Executive Producer des Dokumentarfilms „With This Ligh"t trifft Seine Heiligkeit Papst Franziskus

Die ausführende Produzentin Jessica Sarowitz spricht mit Papst über den Film, der das Vermächtnis von Schwester Maria Rosa Leggol zum Thema hat

„With This Light", unter der Regie von Nicole Bernardi-Reis und Laura Bermúdez, wurde im Vatikan für Würdenträger und geladene Gäste vorgeführt und auch Papst Franziskus in der Vatikanstadt präsentiert. Jessica Sarowitz traf sich mit Seiner Heiligkeit, um mit ihm über das wichtige Vermächtnis von Schwester María Rosa Leggol zu sprechen, die Gegenstand des Dokumentarfilms von Miraflores Films ist.

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit dem Papst stand das inspirierende Lebenswerk von Schwester María Rosa Leggol, die während ihrer 70-jährigen Tätigkeit als Franziskanernonne mehr als 87.000 honduranischen Kindern half, Armut und Missbrauch zu entkommen. Sie sprachen auch darüber, wie wichtig es ist, ihre Geschichte und ihre Wirkung über Honduras hinaus bekannt zu machen.

Zu den geladenen Gästen der privaten Vorführung im Augustinischen Patristischen Institut gehörten die internationale und lokale Presse, Mitglieder von Orden und Botschafter beim Heiligen Stuhl aus Honduras, Panama, Mexiko, Kuba, El Salvador und Brasilien, der Generalsekretär des Obersten Kassationsgerichts Italiens und andere Würdenträger.

Im Namen des Filmteams sagte die ausführende Produzentin Jessica Sarowitz: „Es war ein Privileg, „With This Light" schon früh vor einem Publikum mit Seiner Heiligkeit zeigen zu können. Ein Leben kann andere inspirieren und lehren, wie es Schwester Maria Rosa für so viele Menschen in der honduranischen Gemeinschaft getan hat, und wir sind sehr dankbar, dass wir ihre Geschichte mit einem größeren Publikum teilen können."

Die Vorführung fand in Zusammenarbeit mit L'Osservatore Romano (spanische Ausgabe), der offiziellen Zeitung des Vatikans, und der honduranischen Botschaft beim Heiligen Stuhl statt.

Über Miraflores Films Miraflores Films ist ein Medienunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Stimmen inspirierender Frauen durch hochwertige Dokumentarfilme zu verstärken und denjenigen, die von der allgemeinen Berichterstattung ausgeschlossen sind, Raum zu geben, damit ihre Geschichten gesehen und gehört werden. Indem Miraflores Films diese unerzählten Geschichten über außergewöhnliche Leben und Ausdauer weitergibt, schafft das Unternehmen authentische Verbindungen zu einem vielfältigen Publikum, das dadurch in die Lage versetzt wird, sich aktiv als Bürger zu engagieren. Miraflores bewusste und dynamische Verteilung von Projekten inspiriert andere dazu, mitfühlend zu handeln und in ihren eigenen Gemeinschaften Veränderungen zu bewirken.