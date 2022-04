BMW (Schweiz) AG

#VisionaryDreams 2022: Countdown zur neuen Live-Streaming-Show

Dielsdorf (ZH) (ots)

Unter dem Motto "Driving the future" wird am 24. März 2022 die Neuauflage des digitalen Events gestartet. +++ Übertragung aus dem BMW Group Brand Experience Center verspricht Unterhaltung pur. +++ Musikalische Weltpremiere: Erste gemeinsame Performance von Luca Hänni und Noah Veraguth. +++ MINI Community-Challenge live aus Luzern +++ Details zu den Beiträgen der Streaming-Show. +++

Am Donnerstag, 24. März 2022, geht das erfolgreiche Live-Streaming-Event #VisionaryDreams der BMW Group Switzerland in die zweite Runde. Die rund 90-minütige Show unter dem Motto "Driving the Future" wird ab 19:00 Uhr live aus dem BMW Group Brand Experience Center in Dielsdorf bei Zürich übertragen. Dabei erwarten das Publikum zahlreiche Highlights. Die Marken BMW, MINI und BMW Motorrad gewähren exklusive Einblicke hinter die Kulissen durch spannende Interviews und Filmbeiträge. MINI lädt im Grossraum Luzern zur Community-Challenge und zum Afterwork-Event im Verkehrshaus Luzern ein. Show-Acts mit prominenten Gästen und eine musikalische Weltpremiere ergänzen das digitale Event. Der Stream wird am Donnerstag auf dieser URL übertragen.

"Mit #VisionaryDreams steht uns ein innovatives und zeitgemässes Format zur Verfügung, das es uns ermöglicht, einem breiten Publikum auf unterhaltsame Weise nicht nur unsere aktuellen Produkte, sondern auch die Zukunftsthemen der individuellen Mobilität und unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit näherzubringen", sagt Paul de Courtois, President und CEO der BMW (Schweiz) AG.

Zu den Highlights der diesjährigen Show gehören die Auftritte der BMW Ambassadoren Luca Hänni und Noah Veraguth, die bei einer Schnitzeljagt quer durch die Schweiz gegeneinander antreten. Live im Studio wird ausserdem der Graffiti-Künstler Boogie seine Vision eines Automobils der Zukunft vorstellen. Das von ihm gestaltete Kunstwerk wird noch während der Show unter den Zuschauern verlost. Im Mittelpunkt der diesjährigen MINI Challenge steht das erste rein elektrisch angetriebene Modell der britischen Marke. Für den live vom Verkehrshaus in Luzern übertragenen Wettbewerb werden Mitstreiter gesucht, die unter anderem die Aufgabe haben, auf Fahrrädern und mit reiner Muskelkraft Strom für die Hochvoltbatterie des MINI Electric zu erzeugen.

Krönender Abschluss der zweiten Ausgabe von #VisionaryDreams ist eine musikalische Weltpremiere. Zum allerersten Mal werden die beiden Sänger sowie BMW Ambassadore Luca Hänni und Noah Veraguth gemeinsam für ein Medley auf einer Bühne stehen.

Darüber hinaus ist das BMW Group Brand Experience Center in der darauffolgenden Woche vom 28. März bis 02. April 2022 Schauplatz einer erstmals veranstalteten Motorshow. Im Rahmen der Motorshow werden unter anderem das BMW i Vision Circular, die Konzeptstudie MINI Vision Urbanaut, Custom Bikes sowie BMW M Classic Cars gezeigt.

Details zu den einzelnen Beiträgen von #VisionaryDreams sowie Bildmaterial für redaktionelle Zwecke finden Sie auf dem BMW Group PressClub.