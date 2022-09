EcoFlow Europe s.r.o.

Das Warten hat ein Ende: EcoFlow DELTA 2 kommt in Europa an

Berlin (ots/PRNewswire)

Das neue tragbare Kraftwerk für den Hausgebrauch ist ab sofort über den EcoFlow-Webshop und Amazon erhältlich.

EcoFlow, ein Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, hat heute DELTA 2 über den EcoFlow-Webshop und Amazon auf den Markt gebracht. Kunden, die das neue tragbare Kraftwerk in der ersten Verkaufswoche kaufen, erhalten eine kostenlose DELTA 2 Waterproof Bag.

Das DELTA 2 wurde offiziell auf der IFA 2022 Anfang September vorgestellt und machte schnell Schlagzeilen in der IFA-Community und wurde von weiteren Medien wie CNN, Frandroid, Make Use Of und Techaeris anerkannt. In der festen Überzeugung, dass DELTA 2 ein genreübergreifendes Produkt ist, das die Art und Weise, wie wir alle leben, positiv beeinflussen wird, hat EcoFlow beschlossen, den Verbrauchern zur etwas zurückzugeben.

„Das tragbare Kraftwerk DELTA 2 ist ein unverzichtbares Gerät für jede moderne Familie, insbesondere in Zeiten steigender Energiekosten und häufiger Netzausfälle", sagt Bruce Wang, CEO von EcoFlow. „Eines der Grundprinzipien von EcoFlow ist es, unseren Nutzern und der Umwelt etwas zurückzugeben, indem wir so viele Haushalte wie möglich mit zuverlässigen, erneuerbaren Energielösungen versorgen. DELTA 2 ist für uns die perfekte Gelegenheit, genau das zu tun"

DELTA 2 kostet 1.199 € (1.099 £) und kann einzeln über den EcoFlow-Webshop und Amazon erworben werden. Es sind auch Pakete mit der DELTA 2 Extra-Batterie und Kombinationen der tragbaren EcoFlow-Solarpaneele erhältlich. Vom 16. bis 23. September erhalten Kunden, die DELTA 2 kaufen, eine wasserdichte DELTA 2-Tasche im Wert von 69 € kostenlos dazu.

In diesem Zusammenhang hat EcoFlow bekannt gegeben, dass die Verwendung von LFP-Batterien in DELTA 2 in die zukünftige Produktentwicklung des Unternehmens einfließen wird und dass in den kommenden Monaten eine neue Serie tragbarer Kraftwerke mit LFP-Batterien auf den Markt kommen wird.

„LFP-Batterien sind eine stabilere und langlebigere Alternative zu herkömmlichen Batterien und stellen eine wichtige Entwicklung im Energiesektor dar", so Wang. „EcoFlow gehört zu den ersten in der Branche, die auf LFP-Batterien setzen, da wir modernen Familien eine größere Energieunabhängigkeit bieten wollen, um der wachsenden Energieunsicherheit entgegenzuwirken."

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungslösungen und für Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in über 100 Märkten das beruhigende Gefühl der Sicherheit vermittelt. Die Mission von EcoFlow ist es, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem das Unternehmen leise, leichtere und langlebigere erneuerbare Batterien herstellt. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in allen Ländern und Regionen Europa erhältlich, unterstützt durch ein Netz von über 800 lokalen Einzelhändlern.

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von EcoFlow:

Vereinigtes Königreich: uk.ecoflow.com

Frankreich: fr.ecoflow.com

Deutschland: de.ecoflow.com

Italien: it.ecoflow.com

Spanien: es.ecoflow.com

Andere EU-Länder: eu.ecoflow.com

donna.ding@ecoflow.co

franko.fischer@ecoflow.com