRF) hat der Metaversum-Markt im Jahr 2020 einen Wert von 21,91 Milliarden USD erreicht und wird bis 2030 voraussichtlich um 41,7 % wachsen. Der Bericht erläutert, dass die Konvergenz der physischen und digitalen Welt in Verbindung mit dem steigenden Bedarf an Metaversum für den Kauf digitaler Vermögenswerte unter Verwendung von Kryptowährungen im Prognosezeitraum robuste Marktchancen bieten wird.

Darüber hinaus besteht eine massive Nachfrage nach Immobilien im Metaversum – voraussichtlich einer der größten Anreize für Investoren im virtuellen Raum.

