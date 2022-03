Angara

Angara kündigt DecarbonX an - Nutzung von KI zur Bekämpfung der globalen Umweltverschmutzung und von CO2-Emissionen

Houston, 7. März 2022 (ots/PRNewswire)

Angara erhält im DNV-Bericht die Bewertung TRL8+ für das DecarbonX-Programm, das eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 400 Mio. Tonnen pro Jahr - oder etwa 1% der weltweiten CO2-Emissionen - verspricht.

Angara, ein Technologieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, nutzt die CERAWeek-Bühne, um sein neues KI-gesteuertes, intelligentes Formelprogramm anzukündigen, das mit seiner innovativen neuen Technologie ein altes Problem löst.

Fouling ist seit Jahrhunderten ein chronisches Problem, das viele Industriezweige mit hohem Schadstoffausstoß (z. B. Raffinerien) plagt. Da die negativen Auswirkungen der Verschmutzung erkannt wurden, ist die einzige allgemein akzeptierte Methode die mechanische Reinigung. Da dies nur offline möglich ist, wirkt es sich auf die Betriebszeit der Anlage aus, birgt physische Risiken (HSSE) und kann nur in großen Zeitabständen durchgeführt werden. Schlimmer noch, die Leistung der Anlagen nimmt schnell ab, was zu einem erheblichen Effizienzverlust und einem direkten Anstieg des CO2-Ausstoßes führt.

Hier kommt die DecarbonX-Technologie von Angara ins Spiel.

DecarbonX nutzt eine proprietäre KI-basierte Technologie, um die richtigen Maßnahmen und Zeitpläne zu bestimmen, damit Wärmetauscher nicht nur alle 3 bis 5 Jahre, sondern immer optimal funktionieren. In Verbindung mit den exklusiven intelligenten Rezepten und der innovativen Dekarbonisierungstechnologie von Angara sollen mehr als 400 Mio. Tonnen an CO2-Emissionen reduziert und Einsparungen in Höhe von 50 Mrd. US-Dollar pro Jahr in der Erdölraffinerie, der Petrochemie, der chemischen Industrie und anderen energieintensiven Branchen weltweit erzielt werden.

Zusätzlich zu vielen laufenden Pilotprojekten hat Angara bereits umfangreiche Projekte abgeschlossen, die sich nicht nur als äußerst erfolgreich erwiesen haben, sondern auch für einige der größten Unternehmen der Branche überdurchschnittliche Ergebnisse erbracht haben.

Angaras Liste erfolgreicher Fälle wird durch den soeben veröffentlichten DNV-Bericht untermauert, der das Potenzial des DecarbonX-Programms zur Erzielung der prognostizierten Ergebnisse schlüssig belegt. Dies wird durch den DNV-Bericht belegt, der Angara eine äußerst solide TRL-Bewertung von 8+ zuerkennt.

Laut Petra Koselka, COO von Angara, ist die Einführung ein Kinderspiel: „Während sich die Branche auf Großprojekte konzentriert, um die Energiewende voranzutreiben, ist es nach wie vor unerlässlich, die bestehenden Anlagen jetzt deutlich zu dekarbonisieren". Petra fügte hinzu: "Unsere Kunden profitieren von einer erheblichen CO2-Reduzierung, aber auch von einem sofortigen positiven Ergebnis, das nicht auf die Kapitalkosten zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist es angesichts der jüngsten Sorgen um die Energieversorgungssicherheit noch wichtiger geworden, die Anlagen energieeffizienter und kohlenstoffkostenresistenter zu machen".

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.decarbonx.tech/

Über Angara:

Angara ist ein auf Dekarbonisierung spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das Kunden aus verschiedenen energieintensiven Branchen weltweit hilft, durch innovative Reinigung verschmutzter Wärmetauscher und Infrastrukturen Emissionen erheblich zu verringern und Kosten zu sparen. Die patentierten, intelligenten chemischen Rezepturen und der KI-gestützte Ansatz für intelligente Zeitpläne von Angara ermöglichen es Wärmetauschern, effizienter zu arbeiten, den Brennstoffverbrauch zu senken, die Produktionsausbeute zu verbessern und Kosten zu sparen. Unsere Technologie bietet eine praktische und kommerziell attraktive Lösung, um Millionen von Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden. Unser Programm wird derzeit in großem Umfang bei Kunden in Europa, Südostasien und den Vereinigten Staaten eingesetzt.