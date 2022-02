EQS Group AG

Österreich: EQS Group neuer Marktführer für Meldepflichten und mit dynamischem Kundenwachstum bei Hinweisgebersystemen

Wien (ots)

Mehrheit der ehemaligen euro-adhoc-Kunden meldet künftig über das EQS IR COCKPIT

Über 100 Neukunden im Jahr 2021 im Bereich Hinweisgebersysteme

90 % der ATX-Emittenten nutzen Cloud-Services der EQS

Nachdem der euro-adhoc-Meldepflichtenservice von APA-OTS eingestellt wurde, hat sich die überwiegende Mehrheit der Kunden, die dieses Angebot bisher nutzte, für eine Zusammenarbeit mit der EQS Group entschieden. EQS ist damit nun auch Marktführer im Bereich Meldepflichtenservices in Österreich, zuvor war das RegTech-Unternehmen bereits mit großem Abstand führender Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme.

„Als wir uns entschlossen, den Geschäftsbereich euro adhoc nicht weiterzuführen, war es uns außerordentlich wichtig, dass unsere Kunden bei der Verbreitung ihrer Kapitalmarktmitteilungen weiterhin in guten Händen sind. Die EQS Group zu empfehlen, war daher für uns die einzig logische Entscheidung“, erläutert Julia Wippersberg, Geschäftsführerin bei APA-OTS Originaltext-Service GmbH, und freut sich über den professionellen Übergang.

Im Bereich Investor Relations betreut die EQS Group Unternehmen aus allen Börsensegmenten, darunter mittlerweile drei Viertel der Emittenten aus dem Prime Market. Diese werden, wie auch die Kunden aus dem Compliance-Bereich, von der Mitte des letzten Jahres gegründeten österreichischen EQS-Tochtergesellschaft betreut, die ihr Büro in Wien am Spittelberg hat.

„Wir möchten uns recht herzlich bei den Verantwortlichen von APA-OTS bedanken, die ihren Kunden die Zusammenarbeit mit der EQS ans Herz gelegt haben. Damit konnten frühzeitig die Weichen für einen reibungslosen Plattformwechsel gestellt werden. Die ehemaligen euro-adhoc-Kunden können sich nun über eine noch größere Reichweite freuen, denn ihre Mitteilungen werden nicht nur über das EQS-Newswire, sondern auch weiterhin automatisch über das Netzwerk von APA-OTS verbreitet“, erklärt Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group.

Starke Nachfrage nach Hinweisgebersystemen im Schlussquartal 2021

Die EQS Group sieht sich, auch dank der stark gestiegenen Kundenzahl, perfekt positioniert für weiteres Wachstum in Österreich. Allein im vergangenen Jahr entschieden sich mehr als 100 neue Kunden für digitale Hinweisgebersysteme der EQS und ihrer Konzerntochter Business Keeper, darunter einige der größten Unternehmen Österreichs und bedeutende Institutionen aus dem öffentlichen Sektor. Auf die EQS-Hinweisgeberlösungen setzen unter anderem Erste Group Bank, OMV und Voestalpine, aber auch die Stadt Wien und die Bundesministerien für Justiz und Finanzen.

„Vor allem im Schlussquartal 2021 zog die Nachfrage im Compliance-Bereich kräftig an. Wir erwarten uns hier einen weiteren kräftigen Schub, wenn das nationale Whistleblower-Gesetz in Kraft tritt, das Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern zur Einrichtung eines Meldekanals verpflichtet“, sagt Mirco Schmidt, Country Manager Compliance der EQS Group in Österreich.