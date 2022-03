EOS Data Analytics

EOS Data Analytics fordert Satellitenbildfirmen und Raumfahrtagenturen auf, der Ukraine beizustehen

Kiew, Ukraine, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

EOS Data Analytics (EOSDA) forderte heute alle im Bereich der Fernerkundung tätigen Einrichtungen auf, aktuelle optische und Radarsatellitenbilder der Ukraine und Osteuropas mit hoher bis mittlerer Auflösung in Echtzeit mit EOSDA zu teilen, um die militärischen und humanitären Bemühungen in der Region zu unterstützen.

EOSDA hat seine Plattform aktualisiert, um die militärische Lage sofort analysieren zu können, um Leben zu retten und Frieden zu schaffen. Die Daten werden verarbeitet, analysiert und in Echtzeit mit den ukrainischen Streitkräften und humanitären Organisationen ausgetauscht.

EOSDA benötigt aktuelle/lebendige SAR-Daten, um in der Lage zu sein, während der Nacht und unabhängig von der Wolkenbedeckung Erkenntnisse über die Aktivitäten feindlicher Truppen und Ausrüstungen (insbesondere Betankungsvorgänge) zu gewinnen, was mit optischen Daten nicht möglich ist. Die optischen Daten, die der Ukraine bisher zur Verfügung gestellt wurden, sind unbrauchbar, da sie entweder durch Wolken verdeckt werden oder um mehr als 72 Stunden veraltet sind oder beides. Im besten Fall sind die optischen Daten nur 2-3 Stunden am Tag nützlich, während die meisten feindlichen Angriffe und Aktivitäten im Schutz der Nacht stattfinden.

Die EOSDA ist sich darüber im Klaren, dass einige Datenlieferanten bei der Zusammenarbeit mit einem Privatunternehmen in der Ukraine bestimmten Beschränkungen unterliegen können. Sollte dies der Fall sein, werden die Datenlieferanten mit Mykhailo Fedorov, dem Minister für digitale Transformation der Ukraine, sowie mit anderen Regierungs- und Sicherheitsbeamten in Verbindung gesetzt, um die Daten direkt zu liefern und/oder die weitere Verarbeitung durch EOSDA zu sanktionieren.

„Die wirtschaftlichen, politischen und humanitären Folgen des Krieges in der Ukraine sind schon jetzt zu groß, um sie zu ignorieren", sagte der aus der Ukraine stammende EOSDA-Gründer Max Polyakov. „Wenn Sie uns helfen können, stellen Sie uns bitte die SAR-Daten zur Verfügung, die tatsächlich einen Unterschied machen, und nicht die archivierten oder anderweitig veralteten optischen Bilder, die für PR-Zwecke und als Beweis für Kriegsverbrechen für künftige internationale Strafgerichtsverfahren gut sind."

Das Team bittet IAI, Iceyer, Capella sowie kanadische, deutsche und europäische Raumfahrtagenturen um die Bereitstellung von SAR-Daten und Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky und andere Unternehmen um die Bereitstellung optischer Daten.

Ein Medienbriefing mit Max Polyakov und Mykhailo Fedorov (eingeladen, aber noch nicht bestätigt) ist für den 1. März um 10:00 Uhr EST geplant

Unternehmen mit Daten wenden sich bitte an ukraine@eos.com">ukraine@eos.com.

Informationen zu EOS Data Analytics

EOS Datenanalyse ( www.eos.com ), ein Teil des Investitionsportfolios von Noosphere Ventures, ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von KI-gestützten Satellitenbildern und -analysen. Die Technologien des Unternehmens umfassen Erdbeobachtungslösungen für intelligente Entscheidungen in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Ölindustrie, im Verteidigungsbereich und in anderen Branchen.