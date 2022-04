Hangzhou Wisdom Tower PLUS

Die Vision der Asienspiele 2022 teilen: Ein hochmoderner und intelligenter Raum für Unternehmen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich wurde in Hangzhou, China, der Wisdom Tower PLUS, ein hochkarätiges intelligentes Bürogebäude des Shimao Wisdom Tower-Komplexes, auf den Markt gebracht und avancierte sofort zu einem Herzstück unter den intelligenten Wahrzeichen der Stadt.

Im Jahr 2022 werden die 19. Asienspiele in Hangzhou eröffnet. Hangzhou sieht darin eine neue Chance, seinen Einfluss und seinen Rang nach dem G20-Gipfel weiter auszubauen, und unternimmt große Anstrengungen, wie z. B. Investitionen in Höhe von rund 200 Milliarden Yuan (31,38 Milliarden USD) in die Infrastruktur, um die Stadt für die Spiele und alles, was danach kommt, intelligenter und eleganter zu machen.

Bei den Shimao Wisdom Towers handelt es sich um zwei groß angelegte städtische Komplexe, die sich in unmittelbarer Nähe der Hauptaustragungsorte der bevorstehenden Asienspiele 2022 in der Binjiang High-Tech Zone befinden, einem vorrangigen Bezirk im Zentrum der Entwicklungsstrategie von Hangzhou als nachhaltige Stadt am Fluss. Nach offiziellen Statistiken der lokalen Regierung lag das regionale BIP von Binjiang in der ersten Hälfte des Jahres 2021 an dritter Stelle aller Bezirke dieser Art in der Provinz Zhejiang. Im selben Jahr wurden in Binjiang 17.874 Patente erteilt, mehr als in allen anderen Bezirken der gesamten Provinz. Als Sitz von weltweit führenden digitalen Technologieunternehmen wie Microsoft und Cisco ist dieser Bezirk stets bemüht, eine florierende intelligente Wirtschaft zu fördern.

Als einziges zum Verkauf stehendes intelligentes Bürogebäude in der Binjiang-Freihandelszone sind die Shimao Wisdom Towers in Hangzhou zu einer Berühmtheit geworden. Der Shimao Wisdom Tower PLUS bringt die Idee der Stadt von intelligenten Geschäftsräumen auf eine neue Ebene. Es ist das erste fertiggestellte intelligente Gebäude in der Umgebung des Dorfkomplexes der Asienspiele.

Der Shimao Wisdom Tower PLUS ist nach WELL und LEED für grünes und nachhaltiges Bauen zertifiziert und legt großen Wert auf Umweltbewusstsein. Es verfügt über eine künstlerisch gestaltete Lobby, einen 1000 m² großen, zweistöckigen Raum, einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach und 29 Mitsubishi-Aufzüge. Intelligente Plattformen, darunter ein intelligentes Parksystem, ein intelligentes Zugangskontrollsystem, ein intelligenter Arbeitsplatz und ein intelligentes Gebäudemanagementsystem, werden in diesem Turm eingesetzt und verbessert. Der Shimao Wisdom Tower PLUS bietet alles, was ein 5A-Grade-A-Gebäude ausmacht, und noch mehr in Bezug auf Ausstattung, Annehmlichkeiten und intelligente Einrichtungen sowohl in den öffentlichen Bereichen als auch in den Büros. Jedes Stockwerk hat eine Fläche von etwa 2000 m² und eine Höhe von 4,2 m, wobei keine Säulen den Raum unterteilen. Mit einem Wirkungsgrad von ca. 64 % und damit mehr Nutzfläche ist der Tower ein idealer Ort für die Unterbringung Ihrer Büros.

Der Shimao Wisdom Tower PLUS ist ein wegweisendes Gebäude, das dieselbe Vision des „Smart-Seins" verfolgt wie die Asienspiele in China. Er ist bereit, ins Rampenlicht zu treten und der Welt zu zeigen, wie intelligente Lösungen Hangzhou, eine der intelligentesten Städte Chinas, stärken können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802529/Hangzhou_Wisdom_Tower_PLUS.jpg