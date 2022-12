ClimeCo

ClimeCos „A Plastic-Free Coastline" (Eine plastikfreie Küste) gewinnt den Drum Award 2022 in der Kategorie „B2B for Good"

Boyertown, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Das globale Preisverleihungsprogramm zeichnet einen Film aus, der das Bewusstsein für die Küste in der B2B-Welt schärft.

Eine ClimeCo-Kampagne, die das Bewusstsein für Küstengebiete in der B2B-Welt weckt, wurde kürzlich mit dem Drum Award 2022 in der Kategorie „B2B for Good" ausgezeichnet. Das globale Preisverleihungsprogramm zeichnet die besten Praktiken, Unternehmen und Menschen in der Marketing- und Kommunikationsbranche aus.

Das von der Marketing-Agentur Cargo erstellte und produzierte Video „ A Plastic-Free Coastline" zeigt auf eindrucksvolle Weise die unschöne Wahrheit des Plastikmülls und macht gleichzeitig auf die Schönheit der Bemühungen von ClimeCo aufmerksam, indem es die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile seiner Plastikprogramme hervorhebt.

Der Kern des Geschäfts von ClimeCo besteht darin, die Welt durch Beratung und Lösung von Umweltproblemen mit innovativen, marktbasierten Lösungen positiv zu beeinflussen. Das Video hilft ClimeCo, das Bewusstsein großer Marken zu schärfen, die sich für einen positiven Wandel einsetzen wollen. Gleichzeitig unterstützt es ClimeCo dabei, sein Ziel zu erreichen, bis 2030 100.000 Tonnen Plastikverschmutzung aus der Umwelt zu entfernen, und zwar durch die Finanzierung von Plastikkrediten.

„Wir bei ClimeCo wollen heute etwas für eine bessere Welt von morgen bewirken, und es ist eine Ehre für uns, dass unsere Mission auf so bedeutsame Weise anerkannt wird", sagte Nancy Fuchs Marshall, Senior Vice President of Marketing bei ClimeCo. „Wir danken TONTOTON und Conceptos Plasticos für die Zusammenarbeit mit uns bei unseren Bemühungen um die Beseitigung von Plastik und freuen uns, Teil der unglaublichen globalen Dynamik in diesem Bereich zu sein".

Informationen zu The Drum

The Drum ist ein weltweit führender Verlag für die Marketing- und Medienbranche. Online unter thedrum.com.

Informationen zu Cargo

Cargo wurde 2006 gegründet und ist eine globale, datengesteuerte B2SB-Marketingagentur (Business to Small Business), die strategische Marketinglösungen und -dienstleistungen anbietet. Online unter thecargoagency.com

Informationen zu ClimeCo

ClimeCo ist ein angesehener globaler Berater, Transaktionsvermittler, Händler und Entwickler von Umweltrohstoffmarktprodukten und damit verbundenen Lösungen. Wir sind spezialisiert auf freiwilligen Kohlenstoff, regulierten Kohlenstoff, Gutschriften für erneuerbare Energien, Kunststoffgutschriften und regionale Programme für den Handel mit Schadstoffkriterien. Ergänzt werden diese Programme durch ein Team von Fachleuten, die sich auf die Verwaltung von Nachhaltigkeitsprogrammen und die Entwicklung und Finanzierung von Systemen zur Verringerung von Treibhausgasen spezialisiert haben.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder besprechen möchten, wie ClimeCo einen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen kann, kontaktieren Sie uns unter 484.415.0501, info@climeco.com oder über unsere Website climeco.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter unter unserem Namen @ClimeCo.

