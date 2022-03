Clearwater Analytics

Athora Holding AG entscheidet sich für Clearwater, um weiter zu wachsen und seinen Betrieb zu rationalisieren

London, 3. März 2022 (ots/PRNewswire)

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine branchenführende SaaS-Lösung für die automatisierte Aggregation, Abstimmung, Rechnungslegung und Berichterstattung von Anlagedaten, gab heute bekannt, dass Athora Holding Ltd (Athora), eine führende Versicherungs- und Rückversicherungsgruppe, sich für Clearwater entschieden hat, um seine Wachstumsstrategie zu unterstützen, das Betriebsmodell zu rationalisieren und um eine konsolidierte Sicht auf die Buchhaltung, das aufsichtsrechtliche und betriebliche Berichtswesen über alle Einheiten hinweg zu erhalten.

Das 2014 gegründete Unternehmen Athora ist durch Übernahmen und Portfolioübertragungen schnell gewachsen und verfügt über Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Irland und Bermuda. Athora entschied sich für Clearwater, um eine konsolidierte Ansicht über alle Anlageklassen, Währungen und Rechnungsgrundlagen hinweg zu ermöglichen.

Athora ist ein schnell wachsender, akquisitorischer Versicherer und Rückversicherer. „Wir brauchten eine Lösung, die uns dabei helfen würde, Akquisitionen und Portfolios schnell zu übernehmen, die zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und einen schnellen Überblick über unser Anlageportfolio in den verschiedenen Märkten zu erlangen", sagte Shamira Mohammed, Group Chief Accounting Officer bei Athora. „Die SaaS-Lösung von Clearwater hat unsere Anforderungen perfekt erfüllt. Clearwater bietet Best Practices aus der Branche über eine einzige Instanz-Plattform und ein beeindruckendes Betriebsteam, das die Anforderungen des Versicherungsmarktes versteht. Clearwater verfügt über die Technologie und unterstützt die Prozesse und das innovative Denken zur Umsetzung unserer Zukunftsvision."

„Wir beobachten eine erhebliche Konsolidierung in der Versicherungs- und Investmentmanagementbranche. Damit geht die Notwendigkeit einher, Daten aus verschiedenen Quellen schnell zu aggregieren und in entscheidungsrelevante Informationen umzuwandeln", sagt Gayatri Raman, President, Europe and Asia, Clearwater Analytics „Clearwater bietet Athora erstklassige Technologie und Managed Services, damit sich das Unternehmen voll und ganz auf sein Wachstum konzentrieren kann. Wir freuen uns sehr, mit Athora zusammenzuarbeiten."

Informationen zu Clearwater Analytics

