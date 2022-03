Häagen-Dazs

Häagen-Dazs feiert den Internationalen Frauentag auf allen Märkten der Welt und stellt dabei „Women Who Don't Hold Back" in den Mittelpunkt

London, 8. März 2022 (ots/PRNewswire)

· Häagen-Dazs führt eine erfolgreiche Kampagne zum Internationalen Frauentag in China, Frankreich, Hongkong, dem Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Katar, Spanien, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch.

· 24 Vorreiterinnen erzählen von ihrem inspirierenden Lebensweg als Teil der Bemühungen der Marke, Frauen und ihre Leistungen zu fördern.

Die diesjährige Häagen-Dazs #WomenWhoDontHoldBack-Kampagne 2022, die über die erfolgreiche Feier zum Internationalen Frauentag (IWD) 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten hinausgeht, hat sich zu einer globalen Hommage entwickelt, die 12 Länder umspannt und die Leistungen von Frauen würdigt, die sich nicht zurückgehalten und ihre Träume verwirklicht haben. Seit 1960 hat sich Häagen-Dazs Eiscreme nicht zurückgehalten, und in diesem Jahr setzt sich die Marke für 24 Pionierinnen mit inspirierenden Geschichten ein.

„Don't Hold Back" ist ein Kernkonzept der Marke - eine Inspiration für Menschen auf der ganzen Welt, das Leben in vollen Zügen zu genießen, eine Überzeugung, die von den Gründern Rueben und Rose Mattus vermittelt wurde, die das Speiseeis durch die Verwendung der besten Zutaten in ihren Produkten revolutionierten.

Zu den Geschichten, die in diesem Jahr gefeiert werden, gehören eine bahnbrechende Gründerin einer chinesischen Medienplattform, die sich für Frauen einsetzt und sie unterstützt, eine französische Barkeeperin, die gegen Stereotypen ankämpfte, um ihren Traumberuf auszuüben, die erste weibliche Mechanikerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die den Weg in einer von Männern dominierten Branche ebnet, und das erste weibliche Model mit Down-Syndrom aus Puerto Rico, das gegen Stereotypen ankämpfte und für Victoria's Model posierte (und gleichzeitig ihre eigene Accessoire-Linie gründete).

„Wir glauben, dass die Welt von diesen bemerkenswerten Frauen aus allen Gesellschaftsschichten hören muss, die gläserne Decken durchbrechen, Herausforderungen in Siege verwandeln, aus ihrer Komfortzone heraustreten und eine physische Verkörperung dessen sind, wofür unsere ‚Don't Hold Back'-Kampagne steht", sagt Michelle Odland, Häagen-Dazs Global Brand Director.

Odland fährt fort: „Es sind ikonische Frauen wie diese, die einen persönlichen Einfluss auf Frauen auf der ganzen Welt, mich eingeschlossen, ausgeübt haben und uns befähigen und inspirieren, unsere Träume zu verfolgen und Barrieren für unseren gemeinsamen Erfolg abzubauen. Dass wir das Konzept in diesem Jahr zum Internationalen Frauentag auf die ganze Welt übertragen, ist ein Beweis für unsere Überzeugung, dass es wichtig ist, Frauen auf der ganzen Welt zu fördern und zu inspirieren."

„Women Who Don't Hold Back" wird in diesem Jahr von Häagen-Dazs gefeiert, indem die kultigen Geschmacksrichtungen umbenannt werden, Frauen dazu ermutigt werden, sich gegenseitig für ihre Leistungen zu nominieren, und indem kostenlose Kugeln verteilt werden.

Um mehr über diese inspirierenden Geschichten zu erfahren, folgen Sie #WomenWhoDontHoldBack.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761144/Haagen_Dazs_WomenWhoDontHoldBack.jpg