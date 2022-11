AUM Asset Management Ltd.

AUM ASSET MANAGEMENT FÜHRT ILS OCEAN FUND ZUR INVESTITION IN VERSICHERUNGSBEZOGENE WERTPAPIERE EIN

Sliema, Malta (ots/PRNewswire)

Der ILS Ocean Fund ist mit einem in Barbados registrierten Captive Fund strukturiert, dem ersten seiner Art in dieser Jurisdiktion, nach dem Vorbild der Bermuda-ILS-Fonds

Das Unternehmen investiert in versicherungsbezogene Wertpapiere in verschiedenen Regionen und Versicherungssektoren und zielt darauf ab, eine robuste Rendite gegenüber Geldmarktanlagen mit geringer Korrelation zu den Finanzmärkten zu erzielen

AUM Asset Management Ltd. („AUM Asset Management"), ein unabhängiges Investment-Management-Unternehmen, das Investment- und Fondslösungen, Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für institutionelle Investoren und Family Office-Kunden auf der ganzen Welt anbietet, gab heute die Einführung seines ILS Ocean Fund („der Fonds") bekannt, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 4. Januar 2022 unter dem Companies Act als Exempted Company auf den Kaimaninseln gegründet wurde.

Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio von auf Dollar lautenden, versicherungsbezogenen Wertpapieren („ILS") in einem diversifizierten Satz von Geografien und mit dem Ziel, eine attraktive Rendite gegenüber Geldmarktanlagen zu erzielen (risikofreier Zinssatz plus 3 %), mit geringer Korrelation zu Fluktuationen auf den Finanzmärkten durch Zweckgesellschaften („SPV"), die speziell und ausschließlich für das Halten und Verwalten solcher Portfolios eingerichtet wurden. Die ILS-Investitionen erstrecken sich auf eine breite Palette von Versicherungssektoren, einschließlich unter anderem Nicht-Leben, Immobilien, Unfall, Motor, Seetransport und Schiffskasko, Bürgschaften und diverse andere Sektoren, die dem Fonds Chancen bieten, die möglicherweise für andere Investoren nicht leicht zugänglich sind.

Die Zeichnungsstrategie für den Fonds wird die des firmeneigenen Versicherungsunternehmens widerspiegeln, in das er investiert, Ocean International Reinsurance Co Ltd. („Ocean RE"), und wird eine vertikale Trennung aller Geschäftsbereiche (mit Ausnahme des Lebensversicherungsgeschäfts) vornehmen, unterstützt durch die versicherungsmathematischen Modelle, die auf einem Aktienkapital von 10 Mio. USD basieren. Ocean RE berücksichtigt die Komplexität und die Prozessanforderungen jedes potenziellen Captive-Programms sowie lokale Marktpraktiken, Gesetze, Akquisitionskosten, Steuern, Ertrags- und Rückversicherungskosten, um wettbewerbsfähige Angebote für jeden Kunden zu generieren und ein „Win-win-Szenario" in jedem Unternehmen zu schaffen.

Der Fonds ist der erste ILS-Fonds mit einer Barbados-Captive-Struktur, nach dem Vorbild des bekannten Bermuda-Captive-Ansatzes, der in der Vergangenheit von ILS-Fonds verwendet wurde, und hat einen neuen Präzedenzfall für zukünftige Versicherungsfonds mit dieser einzigartigen regulatorischen Struktur geschaffen.

INFORMATIONEN ZU AUM ASSET MANAGEMENT

AUM Asset Management Ltd. ist ein unabhängiges Investment-Management-Unternehmen, das Investment- und Fondslösungen, Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für institutionelle Investoren und Family Office-Kunden auf der ganzen Welt anbietet. Das Unternehmen strebt ein kontinuierliches Wachstum für das Vermögen von Kunden an, während es einen durchdachten, ESG-zentrierten Ansatz für Investitionen anwendet, der positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft hat. AUM bezieht die Nachhaltigkeit als zentralen Faktor in alle seine Investitionen ein. AUM bietet seinen Kunden eine Reihe von innovativen, traditionellen, alternativen und auf echten Vermögenswerten basierenden Investmentlösungen an. Der facettenreiche Investmentansatz des Unternehmens kombiniert mehrere Strategien (Hedgefonds, Immobilien, Private Equity, Fusionsarbitrage), Märkte, Regionen und Anlageklassen mit einer uneingeschränkten Denkweise, um seinen Investoren absolute Renditen über lange Zeiträume zu bieten. Das Unternehmen wurde 2015 von Financier und Investor Jean-François de Clermont-Tonnerre gegründet und hat Niederlassungen in Malta und London. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie https://aum-am.com/.

cjones@polisijones.com

Investorenanfragen:

rrb@aum-am.com