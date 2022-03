CUSTOMERTIMES CORP.

Customertimes kündigt den „Give Back to Ukraine Fund" an

New York, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

Customertimes gibt den Start des „Give Back to Ukraine Fund" bekannt, einer humanitären Initiative zur Unterstützung derer, die direkt vom Krieg betroffen sind.

Dieses unabhängige Konto wird von der Customertimes-Geschäftsleitung verwaltet, und die Spenden werden zu 100 % für die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Mitarbeiter vor Ort sowie für die Bereitstellung von Unterkünften, Medikamenten, Kleidung und Lebensmitteln für unser ukrainisches Team verwendet.

Seit seinem Start am 3. März 2022 hat der Fonds „Give Back to Ukraine" mehr als 95.000 USD gesammelt. Darüber hinaus haben sich die Führungskräfte von Customertimes gemeinsam bereit erklärt, ihre eigenen Gehälter für den Monat März für diese Rettungsmaßnahmen zu spenden.

ich möchte unseren Kollegen und Partnern persönlich für ihren Beitrag zum „Give Back to Ukraine Fund" danken", sagt Dmitry Sidnev, CEO und Mitbegründer von Customertimes.

„Die Gelder helfen unseren Kollegen und ihren Familien, die als Freiwillige in der Ukraine, Polen, Ungarn und Rumänien tätig sind, um die Bedürftigen mit Lebensmitteln, Wasser, Kleidung, Unterkünften, Transportmitteln und medizinischer Hilfe zu versorgen. Wir unterstützen unser Team auch direkt und sorgen dafür, dass alle in Sicherheit sind und Zugang zu Lebensmitteln, Unterkünften und Vorräten haben."

Beiträge können über Square oder per Überweisung geleistet werden, und das Unternehmen erstellt einen unabhängigen Bericht über jeden Dollar, der über den Fonds ausgegeben wird. Die Ergebnisse werden auch auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, um vollständige Transparenz zu gewährleisten.

Informationen zu Customertimes

Customertimes Corp. ist ein globales Beratungs- und Softwareunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kunden die besten IT-Technologien zugänglich zu machen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Posen, Riga und Podgorica. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.

