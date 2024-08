Vorbestellaktion Midea PortaSplit bei ecofort!

ecofort AG

(Pressemitteilung, Nidau, 30.08.2024) Jetzt schon den Sommer 2025 sichern! Aufgrund der überwältigenden Nachfrage und des schnellen Ausverkaufs des Midea PortaSplit in diesem Jahr hat ecofort eine exklusive Vorbestellaktion anzubieten. Damit im Sommer 2025 niemand leer ausgeht, gibt es die Möglichkeit bis zum 15. September 2024, den Midea PortaSplit zu einem unschlagbaren Vorbestellpreis von nur CHF 999.- statt CHF 1349.- zu sichern. Die Auslieferung erfolgt pünktlich zum Start der warmen Saison im April 2025. Damit sind Sie bestens gerüstet für die nächste Hitzewelle!

Warum ist Midea PortaSplit als mobiles Klimagerät so beliebt?

Mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 3,5 kW und einem herausragenden SEER-Wert von 6,1 gehört die Midea PortaSplit zu den energieeffizientesten Klimageräten ihrer Klasse. Der moderne Inverterkompressor und die intelligente Steuerung gewährleisten eine erhebliche Energieeinsparung und reduzierte Betriebskosten. Das Gerät bietet eine Energieeffizienzklasse von A++ im Kühlbetrieb und A+ im Heizbetrieb und überzeugt mit Funktionen wie Fernbedienung, Timer und Smartphone-Steuerung für höchsten Komfort.

Die beste Split-Klimaanlage für Mietende

Ein besonderes Highlight ist die unkomplizierte Installation der PortaSplit, die ohne Fachkenntnisse möglich ist. Damit eignet sich das Gerät ideal für Mietwohnungen oder temporäre Installationen und passt sich flexibel an Raumgrössen bis zu 40 m² an. Mit einem niedrigen Geräuschpegel von nur 39 dB im Nachtmodus sorgt die PortaSplit für eine ruhige und angenehme Umgebung.

Das elegante Design, die leise Betriebsweise und die vielseitige Einsetzbarkeit machen die PortaSplit zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Kunden. Ihre herausragende Technologie wurde bereits mit dem Room Comfort Technology Innovation Gold Award ausgezeichnet.

Jetzt schon den Sommer 2025 sichern! Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich die Midea PortaSplit bei ecofort bis zum 15. September 2024 zum Sonderpreis von 999 CHF. Weitere Informationen finden Sie unter https://ecofort.ch/de/klimageraete/3275-midea-portasplit.html

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch