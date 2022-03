Talogy

Die Unternehmen des PSI Talent Management - darunter auch Cubiks - präsentieren sich mit neuem Gesicht: Talogy

Glendale, Kalifornien, 15. März 2022 (ots/PRNewswire)

Talogy vereint 600 Experten aus 17 Organisationen in über 20 Ländern und unterstützt mehr als 10.000 Organisationen weltweit, durch die leistungsstarke Kombination von Psychologie und Technologie die besten Talente zu finden und zu entwickeln.

Was ist das Erfolgsgeheimnis für die Einstellung und Entwicklung der richtigen Talente? Es steckt in einer leistungsstarken Kombination von Psychologie und Technologie.

Durch einen Ansatz, der Psychologie und Technologie vereint, und mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Identifizierung und Förderung der besten Talente, ermöglicht Talogy seinen Kunden, bessere Personalentscheidungen zu treffen. Dies gilt für die gesamte Laufbahn der Mitarbeiter - ob es Unternehmen darum geht, die leistungsstärksten Talente auszuwählen, ihre Mitarbeiter besser zu entwickeln oder ihre Unternehmenskultur zu verbessern.

Peter Celeste, Global President bei Talogy, sagt: „Wir sind sowohl organisch als auch durch Akquisitionen schnell gewachsen und haben die besten Köpfe, größtes Können und beste Technologien im Talentmanagement zusammengebracht, um unsere globale Präsenz zu erweitern und unsere Fähigkeiten zu skalieren. Unsere Experten freuen sich darauf, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden fundierte, nachvollziehbare und ansprechende Talentlösungen zu entwickeln - und damit die Talentbranche grundlegend zu verändern."

Luiza Cortezian, Vice President of Marketing bei Talogy, fügt hinzu: „Bei Talogy nutzen wir die Stärken der Psychologie in Verbindung mit Technologie und helfen so Unternehmen dabei, ihre Ziele im Talentbereich zu erreichen. Bei der Auswahl unseres Namens war uns Authentizität, Einprägsamkeit und Aussagekraft wichtig: Wir wollten zeigen, wer wir sind und welchen Ansatz wir im Talentbereich verfolgen.

„Das Suffix ‚logy' bedeutet die ‚Wissenschaft" oder die ‚Lehre'. Es ist sowohl in Psychologie als auch in Technologie enthalten. Und Talent ist unser Fachgebiet: Talent plus Psychologie plus Technologie ergibt Talogy. Unsere neue Marke repräsentiert unsere innovative Kultur und unsere internationale Präsenz."

Talogy ist das neue Dach, unter dem sich PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, OPRA, Human Systems Technology (HST), Propel und Solvably zusammenfinden.

Informationen zu Talogy

Wir sind Talogy. Die Experten für Talentmanagement. Wir entwickeln Lösungen, die Talente weltweit bewerten, auswählen, entwickeln und motivieren. Wir bringen führende Psychologen, Datenwissenschaftler, Entwickler und Personalberater zusammen und bündeln so die Stärken von Psychologie und Technologie – so treffen Sie die besten datengestützten Personalentscheidungen. Mit mehr als 30 Millionen Assessments pro Jahr in mehr als 50 Sprachen helfen wir unseren Kunden, das Potenzial in ihren Unternehmen zu entdecken. Talogy.com

