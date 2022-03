THINKCAR

Umfassendes Upgrade THINKDIAG 2 Intelligentes Diagnosewerkzeug ist verfügbar: Schneller und zuverlässiger

Ottawa,on, 5. März 2022 (ots/PRNewswire)

Seit seinem Start im Jahr 2020 hat THINKDIAG weltweit über 250.000 registrierte Mitglieder und viele positive Bewertungen erhalten. Mit einer täglichen Aktivitätsrate von mehr als 18% und mehr als 2 Millionen erstellten Diagnoseberichten bietet das System vielen Autobesitzern auf der ganzen Welt professionelle intelligente Diagnose- und Wartungsdienste. Kürzlich hat THINKCAR ein noch weiter verbessertes Produkt auf den Markt gebracht: THINKDIAG 2.

Diese Daten sind ein Beweis dafür, dass das THINKDIAG-Produkt als tragbares und intelligentes Diagnosewerkzeug, das mit professionellen Diagnosegeräten vergleichbar ist, Komfort, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bietet.

THINKCAR TECH hat sich schon immer für die Entwicklung von Kernprodukten eingesetzt, um Produktinnovationen zu fördern, die auf den Erfahrungen und dem Feedback der Benutzer basieren, und einen Mehrwert für alle Benutzer zu schaffen.

Aus diesem Grund stellt THINKCAR nach einer 6-monatigen Entwicklungsphase ein umfassendes, verbessertes Produkt für die weltweiten Nutzer vor: THINKDIAG 2, ein neues Produkt, das das CANFD-Protokoll unterstützt, mit 9 Sprachen und einer robusteren Struktur, als professionelles Diagnosewerkzeug.

Benutzer können die ursprünglichen Benutzerinformationen auf der ursprünglichen THINKDIAG APP behalten und dieses Produkt binden. Das neue Protokoll beschleunigt die Diagnose, spart die Wartezeit für den intelligenten Diagnosescan des gesamten Fahrzeugs und erhöht die Diagnoseeffizienz um mehr als das Zweifache. Die Stabilität der Datenübertragung wurde qualitativ verbessert, und es werden mehr Fahrzeugtypen unterstützt, insbesondere die der Marke General Motors.

Das Aussehen nimmt das einfache Design, zur gleichen Zeit erweitert das Produkt Größe zu einem gewissen Grad, die besser geeignet für die Hand halten und tragen ist; die Shell-Material nimmt hochfesten ABS + Silikon, auf der Grundlage der ersten Generation, um umfassend zu verbessern die Haltbarkeit und Sturzfestigkeit von Produkten, so dass unabhängig von der Art der Arbeitsumgebung, es bietet zuverlässige und stabile Diagnose. Die Statusanzeige des doppelseitigen Anzeigers ermöglicht es den Benutzern, den Arbeitsstatus des Produkts unter allen Umständen direkt zu beobachten. Ausgestattet mit einer 650 mm langen Diagnosedatenleitung bietet das Produkt mehr Platz und Komfort beim Einsetzen und Entfernen von Geräten. In der neuesten Version der THINKDIAG APP kann der Benutzer zwischen 9 Sprachen wählen, was für den internationalen Einsatz geeignet ist.

Der erste Veröffentlichungstermin ist der 7. bis 10. März auf AliExpress, andere E-Commerce-Plattformen folgen in Kürze. Bitte achten Sie weiterhin auf die kontinuierliche Aktualisierung der Qualitätsprodukte von THINKCAR TECH.

https://www.aliexpress.com/item/1005003888090582.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.71.37562fd5kDTRw6