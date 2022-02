SpeQtral

SpeQtral kündigt SpeQtral-1 Quantensatellitenmission für ultrasichere Kommunikation an

Singapur (ots/PRNewswire)

SpeQtral-1 wird die Verteilung von Quantenschlüsseln über interkontinentale Entfernungen mit Partnern auf der ganzen Welt durchführen

SpeQtral, ein aufstrebender Marktführer im Bereich der quantensicheren Kommunikationssysteme, gab heute auf der Global Space and Technology Convention den offiziellen Startschuss für seine bevorstehende Satellitenmission zur Quantenschlüsselverteilung (Quantum Key Distribution - „QKD") im Weltraum, SpeQtral-1, bekannt.

Der SpeQtral-1-Satellit soll im Jahr 2024 gestartet werden und ist einer der ersten QKD-Satelliten, der von einem kommerziellen Unternehmen gestartet wird. Er wird die technologische Machbarkeit der interkontinentalen Übermittlung symmetrischer Schlüssel außerhalb des Bandes demonstrieren, wobei der Schwerpunkt auf der Erfüllung praktischer kommerzieller Anforderungen der Endnutzer liegt. In dieser kommerziellen Pilotphase können Unternehmen, die ihre Datenkommunikation mit QKD sichern wollen, SpeQtral-1 nutzen, um Quantenschlüssel zu erhalten.

Die QKD-Technologielösung von SpeQtral ist ein entscheidendes Element beim Aufbau globaler, quantensicherer Kommunikationsnetze. QKD nutzt die Quantenphysik, im Gegensatz zu den derzeitigen mathematisch basierten Verschlüsselungstechnologien, um symmetrische Verschlüsselungsschlüssel zu verteilen, die zur Sicherung von Kommunikationsnetzen verwendet werden können. Die QKD-Plattform von SpeQtral ermöglicht die Erstellung und Verteilung von rechnerisch unknackbaren Verschlüsselungscodes, indem sie die Gesetze der Physik anstelle von mathematischen Algorithmen nutzt.

Die Satellitenmission wird von Singapurs nationalem Raumfahrtamt, dem Office for Space Technology and Industry („OSTIn"), im Rahmen seines Programms zur Entwicklung der Raumfahrttechnologie (Space Technology Development Programme - „STDP") unterstützt. Zusammen mit der jüngsten Finanzierungsrunde, die von Xora Innovation geleitet wurde, wird diese öffentlich-private Partnerschaft die Entwicklung und Realisierung der weltraumgestützten Quantenkommunikation beschleunigen. „Die Entwicklung und der Start des Satelliten SpeQtral-1 sind wichtige Meilensteine für die Kommerzialisierung der QKD-Fähigkeiten, die durch Singapurs Investitionen in die Quantenforschung aufgebaut wurden. Das OSTIn freut sich, diese Mission von SpeQtral zu unterstützen, die ein Beweis für die großen technischen Fähigkeiten unserer lokalen Raumfahrt-Startups und den Reichtum unseres Raumfahrt-Ökosystems ist", sagte David Tan, Executive Director des OSTIn.

SpeQtral wird mit lokalen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Vision eines globalen QKD Netzwerkes zu verwirklichen. Das Zentrum für Quantentechnologien an der Nationalen Universität Singapur, aus dem SpeQtral ausgegliedert wurde, wird an dieser Mission mitarbeiten. Der SpeQtral-1-Satellit wird auch ein wichtiger Bestandteil des von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) geförderten Programms „End-to-End International Use Cases for Operational QKD Commercial Applications and Services" („INT-UQKD") sein. Dieses Programm umfasst die Beteiligung eines Konsortiums europäischer Einrichtungen an der Einrichtung einer QKD-Verbindung zwischen Singapur und Europa.

Chune Yang Lum, Mitbegründer und CEO von SpeQtral, sagte: „Wir freuen uns über die volle Unterstützung des OSTIn bei der Durchführung der SpeQtral-1-Mission und teilen die gemeinsame Vision, dass weltraumgestützte Quantenkommunikation eine bahnbrechende strategische Technologie für die Kommunikationssicherheit sein wird. Da die Planung und Entwicklung der SpeQtral-1-Satellitenmission in vollem Gange ist, sind wir in der Lage, unsere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Endnutzern bei der Sicherung globaler Datenkommunikationsnetze zu beschleunigen."

Informationen zu SpeQtral (https://speqtral.space/):

Es besteht ein enormer Bedarf an robusten Technologien und Systemen, die die erheblichen Sicherheitsherausforderungen bewältigen können, die durch die Innovation des Quantencomputers entstehen. SpeQtral wird von einem multidisziplinären Team von Quantenwissenschaftlern, Kryptographen und Ingenieuren von Weltrang unterstützt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Netze der Welt für die sich rasch vollziehende Quantenrevolution zu sichern.

Informationen zu OSTIn:

Das Office for Space Technology & Industry (OSTIn) ist das nationale Raumfahrtbüro Singapurs. Das OSTIn ist für die Förderung der Entwicklung von Raumfahrttechnologien für den nationalen Bedarf und den Aufbau einer weltweit wettbewerbsfähigen Raumfahrtindustrie in Singapur zuständig. Um diese Ziele zu unterstützen, versucht OSTIn, ein günstiges regulatorisches Umfeld für Singapurs Raumfahrtaktivitäten zu schaffen, internationale Partnerschaften aufzubauen und zur Entwicklung multilateraler Normen für die Raumfahrt beizutragen.