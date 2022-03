ZTE Corporation

ZTE bringt neue Blade V40-Serie mit vier neuen Modellen auf den Markt

Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein führender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat auf dem Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) am 28. Februar 2022 Ortszeit in Barcelona die neue ZTE Blade V40 Serie vorgestellt. Die neue Serie umfasst das ZTE Blade V40 5G, das ZTE Blade V40 Pro, das ZTE Blade V40 und das ZTE Blade V40 Vita. Diese vier eindrucksvollen Modelle haben mit ihrer vielfältigen Konfiguration und Leistungsstärke verdientermaßen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Das ZTE Blade V40 5G mit der 5G Super Antenna 3.0 bringt ein deutliches Plus an Schnelligkeit, Stabilität und Intelligenz

Das mobile Internet in der 5G-Ära hat offiziell ein Stadium erreicht, in dem hohe Bandbreite und niedrige Latenz zählen, und ein intelligenter Lebensstil mit allen Anwendungen erfordert ein leistungsfähiges Smartphone. Daher benötigen Benutzer schnelle und stabile Signale, um ihr Online-Erlebnis zu verbessern und von den intelligenten Anwendungen in dieser neuen 5G-Ära zu profitieren. Auf dem Mobile World Congress 2022 hat ZTE sein ZTE Blade V40 5G vorgestellt, das einen leistungsstarken Zugang zu 5G bietet.

Das ZTE war von jeher für seine verlässliche Leistung bekannt. Das neue Modell, das ZTE Blade V40 5G, wird von einem 7nm-Octa-Core-5G-Prozessor angetrieben und verfügt über eine 5G-Superantenne auf Basis eines integrierten 360°-Antennensystems und der Sounding Reference Signal-Technologie. Das Modell bietet ein optimierte Leistung auf drei verschiedenen Netzwerken: 4G, 5G und Wi-Fi. Das Ergebnis sind schnellere Ladegeschwindigkeiten, stabilere Netzwerke und ein intelligenteres Nutzererlebnis.

Das ZTE Blade V40 Pro, ausgestattet mit 65 W Schnellladefunktion und einem 8,3 mm schlanken Gehäuse, bringt Leistung und Optik perfekt ins Gleichgewicht

Heutzutage sind schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten, schnelles Aufladen und ein attraktives Äußeres für ein Smartphone unerlässlich. Das ZTE Blade V40 Pro erfüllt mit seiner Schnellladefunktion und seinem ansprechenden Design genau diese Anforderungen. Ausgestattet mit extrem schneller 65W Aufladung, einem 5100mAh Akku mit hoher Kapazität und ZTEs intelligenter Energiespartechnologie, bietet das ZTE Blade V40 Pro eine besonders lange Standby-Zeit und ist ein Modell, das bei den Nutzern sehr gut ankommt.

Optisch hat das ZTE Blade V40 Pro zweifelsohne weiter an Attraktivität gewonnen. Das nur 8,3 mm dicke Gehäuse verfügt über ein stromlinienförmiges Design, das es schlank und natürlich aussehen lässt. Der 6,67-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit 8-Bit-Farbtiefe deckt den breiten DCI-P3-Farbraum mit voller Helligkeit ab und macht dadurch die Farben des Displays exquisiter und satter und ermöglicht einen natürlicheren Farbübergang. Die Kamera verfügt über ein übersichtliches Layout mit einem Doppelring-Design. Das Blade V40 Pro ist farblich in einem schillernden blau-rosa gehalten, das mit einer sternförmigen Textur überlagert ist. Diese unter dem Namen „Magic Gradient" bekannte Farbtechnologie verleiht dem Telefon ein stilvolles und jugendliches Aussehen.

ZTE Blade V40, mit FHD+ Bildschirm und 48MP Dreifachkameras, bietet ein völlig neues HD-Erlebnis

Aktuell dreht sich alles um visuelle Kommunikation und die Bildschirmgröße und die Kamerakonfiguration spielen eine wichtige Rolle auf dem Smartphone-Markt. Das ZTE Blade V40, ein FHD+ Mobiltelefon mit großem Bildschirm, überrascht in dieser Hinsicht angenehm: Eines seiner Highlights ist das in den letzten Jahren populär gewordene FHD+-Loch-Display. Es weist eine Größe von 6,67 Zoll auf und hat ein Bildschirm-Körper-Verhältnis von 92,1 %, das ein beeindruckendes Vollbild-Erlebnis bietet.

Die Kamerakonfiguration dieses Modells hält mit dem aktuellen Markttrend Schritt. Es ist mit 48-MP-Dreifachkameras ausgestattet, die einen einfachen Wechsel des Objektivs und die Einstellung nach Bedarf ermöglichen, sowie mit einer 4-cm-Makrolinse, einer Tiefenkamera, automatischen HDR-Einstellungen und einer 8-MP-KI-Beauty-Selfie-Funktion. Auch ohne eine nachträgliche Bildbearbeitung liefert das Modell hochwertige Fotos.

ZTE Blade V40 Vita, hat ein HD+ Display mit Wassertropfenaussparung, das visuellen besonders eindrucksvoll ist, und verfügt über einen Akku mit hoher Kapazität, der zu einer langen Akkulaufzeit beiträgt

Das ZTE Blade V40 Vita ist ein weiteres Modell der ZTE Blade V40-Serie und zeichnet sich durch seinen großen Bildschirm und seine lange Akkulaufzeit aus. Mit seinem 6,745-Zoll-HD + Display mit Wassertropfenaussparung und einem Screen-to-Body-Verhältnis von 91%, rangiert das Modell an der Spitze der Branche. Es erzielt eine verbesserte Optik und Haptik und bietet ein echtes HD- und HiFi-Erlebnis.

Das ZTE Blade V40 Vita verfügt über einen Hochleistungsakku von maximal 6000 mAh, eine 22,5-W-Schnellladefunktion und ein KI-Energiesparsystem, das ebenfalls leistungsstark ist. Die lange Akkulaufzeit, das schnelle Aufladen und der geringeren Stromverbrauch sorgen dafür, dass dieses Modell immer besonders lange in Betrieb bleiben kann. Der UFS 2.2-Flash-Speicher trägt außerdem dazu bei, dass das Modell die Leistung vieler anderer Mobiltelefone übertrifft.

Unsere grenzenlose Innovationskraft sorgt immer wieder für neue Durchbrüche. Dank großartiger technologischer Innovationen ist ZTE weiterhin führend in der Entwicklung der Branche. Die neueste Version der ZTE Blade V40-Serie bietet seinen Nutzern einen intelligenteren Lebensstil: mit 5G, einem wunderbaren Nutzererlebnis mit schnellem Aufladen und ansprechenden Design, einem immersiveren HD-Seherlebnis und einem praktischeren, besonders großen, Display sowie einer langen Akkulaufzeit. Mit seinen vielfältigen Konfigurationen und seiner bemerkenswerten Leistung wird es die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer in höchstem Maße erfüllen.

Die ZTE Blade V40-Serie wird ab April 2022 sukzessive auf den Markt gebracht und in allen Kanälen weltweit erhältlich sein, beispielsweise über Netzbetreiber, auf dem freien Markt, über Online- und Offline-Vertriebskanäle und andere.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn