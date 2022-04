GBG

GBG verstärkt den Fokus auf globale Produkte und schafft den größten reinen Anbieter für Identitätsüberprüfung und Betrugsprävention in Nord- und Südamerika

Das Unternehmen baut auf den jüngsten Akquisitionen von Acuant und IDology auf und schafft eine globale Produktgruppe, um aktuellen und zukünftigen Kunden noch mehr Vorteile zu bieten

- Die Teams von Acuant und IDology schließen sich unter der Leitung von Christina Luttrell, der früheren CEO von IDology, zusammen und schaffen so den größten reinen Anbieter von Identitätsüberprüfung und Betrugsprävention in Nord- und Südamerika.

- Die neu gegründete Global Products Group von GBG wird von Yossi Zekri, dem ehemaligen Präsidenten und CEO von Acuant, geleitet, um die Marktführerschaft zu beschleunigen, wozu auch die Identitätsplattform von GBG gehört, die auf der weltweit umfassendsten Bibliothek von Identitätsdokumenten basiert.

- Seit der Übernahme von Acuant konnte GBG bereits wichtige Erfolge und Vorteile für Kunden verzeichnen, sowohl direkt als auch über Partner, darunter eine der weltweit größten Kryptobörsen und eines der größten Telekommunikationsunternehmen. GBG wurde außerdem im Gartner® Market Guide 2022 als repräsentativer Anbieter für Identitätsnachweise und -bestätigungen1 ausgezeichnet.

GBG, der Experte für digitale Ortungs-, Identitätsüberprüfungs- und Betrugssoftware, gab heute den nächsten Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens bekannt: die Zusammenführung von Acuant und IDology unter der Leitung von Christina Luttrell, der früheren CEO von IDology. Durch diesen Zusammenschluss entsteht der größte reine Anbieter von Identitätsüberprüfung und Betrugsprävention in Nord- und Südamerika. Um die globalen Kapazitäten weiter zu beschleunigen und eine konsistente Erfahrung mit Best-of-Breed-Lösungen zu gewährleisten, kündigt GBG außerdem die Gründung einer Global Products Group unter der Leitung des ehemaligen Präsidenten und CEO von Acuant, Yossi Zekri, an.

Seit der Übernahme von Acuant im November 2021 hat das Unternehmen mit den vereinten Kräften von GBG, IDology und Acuant bereits erhebliche Vorteile für Kunden auf der ganzen Welt erzielt. Neben der Möglichkeit, bestehende GBG-Kunden mit den Fähigkeiten von Acuant vertraut zu machen, haben wir auch neue Kunden und Projekte durch die kombinierten Unternehmen gewinnen können. Ein Beispiel dafür ist ein multinationaler Telekommunikationskonzern, der die Acuant-Lösungen zur Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung in allen 500 Einzelhandelsgeschäften und 1500 Franchise-Filialen implementiert hat, die über einen der größten globalen Partner des umfangreichen Acuant-Partnernetzwerks betrieben werden. Acuant und IDology machen auch weitere Fortschritte auf dem sich schnell entwickelnden Kryptowährungsmarkt und arbeiten direkt mit einer der weltweit größten Kryptobörsen zusammen, um die aktuellen Dienste für Transaktionsüberwachung, KYC und PEPs und Sanktionen mit Daten und Technologie von IDology zu erweitern, um Betrug weiter zu bekämpfen und die Einhaltung von Vorschriften zu erreichen.

Chris Clark, Chief Executive Officer bei GBG, sagte :

„Nachdem Acuant Teil der GBG-Familie geworden ist, freue ich mich, dass die Teams nun weiter zusammenarbeiten, um unseren bestehenden und zukünftigen Kunden Vorteile zu bieten. Unsere Strategie basiert seit jeher auf dem Grundsatz "global denken, lokal handeln" Im Laufe der Jahre haben wir Kapazitäten erworben und aufgebaut. Dabei war uns immer klar, dass wir die globale Reichweite von Technologie und global relevanten Produkten wie Dokumenten mit einer starken regionalen Umsetzung in Einklang bringen müssen, die unsere Angebote an die Bedürfnisse der lokalen Märkte, die lokalen Vorschriften und die lokalen Anwendungsfälle anpasst. Ich freue mich sehr auf die nächsten Schritte auf unserer Reise

Durch den Zusammenschluss von Acuant und IDology wird GBG zum größten Identitäts- und Betrugsspezialisten auf dem größten und strategisch wichtigsten Markt der Welt. Es schafft auch ein Identitätsnetzwerk mit über 450 Millionen digitalen Identitäten, um synthetischen Betrug zu bekämpfen, eine der am schwierigsten zu entdeckenden und am schnellsten wachsenden Formen des Identitätsbetrugs, und bietet die umfassendste Identitätslösung, die KYC, KYB, Risikomanagement und Betrugserkennung abdeckt. Darüber hinaus wurde GBG kürzlich als repräsentativer Anbieter im Gartner® Market Guide 2022 für Identitätsnachweise und -bestätigungen1 genannt. In diesem Bericht wird empfohlen, dass Unternehmen „das Risiko über die gesamte User Journey hinweg managen, indem sie eine Orchestrierungslösung einsetzen (entweder eigenständig oder integriert in eine umfassendere Lösung), um das komplexe Zusammenspiel zwischen Identitätsnachweis, Betrugserkennung und Benutzerauthentifizierungsfunktionen zu verwalten"

Christina Luttrell, Chief Executive Officer, Americas bei GBG, bemerkte dazu:

„Nordamerika ist der weltweit größte und am weitesten entwickelte Markt für Identitäts- und Betrugslösungen und stellt für uns eine enorme Chance dar, unsere Kräfte zu bündeln, um fundiertes Fachwissen und Innovationen bereitzustellen. Ich fühle mich geehrt, dieses Team zu leiten, das in einer Mission vereint und gemeinsam stärker ist, um unserem wachsenden Kundenstamm das Allerbeste zu bieten

Die neue Global Products Group vereint die Stärken von Acuant und GBG im Bereich der Dokumente, darunter die weltweit umfangreichste Bibliothek von Identitätsdokumenten, mit proprietärer Technologie und marktführender Anti-Manipulationsfähigkeit. Zusätzlich zu den Dokumenten bündelt es die Plattformfähigkeiten der Gruppe, einschließlich Daten, Dokumente, Biometrie, Geräte, PEPs und Sanktionen sowie Kryptoüberwachung in den Kernregionen Amerika, EMEA und APAC. Als einziger Anbieter mit firmeneigenen automatisierten Betrugs-, Dokumenten- und Datenfunktionen bietet GBG durch seine beschleunigte Innovation und Differenzierung einen beispiellosen Mehrwert für Kunden.

Yossi Zekri, Executive Officer, Global Product bei GBG, erklärte:

„Durch die Kombination unserer Stärken, zu denen die qualifiziertesten Branchenexperten und eine integrative, erstklassige Technologie für die gesamte Weltbevölkerung gehören, ermöglichen wir Unternehmen, Regierungen und Finanzinstituten vertrauensvolle Transaktionen, wann und wo immer sie diese benötigen. Es ist eine aufregende Zeit, in der wir den Identitätsraum umgestalten

Über GBG

Wir sind die Experten für digitale Standortbestimmung, Identität und das Management von Betrugsrisiken und Compliance. Wir helfen Unternehmen auf der ganzen Welt, Reibungsverluste und Betrug in der digitalen Welt zu vermeiden. GBG entwickelt und liefert Software für digitale Identität, Adressüberprüfung, Betrugsprävention und Compliance an über 21.000 Kunden weltweit.

Durch die Kombination der neuesten Technologie, der genauesten Daten und unserer unübertroffenen Fachkenntnisse hilft GBG Unternehmen, die von Start-ups bis zu den größten Verbraucher- und Technologiemarken der Welt reichen, nahtlose Erfahrungen zu liefern, so dass ihre Kunden mit größerem Vertrauen Online-Transaktionen tätigen können.

GBG hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter in 18 Ländern.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir unseren Kunden helfen, Vertrauen bei ihren Kunden aufzubauen, besuchen Sie www.gbgplc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @gbgplc.

1 Quelle: Gartner "Market Guide for Identity Proofing and Affirmation", Akif Khan, 2. März 2022.

Haftungsausschluss: Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

