Moonshot

Investieren Sie und helfen Sie damit gleichzeitig der Ukraine: Das Investoren-Netzwerk Moonshot spendet sämtliche Gebühren an die Ukraine

Zürich (ots)

Russland hat die Ukraine, eine junge Demokratie, überfallen. Seit heute spendet das Investoren-Netzwerk Moonshot.ch seine Upfront-Gebühren (2%) direkt zur Unterstützung der Ukraine.

Jede neue Investition via Moonshot in SpaceX, Public.com, in unsere diversifizierten Strategien Wachstum, Festes Einkommen und Immobilien, oder in unsere anderen Produkte ermöglicht den Anlegern nicht nur einen Zugang zu einigen der besten privaten Kapitalanlagen der Welt, sondern trägt auch dazu bei, dem Angriff Russlands entgegenzutreten und Europa sicherer zu machen.

Der Überfall Russlands ist ein Angriff auf das Prinzip der Demokratie. Dieser Angriff bedroht die Sicherheit der Schweiz und ganz Europas. Wir wollen das nicht hinnehmen, sondern unsere Werte verteidigen.

Ab sofort und bis 21. März spendet Moonshot 100% seiner Upfront-Gebühren (2%) an die Ukraine, um das Land direkt über seine offiziellen Kanäle zu unterstützen. Moonshot schliesst sich damit den Bestrebungen der Regierungen der Vereinigten Staaten, Grossbritanniens, Deutschlands und vieler anderer Länder sowie von Privatunternehmen an.

Die Beträge werden auf ein Konto überwiesen, das die ukrainische Nationalbank für humanitäre Hilfe eröffnet hat für die vom Krieg betroffenen Menschen.

Ebenfalls interessant zu vermerken ist, dass Elon Musk Starlink, ein Satellitennetzwerk von SpaceX, für die Ukraine aktiviert und die Router innerhalb weniger Stunden nach der Twitter-Anfrage des ukrainischen Premierministers verschickt hat.

Um eine Investition zu arrangieren, die auch die Ukraine unterstützt, kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team.