Seed Health

Seed expandiert in den Bereich der Kindergesundheit mit der Einführung des ersten klinisch untersuchten pädiatrischen Synbiotikums

Los Angeles (ots/PRNewswire)

PDS-08™ spiegelt die Mission von Seed wider, wissenschaftliche Strenge, Wirksamkeit und neue Datengenerierung in die globale Kategorie der Probiotika zu bringen

Seed, das Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, das Pionierarbeit bei klinisch und wissenschaftlich untersuchten Probiotika der nächsten Generation leistet, brachte heute seine erste pädiatrische Innovation auf den Markt: PDS-08™ Pediatric Daily Synbiotic, ein klinisch untersuchtes Synbiotikum in Pulverform für Kinder und Jugendliche (im Alter von 3 bis 17 Jahren) mit 9 probiotischen Stämmen und einem Präbiotikum auf Ballaststoffbasis. Diese Markteinführung folgt auf das preisgekrönte Synbiotikum DS-01™ Daily Synbiotic, das Flaggschiff von Seed für Erwachsene, und erweitert die Mission des Unternehmens, die nächste Generation von Probiotika auf den Gesundheitsmarkt für Kinder zu bringen.

In den letzten zehn Jahren hat die Forschung die bedeutende Rolle des Mikrobioms in der kindlichen Entwicklung beleuchtet und aufgezeigt, wie Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Umwelt, Antibiotikaeinsatz, Schlaf und Hygiene kritische Entwicklungsphasen beeinflussen und die systemische Gesundheit bis ins Erwachsenenalter beeinflussen können. Abgesehen von diesen Faktoren haben Probiotika für Erwachsene und Kinder ein enormes Wirkungspotenzial, auch wenn aufgrund der Vielzahl der heute vermarkteten, nicht bestätigten Vorteile nach wie vor eine gewisse Skepsis und Verwirrung herrscht.

„Mit einem besseren Verständnis des pädiatrischen Mikrobioms und der Frage, wie probiotische Interventionen zu seiner Unterstützung eingesetzt werden können, können wir das Versprechen von Probiotika einlösen, indem wir klinisch untersuchte Interventionen mit validierten Dosierungen und Protokollen vorantreiben, die mit verbesserten Ergebnissen für Säuglinge und Kinder einhergehen", sagte Dr. James Versalovic, leitender Pathologe am Texas Childrenʼs Hospital, Direktor des Texas Childrenʼs Microbiome Center und wissenschaftliches Vorstandsmitglied von Seed Health.

Wissenschaftlich fundierter Ansatz für Probiotika für Kinder

PDS-08™ ist ein klinisch untersuchtes Probiotikum und Präbiotikum mit 9 probiotischen Stämmen, für die jeweils Dosis-Wirkungs-Daten veröffentlicht wurden, und präbiotischen Fasern mit gemischten Ketten, um die probiotische Aktivität im Magen-Darm-Trakt bevorzugt zu unterstützen. PDS-08™ wurde auch entwickelt, um die Überlebensfähigkeit und Stabilität der Probiotika während der Verdauung zu optimieren, mit einer Verabreichungstechnologie, die ausgewählte Stämme vor Magensäure, Enzymen und Gallensalzen schützt.

Zusätzlich zu den 18 klinischen Studien, die die stammspezifischenVorteile für die Integrität der Darmbarriere, Darm-Immunfunktion, dermatologische Gesundheit und Gesundheit der Atemwege belegen, wurde PDS-08™ in einer 12-wöchigen, randomisierten, placebokontrollierten klinischen Studie bewertet, in der die Unterstützung der Magen-Darm-Funktion und eine gesunde Regelmäßigkeit in einer pädiatrischen Bevölkerungsgruppe nachgewiesen wurde. Bei der Analyse der Studie wurde modernste Bioinformatik aus dem Mason-Labor eingesetzt, das sich auf Sequenzierung der nächsten Generation, funktionelle Genomik und Algorithmen zur Aufklärung menschlicher Krankheitsmechanismen spezialisiert hat.

„In den letzten zehn Jahren hat sich die Geschwindigkeit der Entdeckungen in der Mikrobiom-Wissenschaft, die unser Verständnis jeder Phase und jedes Aspekts der Gesundheit eines Kindes verändern, beispiellos erhöht", sagte Raja Dhir, Co-CEO und Mitbegründer von Seed. „Mit fortschrittlicher Bioinformatik, einzigartigen klinischen Endpunkten und neuartiger Bioinformatik haben wir jetzt ein tieferes Verständnis des pädiatrischen Mikrobioms, um neue Anwendungen für Probiotika zu erschließen."

Die wichtigsten klinischen Erkenntnisse und Formulierungsmerkmale von PDS-08™:

Leichter, häufiger Stuhlgang ohne Stimulanzien Bei Kindern, die PDS-08™ einnahmen und unter intermittierender Verstopfung litten (weniger als 5 Stuhlgänge pro Woche), nahm der regelmäßige, gesunde wöchentliche Stuhlgang zu - ein bedeutendes Ergebnis, da bis zu 30 % der Kinder mit intermittierenden, verstopfungsbedingten Magen-Darm-Beschwerden zu kämpfen haben.

Bei Kindern, die PDS-08™ einnahmen und unter intermittierender Verstopfung litten (weniger als 5 Stuhlgänge pro Woche), nahm der regelmäßige, gesunde wöchentliche Stuhlgang zu - ein bedeutendes Ergebnis, da bis zu 30 % der Kinder mit intermittierenden, verstopfungsbedingten Magen-Darm-Beschwerden zu kämpfen haben. Vorteile im und über den Darm hinaus PDS-08™ ist mit Stämmen formuliert, die klinisch in einer pädiatrischen Population untersucht wurden, um die Gesundheit der Verdauung, die Integrität der Darmbarriere, die Darm-Immunfunktion sowie die dermatologische und respiratorische Gesundheit zu unterstützen.

PDS-08™ ist mit Stämmen formuliert, die klinisch in einer pädiatrischen Population untersucht wurden, um die Gesundheit der Verdauung, die Integrität der Darmbarriere, die Darm-Immunfunktion sowie die dermatologische und respiratorische Gesundheit zu unterstützen. Fortschrittliche Unterstützung der Gesundheit der Atemwege PDS-08™ ist das erste Multi-Stamm-Synbiotikum, das zwei bahnbrechende und klinisch validierte Stämme enthält um die Gesundheit der Atemwege bei Kindern zu unterstützen, einschließlich einer gesunden Funktion der Atemwege und einer gesunden Reaktion auf saisonale Partikel in der Luft.

PDS-08™ ist das erste Multi-Stamm-Synbiotikum, das zwei bahnbrechende und klinisch validierte Stämme enthält um die Gesundheit der Atemwege bei Kindern zu unterstützen, einschließlich einer gesunden Funktion der Atemwege und einer gesunden Reaktion auf saisonale Partikel in der Luft. Neuartiges Präbiotikum zur Überbrückung der Ballaststofflücke 95 % der Kinder und Erwachsenen in den USA erreichen nicht die empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr. Die neuartige präbiotische Mischung von PDS-08™ bietet 5 Gramm präbiotische Ballaststoffe pro Portion, die helfen, die Ballaststofflücke zu schließen und eine gesunde Ernährung zu ergänzen.

95 % der Kinder und Erwachsenen in den USA erreichen nicht die empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr. Die neuartige präbiotische Mischung von PDS-08™ bietet 5 Gramm präbiotische Ballaststoffe pro Portion, die helfen, die Ballaststofflücke zu schließen und eine gesunde Ernährung zu ergänzen. Mehr Bifidobakterien Wie durch metagenomische Shotgun-Sequenzierung nachgewiesen wurde, reichert PDS-08™ das Bifidobakterium (einheimische, kommensale Bakterien, die mit der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verdauungs- und Immunfunktion verbunden sind) im pädiatrischen Darmmikrobiom deutlich an.

Wie durch metagenomische Shotgun-Sequenzierung nachgewiesen wurde, reichert PDS-08™ das (einheimische, kommensale Bakterien, die mit der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verdauungs- und Immunfunktion verbunden sind) im pädiatrischen Darmmikrobiom deutlich an. Außergewöhnlich gute Verträglichkeit Bei Kindern, die PDS-08™ einnahmen, wurden keine Nebenwirkungen oder Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen, Aufgeblähtheit, Blähungen oder Durchfall beobachtet, wie sie häufig bei vielen ballaststoffhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika und hochdosierten fermentierbaren Präbiotika auftreten.

Ein neuer Standard für Probiotika für Kinder

„Es gibt zwar Belege für eine probiotische Intervention bei bestimmten pädiatrischen Erkrankungen, aber die Vermarktung und der Vertrieb sind der Wissenschaft oft voraus. In einem Meer von übertriebenen Behauptungen und Fehlinformationen kann sich die Wahl des richtigen Probiotikums für Ihr Kind lähmend anfühlen", erklärt Ara Katz, Co-CEO und Mitbegründer. „Mit PDS-08™ wollten wir eine klinisch validierte pädiatrische Innovation entwickeln, um die Kategorie zu verbessern und eine wissenschaftlich fundierte Option anzubieten, der Eltern und Kinderärzte vertrauen können."

PDS-08™ ist die erste Markteinführung des Unternehmens für Verbraucher seit der Ankündigung der 40-Millionen-Dollar-Serie A im vergangenen Jahr und markiert den Eintritt von Seed in den schnell wachsenden globalen Gesundheits- und Wellness-Markt für Kinder. In Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat aus führenden Mikrobiom-Forschern, Klinikern und akademischen Partnern setzt die Plattform von Seed bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in einer Reihe von Anwendungen in den Bereichen Magen-Darm und Verdauungsgesundheit, Frauengesundheit, Haut- und Mundpflege, Pädiatrie, geistige Gesundheit, Stoffwechselfunktionen und Ernährung um.

Für Kinderärzte, Eltern und Betreuer: seed.com/PDS08

PDS-08™ Wissenswertes

Erhältlich im Abonnement für 39,99 $/Monat auf seed.com.

Nachhaltig geliefert mit einem Nachfüllsystem, das aus neuartigen Biomaterialien besteht.

Im ersten Monat ist ein kostenloser, nachfüllbarer BacTrac™-Behälter mit integriertem System zur täglichen Überwachung enthalten, damit Eltern keinen Tag verpassen.

Keine Kühlung erforderlich.

Frei von Zucker, künstlichen Farbstoffen, Aromen, Konservierungsmitteln und 14 Klassen von Allergenen.

Über 50 Qualitätssicherungsmaßnahmen und Qualitätskontrollprüfungen, dazu gehören die Validierung von Reinheit, Wirksamkeit und Überlebensfähigkeit, die Sequenzierung des gesamten Genoms sowie Wärme-, Feuchtigkeits- und Allergentests.

Informationen zu Seed Health | Seed Seed Health ist ein Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Probiotika und lebenden Medikamenten leistet, um die Gesundheit von Mensch und Erde zu verbessern. Unsere Plattform wurde gegründet, um das Potenzial von Mikroben zu nutzen, und ermöglicht die Umsetzung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse in einem Portfolio, das sowohl indikationsspezifische als auch präventive Anwendungen für Magen-Darm- und Verdauungsgesundheit, Frauengesundheit, Haut- und Mundpflege, Pädiatrie, geistige Gesundheit, Stoffwechselfunktionen und Ernährung umfasst. Unsere Verbraucherinnovationen werden unter Saatgut®, mit dem Ziel, der globalen Kategorie der Probiotika die dringend benötigte Präzision, Wirksamkeit, Aufklärung und perspektivenverändernde wissenschaftliche Kommunikation zu verleihen, vermarktet. Die Umweltforschung erfolgt im Rahmen von SeedLabs, das gegründet wurde, um neuartige bakterielle Interventionen zu entwickeln, um die biologischen Vielfalt zu verbessern und die Ökosystemen wiederherzustellen, die durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wurden.

LUCA Biologics, das gemeinsam mit Dr. Jacques Ravel gegründete wurde, entwickelt lebende Arzneimittel, die auf das vaginale Mikrobiom abzielen und die urogenitalen und reproduktiven Gesundheit fördern.

seedhealth.com • seed.com • luca.bio