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Schutz vor Fake-Shops in Zeiten von künstlicher Intelligenz – ecofort führt Trustbadge mit #trstd Login ein

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(Pressemitteilung, Nidau, 13.07.2026) Gefälschte Online-Shops lassen sich mit KI heute in Minuten erstellen – täuschend echt. ecofort schafft mit dem neuen #trstd Login von Trusted Shops zusätzliche Sicherheit für seine Kundinnen und Kunden.

Gefälschte Online-Shops lassen sich heute mit künstlicher Intelligenz in wenigen Minuten erstellen – und sehen dabei täuschend echt aus. ecofort nimmt diese Entwicklung zum Anlass, ihren Kundinnen und Kunden ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal an die Hand zu geben. Denn selbst aufmerksame Käuferinnen und Käufer können Original und Kopie oft nicht mehr unterscheiden, und für Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten, die zunehmend online einkaufen, wird die Frage nach der Echtheit eines Shops damit zu einer alltäglichen Herausforderung. Konkret setzt ecofort dafür auf eine neue Funktion von Trusted Shops: das Trustbadge mit #trstd Login.

Ein Klick als Echtheitsbeweis

Das Trustbadge mit #trstd Login ist direkt auf ecofort.ch integriert. Kundinnen und Kunden richten dafür einmalig und kostenlos ihr persönliches #trstd Secret ein – eine individuelle Kombination aus Vornamen, Lieblingsfarbe und einem bedeutsamen Datum. Beim nächsten Besuch von ecofort.ch genügt ein Klick auf das Trustbadge mit #trstd Login: Erscheint das persönliche #trstd Secret korrekt, ist die Seite echt. Fake-Shops können diesen individuellen Code nicht anzeigen – Kopien fallen damit sofort auf.

Vertrauen als Grundlage für sicheres Einkaufen

ecofort ist seit Jahren Trusted Shops Mitglied und trägt das entsprechende Gütesiegel. Rund 25'000 geprüfte Online-Shops setzen europaweit auf diesen Standard. Käuferschutz bis CHF 4'000, ein geprüftes Gütesiegel und über 160 Millionen authentische Kundenbewertungen bilden dabei die Basis – mit dem Trustbadge mit #trstd Login kommt eine zusätzliche, persönliche Sicherheitsebene hinzu. Gerade weil KI-generierte Fake-Shops immer schwerer zu erkennen sind, schafft diese Erweiterung ein neues Mass an Vertrauen, ganz ohne Mehraufwand für die Kundschaft.

Sicherheit, die sich in wenigen Sekunden einrichten lässt

Die Einrichtung des #trstd Secret dauert nur wenige Sekunden und ist jederzeit über das persönliche Trusted Shops Konto anpassbar. Wer künftig auf ecofort.ch einkauft, kann sich so mit einem einzigen Klick vergewissern, tatsächlich auf der echten Seite gelandet zu sein – ein einfacher, aber wirksamer Schritt gegen die wachsende Zahl gefälschter Online-Shops.

Mit dem Trustbadge mit #trstd Login unterstreicht ecofort seinen Anspruch, Kundinnen und Kunden nicht nur qualitativ hochwertige Produkte für ein gesundes Raumklima zu bieten, sondern auch ein sicheres und vertrauenswürdiges Einkaufserlebnis.

Über das Unternehmen ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma entwickelt eigene Produkte und vertreibt diese direkt in der Schweiz.

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch