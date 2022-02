Národní st?elecké centrum, z.s.

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, an der Entstehung eines einzigartigen Schießzentrums im Herzen Europas teilzuhaben

Prag (ots/PRNewswire)

Hunderte von Spendern haben bereits die Gründung und den Bau eines einzigartigen Schießzentrums in der Tschechischen Republik unterstützt. Worauf können sich die Besucher freuen? Bis zu 10.000 qm Fläche auf 4 Etagen, 12 verschiedene Schießstände mit 360° dynamischen Schießübungen und Zielgeräten von Action Target®, großzügige Räumlichkeiten und Einrichtungen, sowie ein Museum der Waffendesigner. Alles nur 35 Minuten von Prag und 55 Minuten von Dresden entfernt. "Wir akzeptieren dies mit großer Demut und Respekt. In den heutigen schwierigen Zeiten ist es erstaunlich zu sehen, mit welcher Welle der Solidarität Menschen aus aller Welt die Verwirklichung des Projekts im Herzen Europas unterstützen", sagt František Matějka, Vorsitzender des Vereins. "Ich frage mich vergeblich, wann so etwas jemals im Bereich des Sports und des Schießsports auf der Welt gemacht wurde", fügt er hinzu.

Eine Reihe von erfolgreichen Sportlern und Weltmeistern hat die Realisierung unterstützt und helfen der Vereinigung von Enthusiasten, deren Unterstützung auf der Website https://streleckecentrum.cz/deutsch/ zu finden ist. Auch Unternehmen engagieren sich und bieten ihre Dienste kostenlos oder zu vergünstigten Konditionen an. Der Verein möchte auch dazu beitragen, dass der Sport des dynamischen Schießens (IPSC) eines Tages auch olympische Disziplin wird. "Wir danken allen großen und kleinen Spendern, Unternehmen und Bürgern. Vielen Dank für die fantastischen Worte der Unterstützung, die uns Kraft geben. Wir freuen uns darauf, Besucher aus aller Welt begrüßen zu dürfen. Unsere Gesetze machen es möglich, in Tschechien Schießerlebnisse zu genießen, die sich Menschen in anderen Staaten kaum leisten können. Vielleicht ist das der Grund, warum uns Menschen aus verschiedenen Ländern Spenden schicken", sagt Matějka.

Der Bau wird durch eine Kombination aus eigenen Einlagen, zinslosen Darlehen von Unterstützern, Spenden von Personen und Unternehmen sowie Krediten finanziert. "Zwei Covid-Jahre mit verschieden Maßnahmen haben auch uns etwas gebremst. Die Menschen wurden unter Quarantäne gestellt, Bauarbeiten und Materialien wurden teurer, die Banken erhöhten die Zinssätze. Wir glauben, dass wir in diesem Frühjahr endlich den ersten Spatenstich machen und dann in maximal 17 Monaten eröffnen werden", kommentiert Matějka und drängt darauf: "Bitte öffnen Sie https://streleckecentrum.cz/unterstutzung/, unterstützen Sie das Projekt mit einer Spende und begleiten Sie uns. Es ist an der Zeit, in einer schwierigen Epoche, etwas Großes zu tun, damit die Geschichte sich an uns erinnert und wir und unsere Kinder haben etwas, worauf wir stolz sein können."

Zuletzt eine interessante Tatsache. Die Spendernamen werden am Eingang auf einer Ehrengedenktafel angebracht. Dazu gehört eine Zeitkapsel, die in Anwesenheit eines Notars in den Boden eingelassen wird. Sie wird Informationen über die Stiftung und die Spenden für künftige Generationen verfügbar machen. Die Kapsel wird 50 Jahre nach der Inbetriebnahme wiedergeöffnet.

Foto:

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/09/NSC_celni_2021.jpg

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/09/NSC_zprava_2021.jpg

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/09/NSC_zleva_2021.jpg

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/08/20210803-pametni-deska-NSC.jpg

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/08/20210808-pametni-deska-NSC-vecer.jpg

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2020/09/NSC-Lovosice-pudorys-pro-web-1.NP-an.png

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2020/09/NSC-Lovosice-pudorys-pro-web-1.PP-an.png

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2020/09/NSC-Lovosice-pudorys-pro-web-2.NP-an.png

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2020/09/NSC-Lovosice-pudorys-pro-web-3.NP-an.png

Video:

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/11/Narodni-strelecke-centrum-NJ-3.mp4

https://streleckecentrum.cz/wp-content/uploads/2021/11/Narodni-strelecke-centrum-zahajeni-praci-.mp4