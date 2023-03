ZTE Corporation

Guangzhou Metro Group, China Mobile Guangzhou Branch und ZTE gewinnen „Best Mobile Innovation for Connected Economy" bei den GLOMO Awards 2023

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, wurde in Partnerschaft mit der Guangzhou Metro Group und der China Mobile Guangzhou Branch bei den Global Mobile (GLOMO) Awards während des Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona, Spanien, für das gemeinsame Projekt „5G-empowered Smart Metro in Guangzhou" mit dem Preis „Best Mobile Innovation for Connected Economy" ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für die beeindruckenden Anstrengungen, die die Preisträger unternommen haben, um die Produktivität zu steigern und die Transformation der 5G-Industrie und Gesellschaft voranzutreiben.

Die U-Bahn ist für das Verkehrssystem einer Stadt von größter Bedeutung, insbesondere für Guangzhou, eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern. Mit dem Aufkommen von 5G im Jahr 2020 haben die Guangzhou Metro Group, die China Mobile Guangzhou Branch und ZTE gemeinsam das 5G-gestützte Smart-Metro-Projekt gestartet und das traditionelle U-Bahn-System in ein 5G-fähiges Smart-Metro-System umgewandelt.

Basierend auf den tatsächlichen Anforderungen des Service-Szenarios werden die 5G-Netz-Slicing-Ressourcengarantie, die Erhöhung der Uplink-Rate auf 750 Mb/s, die Garantie der mobilen Hochgeschwindigkeitsleistung von 160 km/h und andere neue 5G-Leistungsoptimierungen für private Netze verwendet. Eine mehrschichtige Cloud-Edge-Kollaborationssystemarchitektur wird eingesetzt, um eine tiefgreifende Interaktion und den Austausch von Online-Daten zwischen Menschen, Fahrzeugen, Betriebsumgebungen, Geräten und der Disposition zu implementieren und mehrere szenariobasierte Anwendungen wie 5G Smart Stations, 5G Train-to-Ground Communication und 5G Digital Tunnels zu realisieren.

Dank dieser Einführungen und Innovationen konnte die Metro Guangzhou in den letzten zwei Jahren den automatisierten Betrieb und die Wartung verbessern, die Disposition und das Management effizienter gestalten und die Zufriedenheit der Fahrgäste erhöhen. 20 Millionen Menschen in Guangzhou haben ebenfalls von diesem Projekt profitiert und kommen in den Genuss eines komfortableren, sichereren und farbenfroheren Reiseerlebnisses, einschließlich einer durchschnittlichen Datenübertragungsrate von 600 Mbit/s in den U-Bahn-Waggons, höherer Sicherheit und schnellerer Gepäckkontrolle, verkürzter durchschnittlicher Dauer der Drehkreuze während der Hauptverkehrszeiten, detaillierterer Führung usw.

„Wir fühlen uns geehrt, diesen Preis gemeinsam mit unseren Partnern zu gewinnen. Intelligente 5G-U-Bahnen verbessern die Intelligenz und Flexibilität der Bahnhöfe, die Sicherheit der Züge und die Effizienz des U-Bahn-Betriebs", sagte Herr Cai Changjun, Deputy General Manager of Guangzhou Metro Group. „In Zukunft werden wir weitere 5G+-Smart-U-Bahn-Dienste verifizieren, die 5G+-Smart-Metro-Systemarchitektur und Industriestandards entwickeln und das schnelle Wachstum von 5G+ in der U-Bahn-Industrie fördern."

Hr. Luo Weimin, the General Manager of China Mobile Guangzhou Branch, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, und führen sie auf unsere Partner zurück, die uns wertvolle Unterstützung geleistet haben. Wir sind bestrebt, führende 5G-Netze in Bezug auf Qualität, Technologie, Service und Betrieb aufzubauen. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, gemeinsam mit Partnern ein neues 5G-Industrie-Ökosystem aufzubauen, indem wir führende 5G-Netze nutzen."

„Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für unsere Bemühungen, die Digitalisierung des Arbeitsplatzes innovativ voranzutreiben", sagte Dr. Bai Gang, Vice President of ZTE. „Wir werden weiter mit Partnern zusammenarbeiten, um 5G noch stärker in den Produktionsbereich zu bringen und mehr Menschen einen größeren Wert und Nutzen zu bieten."

Die jährlichen GLOMO (Global Mobile) Awards werden von den bekanntesten Fachleuten der Branche vergeben, um die Personen und Unternehmen zu würdigen, die Innovationen vorantreiben und herausragende Leistungen in der schnell wachsenden Mobilfunkbranche erbringen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

Folgen Sie uns auf:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte