Plug and Play

Plug and Play nimmt die erste Gruppe von Start-ups in sein Programm 2022 auf

Sunnyvale, Kalifornien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

Plug and Play hat über 70 Start-ups ausgewählt, die an den ersten Silicon Valley-Programmen des Jahres teilnehmen. Diese Programme laufen bis Mai und sind auf die folgenden Branchen ausgerichtet: Marke & Handel, Lebensmittel & Getränke, Medien & Werbung, Neue Materialien und Verpackungen und Lieferkette. Von den ausgewählten Start-ups sind 60% außerhalb der USA ansässig und stammen aus 17 verschiedenen Ländern. Die vollständige Liste der Start-ups ist auf der Website von Plug and Play zu finden: bit.ly/SiliconValleyMay2022

„Wir freuen uns sehr, dass wir 2022 unsere ersten Programme im Silicon Valley starten können. Diese fantastischen Startups werden die Möglichkeit haben, mit den größten Akteuren ihrer Branche in Kontakt zu treten, und wir freuen uns darauf, einen Teil zu ihrem Erfolg beizutragen", sagte Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play.

In den nächsten drei Monaten werden die Start-ups dem großen Netzwerk von Plug and Play vorgestellt, das aus Risikokapitalgebern, Regierungen, Universitäten und Unternehmenspartnern besteht, um das Potenzial für Pilotprojekte, POCs, Investitionen und andere Kooperationen zu bewerten. Außerdem haben sie die Möglichkeit, an exklusiven Veranstaltungen, Mentorensitzungen und Dealflows teilzunehmen. Für die Teilnahme von Start-ups ist kein Eigenkapital erforderlich.

Diese Programme werden am 3. und 4. Mai auf dem Plug and Play's Silicon Valley Mai 2022 Gipfel abgeschlossen.

Im vergangenen Jahr investierte Plug and Play in 210 Unternehmen und war stolz darauf, 12 neue Einhörner bekannt geben zu können, wodurch sich die Gesamtzahl der Einhörner in ihrem Portfolio auf 28 erhöht hat. Um alle neuen Programme, Standorte, Investitionen und mehr von Plug and Play zu sehen, lesen Sie den vollständigen Bericht über die Unternehmensleistung 2021.

Über Plug and Play Plug and Play ist die führende Innovationsplattform, die Start-ups, Unternehmen, Risikokapitalfirmen, Universitäten und Regierungsbehörden miteinander verbindet. Wir haben unseren Hauptsitz im Silicon Valley und sind an über 35 Standorten auf fünf Kontinenten vertreten. Wir bieten Innovationsprogramme für Unternehmen an und unterstützen unsere Unternehmenspartner in jeder Phase ihrer Innovationsreise, von der Ausbildung bis zur Umsetzung. Darüber hinaus organisieren wir Startup-Beschleunigungsprogramme und haben einen eigenen Risikokapitalgeber aufgebaut, um Innovationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben. Wir haben in Hunderte von erfolgreichen Unternehmen investiert, darunter Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal und Rappi. Weitere Informationen finden Sie unter www.pnptc.com

allison@pnptc.com">allison@pnptc.com