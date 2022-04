Actalent

Wissenschafts- und Klinik-Geschäft von Aerotek in Europa wird zu Actalent

Hanover, Maryland (ots/PRNewswire)

Die neue Marke für Ingenieurwesen und Naturwissenschaften erweitert Möglichkeiten für Kunden und baut globale Präsenz aus

Actalent, ein führendes Unternehmen für Ingenieur- und Wissenschaftsdienstleistungen und Talentlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass der wissenschaftliche und klinische Geschäftsbereich von Aerotek, das Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bedient, in Actalent umbenannt wurde. Beide sind Betriebsgesellschaften der Allegis Group, dem weltweit führenden Anbieter von Talentlösungen.

Actalent wurde letztes Jahr als neue Marke gegründet, indem die Ingenieur- und Wissenschaftsbereiche von Aerotek und EASi, ein Ingenieur- und Wissenschaftsdienstleistungsunternehmen, fusionierten. Gleichzeitig konzentrierte Aerotek sein Geschäft auf Personalbeschaffung und Workforce-Lösungen für die Fertigungs-, Logistik-, Bau-, Luftfahrt- und Gebäudemanagement-Branchen. Das Wissenschafts- und Klinikgeschäft von Aerotek in Europa, das Life-Sciences-Unternehmen im gesamten EMEA-Raum eine Reihe von Talentlösungen anbietet, stärkt die bestehenden Engineering-Dienstleistungen von Actalent in Europa.

„Wir freuen uns sehr, die Bereiche Wissenschaft und Klinik von Aerotek unter der Marke Actalent zu vereinen", erklärte Amir Al-Ajooz, Leiter des Geschäftsbetriebs in Europa bei Actalent. „Gemeinsam werden wir in der Lage sein, noch mehr Möglichkeiten für unsere Kunden im EMEA-Raum zu schaffen und den steigenden Anforderungen an technisches Know-how gerecht zu werden. Unsere Teams und Lieferzentren in Großbritannien und der Schweiz, die den EMEA-Raum abdecken, sind auf die Arbeit in den Biowissenschaften spezialisiert. Wir freuen uns, jetzt Teil eines Unternehmens zu sein, das sich auf die einzigartigen Bedürfnisse von Menschen und Unternehmen konzentriert, die sich diesem Bereich widmen."

2016 übernahm Allegis The Stamford Group, ein Schweizer Unternehmen für Talentlösungen mit Sitz in Basel in der Schweiz, das Teil des wissenschaftlichen und klinischen Geschäfts von Aerotek wurde und jetzt zu Actalent gehört.

„Wir haben uns sehr gefreut, nach unserer Übernahme durch Allegis vor einigen Jahren Teil des weltweit führenden Unternehmens für Talentlösungen zu werden", so Nicole Gruenenfelder, Betriebsleiterin von Actalent in der Schweiz und Mitbegründerin der Stamford Group. „Noch spannender ist die Zugehörigkeit zur Marke Actalent aufgrund ihrer Spezialisierung in den Bereichen Wissenschaft und Technik. Ich freue mich, dass unsere Kunden in der Schweiz und im ganzen EMEA-Raum bald von unserem Serviceangebot profitieren können."

Die globale wissenschaftliche Fachkompetenz von Actalent umfasst Fähigkeiten in den Bereichen Laborwissenschaften, Gesundheitswesen und klinische Forschung sowie technische Fähigkeiten in den Bereichen Produkt- und Fertigungstechnik, Umwelt-, Architektur- und Bauingenieurwesen, Energie und Versorgung, Baumanagement, Systeme und Software. Drei Geschäftsbereiche – Contract Talent, Managed Talent und Ingenieur- und Wissenschaftsdienste – bieten unterschiedliche Lösungen, die die Kunden bei der Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen unterstützen.

„Zusammen sind wir so viel stärker", so der Actalent-Präsident Chad Koele. „Ich bin begeistert von der Arbeit, die Amirs Teams geleistet haben, um unser wissenschaftliches und klinisches Geschäft in der EMEA-Region auszubauen, und freue mich sehr auf das weltweite Wachstum, das wir gemeinsam erreichen werden. Das ist der letzte große Schritt der Gründung von Actalent und es ist eine sehr spannende Phase für uns als neues Unternehmen. Wir haben jetzt nicht nur Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien, sondern auch die Möglichkeit, unsere Kunden auf der ganzen Welt zu betreuen, wo und wann immer ihre Initiativen in den Bereichen Wissenschaft und Technik unsere Unterstützung benötigen."

Informationen zu Actalent (ehemals der Ingenieur- und Wissenschaftsbereich von Aerotek und EASi)

Actalent verbindet Leidenschaft mit Zweck. Wir unterstützen wichtige Ingenieur- und Wissenschaftsinitiativen, die die Arbeitsweise der Unternehmen in der Welt umwälzen. Dank unserer fast 40-jährigen Erfahrung bieten unsere skalierbaren Ingenieurs- und Wissenschaftsdienstleistungen und Talentlösungen das Know-how, das unsere Kunden benötigen, um noch höher hinauszukommen. Die weltweite Präsenz von Actalent und die flexiblen Bereitstellungsmodelle gewährleisten den Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften, wo und wann immer Sie sie benötigen. Folgen Sie uns auf LinkedIn und erfahren Sie mehr unteractalentservices.com.

Actalent ist eine Betreibergesellschaft der Allegis Group, dem weltweit führenden Anbieter von Talentlösungen.

