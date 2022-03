Botify

Botify stellt erste organische Suchlösung für Unternehmen auf Google Cloud Marketplace vor

New York und Paris, 14. März 2022 (ots/PRNewswire)

Botify baut Partnerschaft mit Google Cloud aus und steigert die Effizienz, um Traffic und Umsatz zu maximieren

Botify, das führende Unternehmen für Unternehmenssoftware für leistungsorientierte organische Suche, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Google Cloud durch die Einführung von SpeedWorkers auf Google Cloud Marketplace bekannt. Die erweiterte Partnerschaft erleichtert es Google Cloud-Kunden, die Lösung zusätzlich zu ihrer Investition in Google Cloud zu erwerben.

SpeedWorkers, Teil der Botify Activation Suite, die auf die automatisierte Implementierung ineffizienter SEO-Aufgaben ausgelegt ist, adressiert eine große Herausforderung des modernen Webs: scheinbar unendliche Inhalte, welche die Fähigkeit von Suchmaschinen einschränken, die Dutzenden oder Hunderten von Millionen Seiten auf einer bestimmten Website zu durchsuchen, insbesondere diejenigen, die viel JavaScript enthalten. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt 50% einer Unternehmens-Website unentdeckt bleibt.

Mit SpeedWorkers liefert Botify die bot-freundlichste Version einer Website an Suchmaschinen, so dass sie deutlich mehr davon crawlen können, schneller und effizienter. Infolgedessen werden mehr Seiten in der organischen Suche indiziert und damit für Nutzer auffindbar, was erhebliche Zuwächse bei messbarem Traffic und Umsatz generiert. Dies hilft zudem, die Lücke zwischen Suchmaschinen-Marketing und Web-Entwicklern zu schließen, indem Engineering-Teams mit ihren immer knapperen Ressourcen weniger Zeit für SEO-Aufgaben aufwenden müssen und sich stattdessen darauf konzentrieren können, eine ideale Benutzererfahrung zu schaffen.

„Die kombinierte Leistung von Botify und Google Cloud hilft Marken, ihre e-Commerce-Strategien zu beschleunigen und optimale digitale Erlebnisse für Nutzer und Suchmaschinen-Bots zu schaffen", sagte Adrien Menard, Mitbegründer und CEO von Botify. „In einer Zeit, in der robustere Datenschutzmaßnahmen die Effektivität und den ROI herkömmlicher kostenpflichtiger Kanäle einschränken, ist die Bedeutung von First-Party-Daten und die Rolle der organischen Suche als Performance-Kanal wichtiger als je zuvor. Wir sind bestrebt, Marken dabei zu unterstützen, ihre digitale Präsenz in einen leistungsstarken und effizienten Antrieb für Traffic, Vertrieb und nachhaltiges Umsatzwachstum umzuwandeln, und das alles beginnt mit der Auffindbarkeit. Die Bereitstellung unserer Lösung in Google Cloud ist ein Teil unserer Vorgehensweise – eine einfache und nahtlose Kundenerfahrung."

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 unterhält Botify eine Partnerschaft mit Google Cloud und nutzt BigQuery, um die kritischen Suchdaten seiner Kunden zu speichern und zu analysieren. Diese Daten bilden die Grundlage für seine Analytics- und Intelligence-Suiten, die Marken Einblicke bieten, um Optimierungen zur Umsatzsteigerung zu priorisieren.

