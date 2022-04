Chimei

CHIMEI kündigt die weltweit erste optische Lichtleiterplatte aus chemisch recyceltem MMA an

Taipeh (ots/PRNewswire)

CHIMEI Corporation gab heute die erfolgreiche Implementierung von chemisch recyceltem MMA in optischen Lichtleiterplatten für Displays bekannt. Für die Lichtleiterplatten wird recyceltes MMA verwendet, das die gleichen optischen Eigenschaften wie das neue MMA aufweist. CHIMEI plant, im dritten Quartal 2023 mit der Massenproduktion der recycelten MMA-Lichtleiterplatten zu beginnen. CHIMEI hat erfolgreich neue Lösungen eingeführt und neue Bereiche für recycelte Materialien in Displays geschaffen. Es hat einen wichtigen Meilenstein für die nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei Displays erreicht.

Um die Kreislaufwirtschaft und die Kohlenstoffreduzierung vollständig zu verwirklichen, arbeitet das CHIMEI mit der Lieferkette zusammen, um verschiedene nachhaltige Materialien zu entwickeln und zu verwenden, darunter mechanisches Recycling, chemisches Recycling und Biomasse. Als wichtiger internationaler Anbieter von PMMA-Acrylgranulat und Lichtleiterplatten hat CHIMEI aktiv Recyclingtechnologien für optische Materialien evaluiert, um den Erwartungen der Kunden an die Verwendung von Recyclingmaterial gerecht zu werden. Darüber hinaus verfügt CHIMEI über jahrelange Erfahrung in der Herstellung und über hervorragende technische Fähigkeiten im Bereich optischer Materialien und Platten. Das Unternehmen ist das erste, das recycelte MMA-Lichtleiterplatten erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Die Leistung von CHIMEI hat die Vorstellung widerlegt, dass recycelte Materialien nur für Außenteile verwendet werden können. Das Unternehmen hat erfolgreich gezeigt, dass recycelte Materialien in wichtigen optischen Komponenten verwendet werden können, und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei Displays erreicht.

Das recycelte MMA von CHIMEI wird chemisch recycelt. Die von CHIMEI und seinen Kunden recycelten PMMA-Abfälle werden durch Pyrolyse aufbereitet und wieder zu MMA verarbeitet. Dieser Prozess kann den Einsatz von neuem MMA reduzieren. Sie verbraucht weniger Energie, und der Kohlenstoffreduzierungseffekt wird voraussichtlich 40 % erreichen. Künftig kann recyceltes MMA in PMMA-, MS- und MABS-Produkten von CHIMEI verwendet werden, was den Kreislaufnutzen erhöht.

CHIMEI widmet sich seit langem der Entwicklung von recycelten Materialien. Im Jahr 2016 begann das Unternehmen mit der Einführung des mechanischen Recyclings und baute die Lieferkette für das Recycling von PCR-Kunststoffmaterialien auf und ist bereits ein wichtiger Lieferant von PCR-ABS, PCR-PC und PCR-Legierungen. Für diesen Erfolg wagte sich CHIMEI in den eher technischen Bereich des chemischen Recyclings. CHIMEI hat sich zum Ziel gesetzt, einen größeren Beitrag zur Entwicklung kreislauffähiger Recyclingmaterialien zu leisten.

Informationen zu CHIMEI Corp.

CHIMEI ist ein in Taiwan ansässiges Unternehmen für Hochleistungswerkstoffe, das fortschrittliche Polymermaterialien, synthetische Kautschuke und Spezialchemikalien entwickelt und herstellt.

