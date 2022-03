Siri Singh Sahib Corporation

Siri Singh Sahib Corporation ruft zu Frieden und Unterstützung für die vom Konflikt in der Ukraine Betroffenen auf

Espanola, N.M., 21. März 2022 (ots/PRNewswire)

3HO, Sikh Dharma sammeln Spenden für Hilfsmaßnahmen, wobei ihre europäischen Gemeinschaften den Weg weisen

Siri Singh Sahib Corporation, eine Gruppe religiöser und spiritueller Organisationen, die sich der Verbesserung von Einzelpersonen und Gemeinschaften weltweit widmet, und ihre globale Gemeinschaft von Sikhs, spirituellen Führern, Kundalini Yoga-Lehrern, Studenten und Freiwilligen vereinen sich in einem Aufruf zum Frieden und zur Unterstützung der vom Konflikt in der Ukraine Betroffenen.

Die 3HO-Gemeinschaft und Sikh Dharma International wurden kürzlich eingeladen, um für den Frieden zu beten im Kirchenzentrum der Vereinten Nationen im Rahmen eines multireligiösen Gebetsgottesdienstes für die Ukraine zu beten, der vom Parlament der Weltreligionen und dem Ausschuss religiöser Nichtregierungsorganisationen organisiert wurde.

„Unsere weltweiten Gemeinschaften haben die Ereignisse in der Ukraine mit großer Sorge verfolgt", sagte die Generalsekretärin von Sikh Dharma International, Gurujot Kaur Khalsa. „Einige unserer Gemeindemitglieder befinden sich in der Ukraine, wo ihre Wohngebiete angegriffen werden, andere sind auf der Flucht oder völlig unerreichbar. Wir beten für ihre Sicherheit. Wieder andere arbeiten als Freiwillige in Flüchtlingszentren in ganz Europa oder beten in Russland für den Frieden. Wir sind uns einig in unserer Forderung nach Frieden und Unterstützung für die Betroffenen

3HO Europa und Sikh Dharma International sammeln Geld für direkte Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. Diejenigen, die ihre Unterstützung anbieten möchten, können über das Europäische Portal oder das Nordamerikanischen Portal spenden.

3HO Deutschland, der malaysische Sangat und die Guru Ram Das Aquarian Academy haben sich mit der Sikh American Veterans Alliance und der Raj Khalsa Gurdwara in Virginia zusammengetan, um bis zu 50.000 Dollar an zusätzlichen Hilfsgeldern bereitzustellen, wodurch die durch das Stipendium gesammelten Dollar verdoppelt werden.

3HO Europa begann die Bemühungen mit dem weltweiten Start einer 40-tägigen Meditation für den Frieden am 27. Februar; 40 Musiker und 40 Lehrer haben sich zur Teilnahme angemeldet. Um an einer Meditations- und Gebetssitzung teilzunehmen, besuchen Sie https://tockify.com/3hoeuropecalendar/detail/2/1645988400000.

Über die Siri Singh Sahib Corporation

Die Siri Singh Sahib Corporation ist eine Gruppe religiöser und spiritueller Organisationen, die sich dem selbstlosen Dienst und der Verbesserung von Einzelpersonen und Gemeinschaften weltweit verschrieben haben. Das SSSC unterstützt seine gemeinnützigen und gewinnorientierten Schwesterorganisationen und dient seiner Gemeinschaft von Sikhs, spirituellen Führern, Kundalini Yoga-Lehrern, Schülern und Freiwilligen auf der ganzen Welt und fördert sie. Weitere Informationen finden Sie unter www.ssscorp.org.

