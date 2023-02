FORUM SCHLOSSPLATZ

We would prefer not to: Ausstellung zum Thema Widerstand in der Kunst

WE WOULD PREFER NOT TO4. März - 14. Mai 2023

"Wir möchten lieber nicht." - die neue Ausstellung im Forum Schlossplatz in Aarau untersucht den Widerstand als Störenfried und schöpferische Kraft zugleich.

Mit Werken von Nino Baumgartner, Alex Hanimann, Katharina Anna Wieser und Michael Wolf.

Wir möchten lieber nicht: Mit dieser höflichen Form eines Neins starten wir ins 2023 und eröffnen am 3. März eine neue Ausstellung:

«I would prefer not to», lautet der berühmte Satz Bartlebys, der tragisch-komischen Figur aus Herman Melvilles Kurzgeschichte «Bartleby the Scrivener» von 1853. Inspiriert von Bartlebys freundlicher Verweigerung jeglicher Arbeit untersucht die Ausstellung den Widerstand als Störenfried und zugleich schöpferische Kraft.

Ein Nein erzeugt Widerstände, denn in unserer Welt hat das Ja die Macht. Gleichzeitig schafft eine Verneinung Raum für Alternativen, stört das Selbstverständliche und eröffnet neue Möglichkeiten und Sichtweisen.

Die Kunst des Widerstands zeigt sich in den Werken von Nino Baumgartner, Alex Hanimann, Katharina Anna Wieser und Michael Wolf als räumliche, sprachliche und performative Auseinandersetzung. Im Zusammenspiel entsteht eine Zone zwischen Ja und Nein, die wiederum Fragen aufwirft. Das Begleitprogramm lädt dazu ein, eigene Verweigerungswünsche zu formulieren.

Vernissage: Fr, 3. März 2023, 18:30 Uhr

18:30 Türöffnung

19:00 Michael Wolf, Schauspieler, liest aus Herman Melvilles «Bartleby der Schreiber»

Einführung zur Ausstellung: Lena Friedli, Kuratorin

