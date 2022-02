Zavvy GmbH

EMPLOYEE ENABLEMENT PLATTFORM ZAVVY LAUNCHT MIT 3,4 MILLIONEN EURO SEED-INVESTMENT

München (ots/PRNewswire)

Finanzierungsrunde mit Lead-Investor La Famiglia VC, Startup hilft wachsenden Unternehmen beim Onboarding und der Weiterentwicklung von Mitarbeiter:innen

Die Employee Enablement Plattform Zavvy gibt heute ihren Launch und eine Seed-Finanzierung in Höhe von 3,4 Millionen Euro bekannt. Lead-Investor ist La Famiglia VC. Ebenfalls investiert haben Emerge Education, Picus Capital und eine Reihe von Angel-Investor:innen, darunter Renaud Visage (Mitgründer von Eventbrite und Venture Partner bei Point Nine), Hanno Renner (Mitgründer und CEO von Personio) und Michael Wax (Mitgründer und CEO von Forto). Zavvy bietet Lösungen für das Onboarding, Vernetzen und die Weiterentwicklung von Mitarbeiter:innen.

Zavvy wurde 2021 von Joshua Cornelius und Mehmet Yilmaz gegründet. Beide teilen eine Leidenschaft für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Zuvor haben sie Freeletics mitgegründet, eine der erfolgreichsten Fitness- und Gesundheits-Apps in Europa mit mehr als 53 Millionen Nutzer:innen (2018 von FitLab übernommen).

„Berufliche Weiterentwicklung ist ein wesentlicher Grund dafür, warum Menschen sich für ein Unternehmen entscheiden, ganz besonders für die Generationen Y und Z. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mitarbeitende gehen, die mit ihrer Weiterentwicklung allein gelassen werden. Bei Freeletics haben wir gelernt, dass Menschen von Natur aus nach Wachstum streben und wie herausfordernd es ist, das zu unterstützen. Das Gleiche gilt für berufliche Weiterentwicklung. Sie erfordert Lösungen, die einfach, sozial und in den Arbeitsalltag integriert sind. Motivation ist dabei essenziell. Im Gegensatz dazu sind die meisten etablierten Lösungen mühsam in der Anwendung und unzureichend, da sie auf die Verwaltung von Daten, Prozessen oder Lerninhalten reduziert sind", so Joshua Cornelius und Mehmet Yilmaz, die Gründer von Zavvy.

„Da Unternehmen in den Augen starker Talente zunehmend austauschbar werden, müssen sie unserer Meinung nach ihre gesamte Mitarbeitererfahrung überdenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zavvy hilft Unternehmen, den Wachstumspfad ihrer Mitarbeitenden zu verstehen und zu managen – angefangen beim Onboarding bis hin zu kontinuierlichen Entwicklungsplänen. Joshua und Mehmet haben ihre Fähigkeit, persönliches Wachstum durch den Einsatz von Technologie zu ermöglichen, bereits unter Beweis gestellt. Es ist ein Thema, das ihnen sehr am Herzen liegt. Sie haben die nötigen Fähigkeiten, das richtige Team aufzubauen und Zavvy erfolgreich zu skalieren", sagt Judith Dada, General Partner bei La Famiglia VC.

Zavvy nutzt vorhandene Personaldaten, um Mitarbeiter-Programme zu erstellen, die in Arbeitsabläufe integriert sind. Dadurch wird eine neue Ebene für Mitarbeitererfahrungen zwischen dem HRIS und Kommunikationsplattformen wie Slack und Microsoft Teams kreiert. Der No-Code-Workflow-Builder von Zavvy minimiert den manuellen Aufwand für HR und Manager:innen, ermöglicht es Unternehmen, Workflows auf ihre individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden, und kann nahtlos mit bestehenden SaaS-Tools integriert werden. Einmal eingerichtet, laufen die Workflows vollautomatisch und lassen sich mühelos mit dem Unternehmen skalieren.

„Die ersten Tage in einem Unternehmen sind für neue Teammitglieder überwältigend. Uns ist wichtig, ihnen eine herzliche und unterstützende Onboarding-Erfahrung zu bieten. Gleichzeitig wachsen wir rasant. Deshalb brauchen wir eine zuverlässige und skalierbare Onboarding-Lösung sowohl für remote Arbeitende als auch für Teammitglieder im Büro an 50 Standorten in zwölf Ländern. Zavvy bietet uns genau das. Unser manueller Aufwand hat sich drastisch verringert, und neue Teammitglieder bewerten ihr Onboarding-Erlebnis sehr positiv. Wir freuen uns darauf, im Laufe dieses Jahres unternehmensweite Entwicklungspläne mit Zavvy einzuführen. In Kombination mit Onboarding werden wir unserem Team so vom ersten Tag an kontinuierliche Weiterentwicklung bieten", sagt Barbara Imm, Head of HR bei roadsurfer.

Zavvy richtet sich an moderne, mittelgroße Unternehmen und hat bereits Dutzende Kunden gewonnen. Mit dem neuen Kapital wird das Unternehmen in die Produktentwicklung und den Ausbau des Kundenstamms investieren. Zur Erweiterung des Angebots kommen in der ersten Jahreshälfte von 2022 Lösungen für Trainings und Umfragen hinzu.

Um mehr über Zavvy zu erfahren und eine Demo zu buchen, besuchen Sie www.zavvy.io.

Über Zavvy

Zavvy mit Sitz in München wurde 2021 von Joshua Cornelius und Mehmet Yilmaz gegründet und ist die Employee Enablement Plattform, die wachsenden Unternehmen Lösungen für Onboarding, Mitarbeiterentwicklung und das Vernetzen von Teammitgliedern bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.zavvy.io.

Über La Famiglia VC

La Famiglia ist ein europäischer Venture Capital Fonds, der in frühphasige Technologieunternehmen investiert, die große Industrien revolutionieren. Zu ihrem Portfolio gehören die Personalverwaltungssoftware Personio und die Mitarbeiter-Bezahlplattform Deel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lafamiglia.vc.

