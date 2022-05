Jackery Inc.

Jackery kündigt neue Produkteinführung im Vorfeld des Jackery Day 2022 an

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Jackery, der führende Anbieter von innovativen tragbaren Strom- und umweltfreundlichen Energielösungen für den Außenbereich, hat angekündigt, dass er am Jackery Day 2022 seinen bisher leistungsstärksten Solargenerator auf den Markt bringen wird. Das neue Flaggschiff definiert die Nutzung sauberer Energie neu und bietet die ultimative Kapazität und eine überragend schnelle Solaraufladung in einem benutzerfreundlichen Design - damit können Camper jederzeit, überall und so lange sie wollen losfahren.

Der diesjährige Jackery Day, der am 12. Mai stattfindet, ist ein ganz besonderes Ereignis, denn Jackery wird zum ersten Mal einen weltweiten Live-Stream in den USA, Europa und Japan anbieten und ein brandneues Produkt auf den Markt bringen, das Van-Lifers, Camping- und Outdoor-Fans bei ihren Abenteuern unterstützen wird. Jackery hat für die Veranstaltung auch eine spannende Zusammenarbeit mit einem A-Liste-Star und Outdoor-Enthusiasten geplant, der erzählen wird, wie sein Camping-Erlebnis dank Jackery ein dringend benötigtes Upgrade erhalten hat.

Mit Jackery das Leben in der freien Natur genießen

Outdoor-Aktivitäten erfreuen sich seit COVID-19 zunehmender Beliebtheit: 7.1 Million mehr Amerikaner verbrachten im Jahr 2020 Zeit zum Wandern, Angeln und Zelten im Freien. Gleichzeitig suchen die Amerikaner zunehmend nach umweltfreundlichen Produkten für ihr tägliches Leben, was zu einem Anstieg der Nachfrage für Solargeneratoren führte. Seit seiner Gründung hat sich Jackery stets bemüht, nachhaltige Produkte für die Umwelt, die Erde und die Menschen zu schaffen. Durch die Verwendung von grüner, erneuerbarer Energie erfüllt Jackery die Bedürfnisse des netzunabhängigen Lebens im Freien mit langlebiger Elektrizität und Leistung.

Im Jahr 2018 begann Jackery mit der Entwicklung von Solarzellen für das Leben im Freien. Im Jahr 2020 stellte das Unternehmen sein Solargenerator-Konzept vor, das ein tragbares Kraftwerk und ein Solarpanel in einem Paket vereint. Seit der Markteinführung hat Jackery eine exzellente Marke für nachhaltiges Wohnen im Freien und eine Produktlinie entwickelt, die den Industriestandard und -maßstab für solares und erneuerbares Laden setzt.

Merken Sie sich den Jackery Day 2022 im Kalender vor

Der Jackery Day, der 2019 zum ersten Mal für den US-Markt veranstaltet wird, ist der größte Tag im Kalender des Unternehmens mit neuen Produkteinführungen, Live-Streaming-Events und vielem mehr. Der Jackery Day 2022 wird als globaler Live-Stream auf http://www.jackery.com am 12. Mai um 20:00 Uhr Pacific Daylight Time (PDT) stattfinden. Im Vorfeld der Veranstaltung veranstaltet Jackery außerdem ein spannendes Gewinnspiel, bei dem Abonnenten ein neues Produkt von Jackery gewinnen können. Abonnieren Sie die neuesten Updates und merken Sie sich den Termin vor, um weitere Highlights zu Jackery's brandneuem Produkt des Jahres zu erhalten.

Über Jackery

Gegründet in Kalifornien im Jahr 2012, Jackery ist eine der weltweit meistverkauften Marken für Solargeneratoren für den Außenbereich, die Camper dazu ermutigt, ohne Kompromisse weiter in die Natur zu gehen. Als Pionier des Solargenerator-Konzepts und -Produkts bietet Jackery eine Reihe tragbarer, vielseitiger grüner Generatoren an, die alle Anforderungen im Freien erfüllen, vom Aufladen eines Handys oder Laptops bis hin zur Stromversorgung von Großgeräten wie elektrischen Kochgeräten, Heizungen und Lampen. Seine Produkte werden seit 2020 regelmäßig zu den Bestsellern auf Amazon, Amazon's Choice, gewählt.

Bislang hat Jackery 12 renommierte internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award and Competition und den CES Innovation Award. Die New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide, Newsweek, Bob Vila, PCWorld und andere Publikationen haben ihn zum besten Solargenerator gekürt.

Seit 2018 hat Jackery weltweit mehr als 1,5 Millionen Geräte verkauft und verfügt über eine globale Präsenz, die sich von den USA über Europa bis nach Japan und China erstreckt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811535/image_1.jpg