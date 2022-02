Channel VAS / Optasia

CHANNEL VAS WIRD IM RAHMEN EINES GLOBALEN EXPANSIONSPLANS IN OPTASIA UMBENANNT

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bassim Haidar, Gründer und Chairman von Optasia, kündigt an, dass das Unternehmen mit einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte von mehr als 10 Jahren seine globale Position mit Schwerpunkt auf den Schwellenmärkten ausbauen will

Der Fintech-Pionier bietet derzeit über 560 Mio. Kunden weltweit Zugang zu Finanzdienstleistungen, wobei über 88 Mio. aktive Kunden täglich Finanztransaktionen im Wert von über 8 Mio. US-Dollar über Optasia, seine datengesteuerte KI-Plattform, abwickeln

Das multinationale Fintech-Unternehmen Channel VAS gab seine Umbenennung in Optasia bekannt, um seine globale Position weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf den Schwellenländern liegt. Der Kerndienst von Optasia ist eine vollständig integrierte, vielseitige KI-Plattform, die Scoring, Finanzentscheidungen, Auszahlung und Inkasso abdeckt. Die Umbenennung markiert die geschäftliche Entwicklung von Channel VAS nach über 10 Jahren Geschäftstätigkeit.

Die hochmoderne KI-Plattform Optasia bietet ihren Partnern, sowohl erstklassigen Mobilfunknetzbetreibern als auch Finanzinstituten, einen fundierteren Entscheidungsprozess bei der Kreditwürdigkeitsprüfung. Dadurch eröffnen sich enorme ungenutzte Möglichkeiten, und sie können ihrem Ökosystem eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten, darunter Finanzlösungen für Verbraucher und Unternehmen, Kreditwürdigkeitsprüfung, Data Science as a Service und Platform as a Service.

Optasia ist ein Wegbereiter für die Fintech-/Mobile-Finance-Revolution in den Schwellenländern und unterstützt lokale Banken bei ihrer digitalen Transformation, um ihren dynamisch wachsenden Volkswirtschaften risikofrei Finanzierungen zur Verfügung zu stellen.

Optasia verarbeitet und analysiert unstrukturierte Verhaltensdaten und erstellt so einzigartige Kundenprofile, die von Finanzinstituten und Mobilfunkanbietern genutzt werden können, um Produkte und Dienstleistungen auf ihren Kundenstamm zuzuschneiden. Ohne diese Technologie wären diese Organisationen nicht in der Lage, die notwendigen Informationen zu sammeln, um sichere Entscheidungen über die Kreditwürdigkeit zu treffen.

Optasia verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Fintechs in den Schwellenländern Afrikas, Asiens und des Nahen Ostens und bietet Kreditentscheidungen für tägliche Transaktionen im Wert von über 8 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über 560 Millionen Mobilfunkkunden in über 30 Ländern.

Bassim Haidar, Gründer und Chairman von Optasia, kommentierte die Umfirmierung mit den Worten: „Optasia nutzt modernste Technologie, um der nächsten Milliarde Kunden in den weltweiten Schwellenländern Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen. Die technologische und finanzielle Befähigung, die die Datenwissenschaft in den Regionen mit dem größten Bedarf an wirtschaftlichem Aufschwung mit sich bringt, ist für ihre künftige Entwicklung von größter Bedeutung."

„Weltweit sind 1,7 Milliarden Erwachsene ohne Konto bei einem Finanzinstitut oder einem Anbieter von mobilem Geld. Obwohl die Zahl systematisch abnimmt, ist die Lücke immer noch enorm. Optasia plant, diese finanzielle Integration in den nächsten Jahren voranzutreiben", schloss Haidar.

Der Hauptsitz von Optasia befindet sich in Dubai, VAE, das operative Geschäft ist in Athen, Griechenland, angesiedelt. Das Unternehmen hat ein technisches Exzellenzzentrum in Ägypten aufgebaut und verfügt über Niederlassungen und Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern der Welt, darunter Südafrika, Nigeria, Pakistan und Bangladesch.

Das Fintech-Unternehmen wurde 2017 von führenden Investmentfirmen wie Waha Capital aus Abu Dhabi, 2018 von Ethos, einer südafrikanischen Investmentgesellschaft, und 2019 von der Beteiligungsgesellschaft DPI als erstklassige Investitionsmöglichkeit ausgewählt.

