Sberbank Schweiz arbeitet weiter wie gewohnt

Moskau, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die Tochtergesellschaft der Sberbank in der Schweiz (Sberbank (Schweiz) AG) ist nicht Teil der Sberbank Europe Group; die Bank in der Schweiz arbeitet wie gewohnt weiter, es gab keine Änderungen in der Geschäftstätigkeit der Bank. Die Sberbank (Schweiz) AG verfügt über genügend Kapital und Vermögenswerte, um die Geschäftstätigkeit fortzuführen.

Polina Trizonova, Leiterin des Pressedienstes der Sberbank

Die PJSC Sberbank ist die größte Bank Russlands und ein weltweit führendes Finanzinstitut. Mit einem Anteil von fast einem Drittel an den gesamten Aktiva des russischen Bankensektors ist die Sberbank der wichtigste Kreditgeber für die russische Wirtschaft und einer der größten Einlagenzahler in Russland. Die Regierung der Russischen Föderation, vertreten durch das Finanzministerium der Russischen Föderation, ist der Hauptaktionär der PJSC Sberbank und hält 50 % plus eine stimmberechtigte Aktie des genehmigten Kapitals der Bank, während die restlichen 50 % minus eine stimmberechtigte Aktie von in- und ausländischen Investoren gehalten werden. Die Sberbank hat Kunden in 18 Ländern. Die Bank verfügt über ein umfangreiches Vertriebsnetz in Russland mit rund 14.000 Filialen, während ihre internationalen Aktivitäten - Tochterbanken, Filialen und Niederlassungen - das Vereinigte Königreich, die USA, die GUS, Mittel- und Osteuropa, Indien, China und andere Länder umfassen. Sie besitzt die allgemeine Banklizenz Nr. 1481 vom 11. August 2015, von der Bank von Russland. Offizielle Websites der Bank: www.sberbank.com (Website der Sberbank-Gruppe), www.sberbank.ru.

Im Jahr 2020 wurde die Sberbank einem Rebranding unterzogen und bietet Privat- und Firmenkunden finanzielle und nicht-finanzielle Dienstleistungen der Bank und der Sberbank-Gruppe an. Heute besteht das Sber-Ökosystem aus einer Reihe von Dienstleistungen für die tägliche Unterstützung bei der Bewältigung dringender Alltagsprobleme für Privatkunden und Unternehmen. Die Website des Ökosystems Sber: www.sber.ru.