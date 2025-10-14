Univar Solutions Inc.

Univar Solutions inaugure une cuisine dédiée à l’innovation alimentaire au sein de son Centre de solutions d’Essen

DOWNERS GROVE, ILLINOIS (ots)

La nouvelle cuisine mettra l’accent sur l’innovation produit et la croissance, en proposant des solutions culinaires novatrices aux clients et fournisseurs en Europe

Univar Solutions LLC («Univar Solutions» ou «la Société»), fournisseur mondial de premier plan de solutions destinées aux utilisateurs d’ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a aujourd’hui annoncé l’inauguration de sa cuisine Foodology by Univar Solutions au sein de son Centre de solutions d’Essen, en Allemagne. Conçu pour encourager l’innovation dans le secteur de l’alimentation et des boissons, ce nouvel espace culinaire et laboratoire de développement de recettes s’inscrit dans un réseau mondial plus large de Solution Centers proposant des activités de recherche et développement (R&D), un appui technique, des essais produits ainsi qu’une expertise en ingrédients spécialisés pour différents secteurs. L’ouverture de cette cuisine témoigne de l’engagement d’Univar Solutions en faveur de la technologie alimentaire et de l’innovation culinaire, avec la volonté de contribuer à façonner l’avenir de l’alimentation grâce à des ingrédients de qualité, adaptés à toutes les occasions.

«En accompagnant les fabricants de produits alimentaires et de boissons de toutes tailles, notre nouvelle cuisine d’essai est un espace où se rencontrent science, créativité et expertise sectorielle», déclare Rob Whitney, vice-président du marketing et de l’innovation chez Univar Solutions. «Emmenés par une équipe d’experts techniques en alimentation et en boissons, nous collaborons avec nos clients pour développer des solutions d’ingrédients pratiques et adaptées aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui. Que vos objectifs soient de créer des produits végétaux savoureux ou à étiquetage transparent, de développer votre prochaine boisson fonctionnelle, d’enrichir vos recettes en fibres ou en protéines, ou encore de réduire leur teneur en sucre ou en matières grasses, nous repoussons les limites de la R&D alimentaire – projet après projet.»

La position centrale de l’Allemagne en fait un point névralgique pour la logistique et la distribution à travers l’Europe, ce qui est particulièrement propice à la croissance des entreprises alimentaires. Grâce à son accès à un réseau de distribution mondial, à une connaissance approfondie du marché et à des relations solides avec les fournisseurs, Foodology by Univar Solutions permet aux fabricants de produits alimentaires et de boissons d’accélérer leur développement. S’étendant sur plus de 120 mètres carrés (soit 1 292 pieds carrés), la cuisine comprend une boulangerie entièrement équipée, une salle d’exposition, un espace d’atelier et un laboratoire R&D, permettant de développer des formulations pour la boulangerie, les produits laitiers, les plats préparés, la confiserie, les protéines végétales, les applications carnées et bien plus encore.

«Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle cuisine au sein de notre Centre de solutions d’Essen, espace qui nous permettra de soutenir le secteur dynamique de l’alimentation et des boissons tout en explorant les applications d’ingrédients et les tendances innovantes du marché», souligne Aaron Lee, vice-président mondial de la division Health & Nutrition d’Univar Solutions. «Le marché européen connaît actuellement une forte demande pour des produits à étiquetage transparent, des protéines et alternatives végétales, ainsi que des produits durables et issus du surcyclage. Les clients sont en quête de solutions apportant une réelle valeur ajoutée. Tout en répondant aux besoins immédiats des consommateurs et aux enjeux à long terme pour la planète, cette cuisine de développement alimentaire nous permettra de créer des produits innovants, à la fois savoureux, sains, nutritifs et durables.»

Découvrez le rôle clé joué par Foodology by Univar Solutions dans la santé, l’alimentation et la sécurité des communautés.

